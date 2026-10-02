Đúng 1/11/2027, ông Phạm Nhật Vượng sẽ khai trương "thánh đường âm nhạc" lớn nhất Đông Nam Á, “siêu điểm đến” thuộc dự án 2.870ha - ứng cử viên đầu tiên của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” toàn cầu





Nhà hát 5.000 chỗ giữa đại đô thị ven biển

Trong quy hoạch đại đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, một trong những công trình đáng chú ý là Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre).

Theo thông tin mới được VinGroup công bố, nhà hát dự kiến có sức chứa 5.000 khán giả, được giới thiệu là nhà hát lớn nhất Đông Nam Á. Công trình được xây dựng trên khu đất khoảng 7ha, hướng tới việc trở thành một không gian tổ chức các chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa và những hoạt động quy mô lớn.

Bên cạnh nhà hát, tổ hợp còn có trung tâm hội nghị với sức chứa gần 10.000 người, đưa công trình vượt ra ngoài mô hình một nhà hát đơn thuần để trở thành một tổ hợp phục vụ hội nghị, sự kiện và giải trí.

Ảnh minh họa. Nguồn: VinGroup

Điểm đáng chú ý khác nằm ở vị trí. Nhà hát Sóng Xanh không đứng độc lập mà được đặt trong Vinhomes Green Paradise – đại đô thị ven biển có quy mô khoảng 2.870ha tại Cần Giờ.

Theo kế hoạch được công bố, hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại đây sẽ được đưa vào vận hành từng giai đoạn từ năm 2027. Riêng Nhà hát Sóng Xanh dự kiến khai trương vào ngày 1/11/2027.

"Ông lớn" kiến trúc toàn cầu đứng sau thiết kế

Nhà hát Sóng Xanh có sự tham gia tư vấn của Gensler, tập đoàn thiết kế và kiến trúc có trụ sở tại Mỹ, từng tham gia nhiều dự án quy mô lớn trên thế giới. Việc lựa chọn một đơn vị thiết kế quốc tế cho thấy công trình được định hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu biểu diễn trong nước mà còn hướng tới khả năng tổ chức những sự kiện có quy mô quốc tế.

Theo phối cảnh được công bố, công trình mang hình thái kiến trúc hiện đại, với phần mái và đường nét tổng thể tạo liên tưởng tới những lớp sóng. Cách đặt tên “Sóng Xanh” cũng gắn với định hướng phát triển một điểm đến ven biển của Cần Giờ.

Ảnh minh họa. Nguồn: VinGroup

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là một trong những không gian biểu diễn có sức chứa lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời bổ sung một loại hình hạ tầng văn hóa - giải trí quy mô lớn cho khu vực phía Nam TP.HCM.

Nhà hát Sóng Xanh được đặt trong tổng thể Vinhomes Green Paradise, nơi đang được định hướng phát triển thành một quần thể đô thị, du lịch và giải trí ven biển.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, hệ sinh thái tại đây còn bao gồm VinWonders quy mô khoảng 122ha, hai sân golf 18 hố với tổng diện tích khoảng 155ha, hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cùng nhiều hạng mục vui chơi, giải trí khác.

Trong đó, bộ đôi sân golf được thiết kế bởi các tên tuổi quốc tế trong lĩnh vực này. Một sân được phát triển theo phong cách “kỷ nguyên vàng” của golf và hướng ra biển, tạo thêm một điểm nhấn khác cho tổ hợp.

Cách phát triển đồng thời nhiều loại hình giải trí cho thấy định hướng của dự án không chỉ tập trung vào lưu trú mà còn hướng tới việc hình thành một điểm đến có khả năng giữ chân du khách trong nhiều ngày. Các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa, hội nghị hay những chương trình giải trí quy mô lớn có thêm một không gian tổ chức ngay tại điểm đến thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các trung tâm đô thị hiện hữu.

Cần Giờ vốn được biết đến với hệ sinh thái rừng ngập mặn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Trong những năm gần đây, khu vực này xuất hiện thêm hàng loạt kế hoạch phát triển hạ tầng và đô thị quy mô lớn, trong đó Vinhomes Green Paradise là một dự án đáng chú ý.

Với quy mô 5.000 chỗ, khu đất khoảng 7ha và thời điểm dự kiến khai trương vào cuối năm 2027, Nhà hát Sóng Xanh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình văn hóa – giải trí đáng chú ý tại Cần Giờ trong giai đoạn tới.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, từ một khu vực chủ yếu được biết đến bởi rừng ngập mặn và biển, Cần Giờ sẽ có thêm một công trình biểu diễn quy mô lớn, nằm trong một quần thể du lịch – giải trí được phát triển theo hướng quốc tế.