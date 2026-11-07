Đừng chỉ hấp cá nữa! Hãy thử cách chế biến mới này, cá sẽ mềm và ngon ngọt, cả nhà khen ngon mãi

Cá là một nguyên liệu đa dụng, có thể nấu được nhiều món ăn. Tuy nhiên phương pháp chế biến nhiều nhất và được mọi người yêu thích có lẽ là cá hấp. Bởi đó là cách đơn giản và giữ được hương vị nguyên bản. Chỉ cần rưới một chút nước tương và rắc thêm hành lá là đủ ngon. Tuy nhiên nếu ăn nhiều món hấp hay kho cũng như canh quá cũng cảm thấy chán ngán. Do đó chúng ta cần một công thức chế biến mới lạ và đảm bảo ngon miệng. Và hôm nay chúng tôi hướng dẫn bạn một công thức nấu món cá siêu ngon. Nguyên liệu chúng ta dùng là cá vược (còn gọi là cá chẽm). Dầu xèo xèo trong chảo, da cá tỏa ra mùi thơm ngào ngạt... Cả nhà khi ăn sẽ khen ngon mãi.

Điều gì khiến món cá vược làm theo công thức này trở nên tuyệt vời đến vậy? Nói ngắn gọn: Nó khắc phục được tất cả những nhược điểm của món cá này. Cá vược hấp thì nhẹ nhàng và tươi mát, nhưng da lại bị nhão, điều mà người không thích. Ngược lại, áp chảo làm thay đổi hoàn toàn hương vị của cá. Lớp bên ngoài trở nên giòn, trong khi thịt bên trong vẫn mềm, giống như bóc từng lớp thịt trắng, mềm mịn. Sự tương phản giữa lớp vỏ giòn bên ngoài và phần thịt mềm bên trong này hấp dẫn cả người lớn lẫn trẻ em. Hơn nữa, áp chảo các miếng cá đã cắt nhỏ dễ hơn nhiều so với chiên cả con cá, giúp người mới bắt đầu học nấu ăn ít có khả năng thất bại hơn.

Ngay dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu công thức làm món cá áp chảo sốt nước tương. Làm theo các bước này, bạn sẽ có được món ăn ngon như ở nhà hàng để đãi gia đình.

Nguyên liệu để làm món cá vược áp chảo sốt nước tương

Nguyên liệu chính: 1 con cá vược (khoảng 750g), 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng cà phê muối, một nhúm tiêu trắng và 3 lát gừng bào nhỏ.

Nguyên liệu gia vị: 4 tép tỏi thái lát; 4 lát gừng; 2 cây hành lá thái nhỏ; 1 muỗng canh nước tương; 1/2 muỗng cà phê đường; 3 muỗng canh dầu ăn; 3 muỗng canh nước; ớt hiểm (hoặc ớt ngọt nếu không ăn được cay); và nửa củ hành tây.

Lưu ý: Khi sơ chế cá, hãy nhớ cạo sạch lớp màng đen bên trong khoang bụng và máu dọc theo xương sống, vì đây là những nguồn chính gây mùi tanh. Trước khi ướp, hãy lau khô kỹ các miếng cá bằng giấy bếp, vì da cá ướt chắc chắn sẽ dính vào chảo. Loại chảo tốt nhất để áp chảo cá là chảo gang hoặc chảo chống dính đáy dày, vì chảo mỏng sẽ làm nóng không đều và da cá dễ bị rách.

Cách làm món cá vược áp chảo sốt nước tương

1. Cắt và ướp cá. Bắt đầu từ phía sau đầu, dùng dao rạch bỏ phần thịt phi lê cá vược dọc theo xương, sau đó cắt phi lê (bao gồm cả đuôi) thành từng miếng dài 6cm và rộng 3cm, giữ nguyên da. Không vứt bỏ đầu và xương; giữ lại để nấu canh. Ướp cá với rượu nấu ăn, muối, tiêu trắng và gừng thái lát trong 15 phút. Sau khi ướp, trải cá ra và thấm khô bằng giấy bếp. Đừng bỏ qua bước này; da cá khô rất quan trọng để chiên giòn. Chuẩn bị sẵn hành tây, gừng, tỏi và ớt.

2. Làm nóng chảo và tráng dầu. Đầu tiên, làm nóng chảo không cho đến khi chảo bắt đầu bốc khói nhẹ, sau đó đổ 3 muỗng canh dầu vào. Xoay chảo để dầu phủ đều bề mặt, đun nóng cho đến khi xuất hiện những đường mảnh trên bề mặt dầu - điều này cho thấy dầu đã nóng khoảng 60-70%. Trình tự "chảo nóng, dầu nguội" này rất quan trọng để ngăn da cá bị dính: Chảo được làm nóng trước, vì vậy da cá sẽ đông lại ngay khi đặt lên mặt chảo, ngăn không cho nó dính vào đáy chảo và khó bóc ra.

3. Áp chảo cá. Đặt các miếng cá xuống chảo, phần da úp xuống, để cách nhau một khoảng. Không di chuyển chúng khi vừa đặt vào chảo! Áp chảo trên lửa vừa trong 2 phút, nhẹ nhàng dùng phới di chuyển các miếng cá trong thời gian này. Nếu có thể dễ dàng di chuyển chúng, tức là lớp da đã săn chắc. Lúc này, lật từng miếng cá và áp chảo thêm 1,5 đến 2 phút nữa. Đặt các miếng cá thẳng đứng và kéo đi kéo lại các cạnh trong 10 giây, hoặc cho đến khi tất cả các mặt hơi vàng.

4. Xào sơ các miếng cá cho thơm rồi cho lại vào chảo. Sau khi chiên, lấy các miếng cá ra khỏi chảo. Để lại một chút dầu trong chảo, phi thơm tỏi thái lát, gừng thái lát, hành lá, hành tây và ớt băm nhỏ trong 20 giây. Sau đó, cho cá trở lại chảo, thêm nước sốt đã pha (1 muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước, một chút đường và muối, khuấy đều), đảo chảo vài lần để mỗi miếng cá được phủ đều nước sốt. Sau đó đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại; trong khoảng thời gian này bạn vẫn có thể đảo qua lại nhẹ nhàng các miếng cá cho thấm đều nước sốt. Rắc cần tây hoặc hành lá lên trên, tắt bếp và dọn ra ăn.

Giá trị dinh dưỡng của món ăn

Cá vược rất giàu protein, chứa khoảng 18g trên 100g, và ít chất béo. Nó cũng giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển trí não và thị lực của trẻ em. Do đó đây là nguyên liệu lý tưởng để các bậc phụ huynh lựa chọn nấu ăn cho con. Áp chảo sử dụng nhiều dầu hơn một chút so với hấp, nhưng bản thân cá vược biển ít chất béo, và mỗi miếng chỉ hấp thụ một lượng dầu hạn chế, làm cho món ăn nhẹ hơn nhiều so với kho. Vào mùa thu và mùa đông, một đĩa cá áp chảo sốt nước tương thơm ngon có thể giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn.

Một món cá được chế biến khác đi sẽ tạo nên một bầu không khí hoàn toàn khác biệt trên bàn ăn. Cảnh tượng cả nhà ngon miệng, thi nhau gắp món ăn còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nào. Bạn hãy thêm món cá này vào danh sách thực đơn nhà mình nhé!