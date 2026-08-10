Đúng 33 năm thành lập tập đoàn, chuỗi nghỉ dưỡng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Với 95,4/100 điểm Brand Strength Index (BSI) và xếp hạng AAA+, Vinpearl đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lưu trú lừng danh như TAJ, Scandic, Hilton, Marriott... để vươn lên vị trí số 1 về sức mạnh thương hiệu trong ngành khách sạn toàn cầu.

Chỉ số Brand Strength Index (BSI) phản ánh sức mạnh tổng hợp của thương hiệu, từ hiệu quả đầu tư, mức độ tín nhiệm của khách hàng và đối tác đến khả năng tạo ra giá trị kinh doanh. Mức xếp hạng AAA+ là cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá của Brand Finance.

Cùng với vị trí số 1, giá trị thương hiệu Vinpearl cũng tăng kỷ lục, tới 86% đạt 381 triệu USD so với năm trước, đưa doanh nghiệp lần đầu tiên góp mặt trong Top 50 thương hiệu khách sạn giá trị nhất thế giới.

Bước nhảy vọt về sức mạnh thương hiệu của Vinpearl đến từ sự tăng tốc toàn diện trên tất cả các mảng hoạt động.

Cụ thể, về năng lực tài chính, năm 2026, cổ phiếu VPL đã gia nhập VN30; Vinpearl huy động thành công 255 triệu USD từ SeaTown Holdings, Oman Investment Authority và Vietnam Oman Investment.

Bên cạnh đó, năm 2026, Vinpearl mở rộng kết nối, ký thoả thuận hợp tác chiến lược với những đối tác tầm cỡ thế giới và khu vực như Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest, IHG Hotels & Resorts và Marriott International…. nhằm gia tăng dòng khách quốc tế và nâng cao chất lượng trên hệ thống.

Vinpearl cũng liên tục mở rộng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí đa phân khúc trong năm nay: ra mắt Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn siêu sang 6 sao; giới thiệu VinFun - dòng khách sạn thế hệ mới hướng tới nhiều nhóm khách hàng hơn; phát triển Vin New Horizon - chăm sóc sức khỏe và an sinh dành cho người cao tuổi; công diễn “kỳ quan sân khấu” – “Đất Nước Thiên Hùng Ca’; mở ra mô hình triển lãm và kết nối ngành cưới thế hệ mới tại Việt Nam - The Vietnam Grand WeddX 2026…

Bên cạnh Brand Finance, hệ sinh thái Vinpearl cũng liên tục được các tổ chức và nền tảng du lịch hàng đầu thế giới vinh danh, ghi nhận.

Năm 2026, VinWonders Nha Trang trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 100 Global điểm đến vui chơi dành cho gia đình hấp dẫn nhất thế giới; Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An được trao giải ASEAN Green Hotel Award 2026; Hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng Vinpearl, VinWonders liên tục được Booking.com, Agoda và Trip.com… vinh danh trong các bảng xếp hạng và giải thưởng.

Được thành lập từ năm 2003, Vinpearl hiện vận hành 62 cơ sở tại 20 tỉnh, thành. Hệ sinh thái bao gồm hệ thống 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao với hơn 17.500 phòng; 15 công viên chủ đề VinWonders với đa dạng trò chơi, phù hợp mọi đối tượng, 6 sân golf đẳng cấp cùng 4 trung tâm Hội nghị và nhà hát đẳng cấp quốc tế VinPalace. Cùng với đó là 2 công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã, 1 Học viện ngựa…