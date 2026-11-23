Ngày 23/11, Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng chính quyền địa phương khởi công Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có quy mô hơn 264 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng giữa không gian cao nguyên.

Măng Đen nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan rừng thông và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng. Với những lợi thế này, địa phương thường được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên.

Lễ khởi công dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Sun Group

Khu đô thị số 1 được quy hoạch theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”, với mật độ xây dựng toàn khu tối đa 23,2%. Trên diện tích 264,4 ha, dự án gồm 4 phân khu chức năng, kết hợp không gian cư trú, nghỉ dưỡng, thể thao và vui chơi giải trí.

Trong đó, tiểu khu đô thị thể thao được bố trí bên hồ Toong Đam, phát triển các công viên thể thao đa năng, tổ hợp giải trí, phố thương mại và ẩm thực. Tiểu khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tập trung vào không gian ven hồ sinh thái, với tổ hợp y tế, trị liệu quy mô hơn 16 ha và mô hình làng an dưỡng.

Hai phân khu còn lại gồm khu ở sinh thái giữa rừng thông, phát triển biệt thự theo địa hình tự nhiên, cùng khu ở sinh thái gắn với vui chơi giải trí, quảng trường sự kiện và các tuyến phố thương mại.

Phối cảnh Khu đô thị số 1 được quy hoạch theo dịnh hướng "Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng". Ảnh: Sun Group

Dự án nằm gần Quốc lộ 24, đồng thời được kỳ vọng hưởng lợi từ các kế hoạch phát triển hạ tầng kết nối Kon Tum, Quảng Ngãi và quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen.

Việc triển khai Khu đô thị số 1 được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng lưu trú, dịch vụ và không gian đô thị cho Măng Đen, qua đó hỗ trợ mục tiêu phát triển địa phương thành Khu du lịch Quốc gia, hướng tới đón 2,5 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030.