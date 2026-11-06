Đúng 20 ngày nữa, Hà Nội dự kiến xác lập kỷ lục thu hút 150.000 người tại công trình top 10 TG: Chưa có tiền lệ

Ngày 6/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) công bố tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival). Lễ hội từ ngày 27 - 29/11/2026 nhằm chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu.

Với chủ đề "Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu", lễ hội này được kỳ vọng mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng, đại nhạc hội sôi động và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật, dự kiến thu hút 150.000 lượt khách.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội được VEC tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhằm góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa Thủ Đô, đồng thời thúc đẩy kết nối và giao lưu văn hóa quốc tế.

Cùng với đó, sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) tạo nên uy tín và nâng cao tính chuyên môn của lễ hội.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cho biết, Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 không đơn thuần là một sự kiện giới thiệu món ăn, mà còn là không gian giao lưu văn hóa, kết nối quốc tế, quảng bá hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch Hà Nội. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/11/2026 tại VEC, Hà Nội, với quy mô dự kiến 43.000 m2, hơn 200 thương hiệu ẩm thực và mục tiêu thu hút khoảng 150.000 lượt khách.

"Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, được tổ chức thường niên, mang bản sắc riêng và có sức lan tỏa quốc tế. Mục tiêu của Hà Nội không chỉ là tổ chức thành công một lễ hội, mà còn là xây dựng thương hiệu Hà Nội trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí quy mô lớn, có sức hấp dẫn và sức cạnh tranh trong khu vực", Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cho biết.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội nhấn mạnh đây là hướng đi quan trọng nhằm làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu, thúc đẩy kinh tế đêm, tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức "Thắp lửa Firebeat".

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival) là lời mời thường niên của Hà Nội gửi tới bạn bè năm châu cùng thưởng vị tinh hoa, kết nối văn hóa và chung nhịp sáng tạo. Qua từng mùa tổ chức, lễ hội sẽ từng bước tích lũy giá trị thương hiệu, hình thành tài sản văn hóa và du lịch lâu dài, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của Thủ đô như một điểm đến quốc tế giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

Bà Phạm Thị Hiền cho biết: "Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội được định hướng phát triển thành một thương hiệu lễ hội quốc tế thường niên - một IP văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô. Lấy tinh hoa ẩm thực Việt Nam làm bản sắc, giao lưu quốc tế làm động lực và sáng tạo làm phương thức thể hiện, Lễ hội góp phần hiện thực hóa định hướng Hà Nội - Thành phố Sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và kinh tế đô thị".

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội sẽ có những gì?

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiêm ẩm thực và giải trí độc đáo cho 150.000 người.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thưởng thức ẩm thực, hướng tới xây dựng một điểm hẹn có sức hút trên lịch lễ hội khu vực: nơi đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp và công chúng cùng gặp gỡ, trao đổi và sáng tạo. Theo đó, mỗi mùa lễ hội sẽ mở ra một chủ đề mới, làm giàu trải nghiệm và tạo lý do để du khách trở lại Hà Nội hằng năm, đồng thời thúc đẩy chi tiêu cho lưu trú, dịch vụ, thương mại và giải trí, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm Việt Nam.

Không gian Lễ hội sẽ tập trung ở sân Nam của VEC với quy mô hơn 43.000 m2, bao gồm 3 phân khu ẩm thực chủ đạo, hơn 200 thương hiệu uy tín hiện diện và giới thiệu những món ăn, thức uống đặc sắc. Các trải nghiệm độc đáo bao gồm Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), Lễ hội Ẩm thực Thế giới (World Culinary Festival), Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) và Không gian Văn hóa Năm châu (Global Culture Village).

Trong số đó, Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship) sẽ là tâm điểm của Lễ hội. Đây cũng là sàn đấu của các đầu bếp chuyên nghiệp, nơi phô diễn bí quyết nướng đặc trưng đến từ những nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới, đồng thời kết nối những nền văn hóa khác nhau thông qua ngôn ngữ chung của hương vị. Đáng chú ý, cuộc thi này có sự bảo chứng của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) cùng hội đồng chuyên môn độc lập, đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan.

Ngoài ra, còn có Lễ hội ẩm thực thế giới (World Culinary Festival) sẽ mở ra hành trình khám phá ẩm thực năm châu với những món ăn đặc sắc đến từ nhiều quốc gia, chia theo 3 phân khu.

Cụ thể, Lửa Toàn Cầu (Global Fire) là tâm điểm nghệ thuật nướng quốc tế, bao gồm hai điểm đến: Đại Tiệc Đầu Bếp và Đại Lộ Vị Âu. Tại Đại Tiệc Đầu Bếp, gần 30 đầu bếp quốc tế của WBQA cùng nghệ nhân, đầu bếp Việt Nam trực tiếp chế biến brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi, xen kẽ các chương trình trình diễn nấu nướng và lớp học nấu ăn. Trong khi đó, Đại Lộ Vị Âu quy tụ các nhà hàng, thương hiệu châu Âu với bistecca kiểu Ý, porchetta, xúc xích Đức hay hải sản à la plancha.

Ngoài ra, khu Lửa Á Châu (Asian Flame) đưa thực khách vào hành trình khám phá nghệ thuật dùng lửa và gia vị phương Đông, từ yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ đến lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp đậm phong vị Tây Bắc. Món ăn sẽ được quay, nướng và cắt phục vụ ngay tại quầy.

Đặc biệt, tại Phân khu Vị Hà Nội (Hanoi Heritage), đây sẽ là nơi tôn vinh di sản ẩm thực của thành phố chủ nhà qua bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, các thức quà từ cốm làng Vòng và cà phê trứng. Tại phân khu này, thực khách được tận mắt xem nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và nghe câu chuyện giữ nghề.

Bên cạnh đó, tại Lễ hội, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực, vừa đắm chìm trong không gian âm nhạc và nghệ thuật. Cụ thể, Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) quy tụ các nghệ sĩ, DJ cùng những tiết mục biểu diễn kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng lấy cảm hứng từ lửa, mang đến bầu không khí sôi động, giàu cảm xúc. Trong khi đó, Không gian văn hóa năm châu (Global Culture Village) sẽ mang đến những màn trình diễn và giao lưu văn hóa về nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Don David - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu, chia sẻ tại họp báo công bố lễ hội.

Đặc biệt, ông Don David - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu sẽ trực tiếp thiết kế thực đơn nướng cao cấp dành riêng cho Lễ hội.

Ông Don David bày tỏ: "Tôi cùng 25 đầu bếp quốc tế sẽ mang đến những sản phẩm BBQ tinh hoa cùng nhiều tâm huyết để "chiêu đãi" khách hàng. Tôi tin tưởng rằng Lễ hội này sẽ là điểm khởi đầu đầy tiềm năng để định vị một lễ hội ẩm thực hoàn toàn mới tại Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội phát triển và kết nối văn hóa, du lịch trong tương lai".