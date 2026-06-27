Đừng hỏi con được bao nhiêu điểm, hãy hỏi con muốn trở thành ai

Cuộc đời không phải là cuộc đua chỉ kéo dài vài ngày thi

Không ít phụ huynh xem kỳ thi đại học là cuộc chiến lớn nhất của tuổi 18. Có những đứa trẻ bật khóc chỉ vì thiếu vài phần mười điểm, cũng có những bậc cha mẹ mất ngủ khi con không đạt được nguyện vọng như mong muốn.

Tuy nhiên, một kỳ thi chỉ mở ra một cánh cửa, chứ không quyết định toàn bộ tương lai của một con người. Thực tế cho thấy, có những học sinh từng rất xuất sắc nhưng sau này sống một cuộc đời bình thường; ngược lại, nhiều người không quá nổi bật trên ghế nhà trường lại thành công khi tìm được đúng con đường của mình.

Đại học không chỉ là nơi chọn một ngành học, mà còn là hành trình khám phá bản thân, phát triển năng lực thật và tự tin bước vào cuộc đời. Ảnh: DNU.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là học trường nào, mà là người trẻ có hiểu mình là ai, phù hợp với điều gì và có đủ bản lĩnh để theo đuổi con đường đã chọn hay không. Bởi điểm số chỉ phản ánh kết quả ở một thời điểm, trong khi điều đáng tiếc nhất là một người trẻ có nhiều tiềm năng nhưng chưa bao giờ có cơ hội khám phá và phát huy những tiềm năng ấy.

Bật bản sắc để sáng hành trình

Suốt gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Đại Nam kiên định theo đuổi triết lý giáo dục: giúp mỗi người trẻ hiểu mình, phát huy thế mạnh và trưởng thành bằng năng lực thật.

Trường Đại học Đại Nam kiên định với triết lý giúp mỗi người trẻ hiểu mình, phát huy thế mạnh và trưởng thành bằng năng lực thật. Ảnh: DNU.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Đại Nam, mỗi người trẻ đều mang trong mình một bản sắc riêng. Có em nổi trội về tư duy logic, có em giàu cảm xúc và khả năng kết nối; có em yêu công nghệ, đam mê nghệ thuật hoặc hứng thú với kinh doanh; cũng có những em mong muốn chăm sóc sức khỏe cộng đồng hay sáng tạo nên những giá trị mới cho xã hội. Không ai giống ai và không phải mọi tài năng đều được thể hiện qua điểm số.

Bởi vậy, thay vì chỉ hỏi: "Con được bao nhiêu điểm?", cha mẹ nên dành thêm cho con những câu hỏi khác như: "Con thích điều gì?", "Con làm việc gì thì say mê nhất?" hay "Con muốn trở thành người như thế nào?".

Khi trả lời được những câu hỏi ấy, người trẻ mới thực sự bắt đầu hành trình trưởng thành của mình. Bởi học đại học không chỉ là lựa chọn một ngành học hay một ngôi trường, mà quan trọng hơn là lựa chọn một môi trường giúp người học khám phá bản thân, nhận diện điểm mạnh và phát triển tối đa tiềm năng.

Đó cũng là tinh thần mà Trường Đại học Đại Nam theo đuổi: không chỉ trang bị kiến thức mà còn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình khám phá bản thân, phát triển năng lực và lựa chọn con đường phù hợp để kiến tạo tương lai.

Giáo dục không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức mà còn phải giúp mỗi sinh viên nhận ra bản sắc riêng của mình. Bởi chỉ khi hiểu mình là ai, người trẻ mới biết mình nên đi đâu, lựa chọn con đường nào để phát triển và sống trọn vẹn với những giá trị của bản thân. Đó chính là ý nghĩa của thông điệp 'Bật bản sắc để sáng hành trình' mà Đại học Đại Nam luôn kiên định theo đuổi.

Môi trường học tập đa văn hóa cùng mạng lưới hợp tác quốc tế giúp sinh viên mở rộng tư duy, nâng cao năng lực hội nhập và tự tin thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ảnh: DNU.

Năng lực thật mới giúp vững cuộc đời

Theo các chuyên gia giáo dục, nhận ra bản thân mới chỉ là điểm khởi đầu; điều quyết định sự vững vàng của mỗi người chính là năng lực thật. Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, giá trị của một tấm bằng ngày càng phải được khẳng định bằng năng lực thực tế.

Doanh nghiệp hôm nay không chỉ tìm kiếm những bảng điểm đẹp, mà cần những người có khả năng làm việc, giải quyết vấn đề, thích ứng với thay đổi và tạo ra giá trị.

Bật bản sắc để sáng hành trình, bồi đắp năng lực thật để vững cuộc đời, đó là giá trị mà Trường Đại học Đại Nam kiên trì vun đắp.

Tuổi 18 không phải là vạch đích, mà chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình dài phía trước. Đỗ vào một trường đại học tốt là lợi thế, nhưng điều quan trọng hơn là được học tập trong môi trường phù hợp để khám phá bản thân, rèn luyện năng lực thật và chuẩn bị vững vàng cho tương lai.

Bởi đích đến của giáo dục không chỉ là một kỳ thi, mà là giúp mỗi người trẻ tìm thấy con đường phù hợp và đủ năng lực để đi trọn con đường ấy. Đó cũng chính là hành trình: bật bản sắc để hiểu mình, sáng hành trình để chọn đúng hướng đi, tạo ra giá trị bằng năng lực thật và vững bước trong cuộc sống.