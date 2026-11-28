Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc và các tiện ích nghỉ dưỡng, những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa đang trở thành điểm nhấn tại nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Thông qua các hoạt động thực hành, du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về đời sống, phong tục cũng như những nghề thủ công được người Việt gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khu nghỉ dưỡng có vốn đầu tư khủng, sở hữu hồ bơi vô cực dài 250m đang tổ chức sự kiện văn hóa đặc biệt

Nằm bên bãi biển Non Nước, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng 5 sao thuộc thương hiệu Sheraton của tập đoàn Marriott International (Mỹ). Đây cũng là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Đông Nam Á mang thương hiệu Sheraton Grand khi chính thức ra mắt vào tháng 1/2018.

Khu nghỉ dưỡng thuộc dự án biệt thự và khách sạn Biển Đông Phương, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 11,5ha. Theo thông tin công bố tại thời điểm 30/6/2019, tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án đã được nâng lên gần 3.666 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn kiến trúc tại đây là hồ bơi vô cực dài 250m, tương đương chiều dài của 5 bể bơi Olympic tiêu chuẩn, hướng ra bãi biển Non Nước. Khu nghỉ dưỡng còn từng là địa điểm tổ chức Quốc yến chào mừng các nhà lãnh đạo tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11/2017.

Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa sở hữu hồ bơi vô cực dài 250m

Bên cạnh các tiện ích nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng còn tổ chức những hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho du khách và cộng đồng địa phương thông qua Gatherings by Sheraton, một sáng kiến toàn cầu của thương hiệu Sheraton.

Cụ thể, trong hai ngày 28 và 29/11/2026, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa tổ chức chương trình Gatherings by Sheraton: Vietnamese Paper Flower Art Workshop, giới thiệu nghệ thuật làm hoa giấy Thanh Tiên - một nghề thủ công truyền thống đặc sắc của xứ Huế với lịch sử gần 300 năm.

Trong chương trình lần này, khu nghỉ dưỡng phối hợp cùng Bách Tác Space và nghệ nhân Phan Ngọc Hiếu, nhà sáng lập thương hiệu Maypaperflower, đưa nghệ thuật làm hoa giấy truyền thống của Huế đến với công chúng thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Khu nghỉ dưỡng phối hợp cùng Bách Tác Space và nghệ nhân Phan Ngọc Hiếu tổ chức sự kiện giới thiệu nghệ thuật làm hoa giấy Thanh Tiên

Du khách được gặp gỡ nghệ nhân, tự tay dùng giấy từ vỏ cây làm hoa cầu bình an, may mắn

Theo thông tin từ ban tổ chức, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên có lịch sử gần 300 năm, gắn liền với đời sống văn hóa và tín ngưỡng dân gian của người dân xứ Huế. Những bông hoa với màu sắc rực rỡ thường được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống, gửi gắm mong ước về sự bình an, thịnh vượng và may mắn.

Bên cạnh việc gìn giữ kỹ thuật chế tác lâu đời, các nghệ nhân cũng tìm tòi những hướng sáng tạo mới để đưa hoa giấy vào đời sống hiện đại. Một trong số đó là nghệ nhân Phan Ngọc Hiếu, người đến từ Huế và là nhà sáng lập Maypaperflower.

Lấy cảm hứng từ hoa giấy Thanh Tiên, chị theo đuổi hai hướng song song: bảo tồn nghề làm hoa giấy truyền thống và sáng tạo những mẫu hoa mang tinh thần đương đại. Kết hợp kỹ thuật thủ công với thẩm mỹ hiện đại, nữ nghệ nhân đã phát triển hơn 100 mẫu hoa khác nhau, chủ yếu sử dụng giấy mỹ thuật và giấy dướng - loại giấy thủ công được làm từ vỏ cây dướng.

Để hoàn thiện một bông hoa, từng cánh hoa đều được cắt, nhuộm màu, tạo hình và lắp ghép bằng tay. Việc quan sát kỹ đặc điểm của hoa trong tự nhiên, kết hợp với kỹ thuật xử lý màu sắc và tạo hình, giúp các sản phẩm có màu sắc chuyển độ tự nhiên cùng dáng vẻ chân thực.

Hoa giấy Thanh Tiên chủ yếu sử dụng giấy mỹ thuật và giấy dướng

Không chỉ tạo ra những sản phẩm trang trí, hướng phát triển này còn góp phần khuyến khích sử dụng vật liệu bền vững, tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ và những người làm nghề giấy thủ công truyền thống. Nghệ nhân Phan Ngọc Hiếu cũng tích cực giới thiệu giá trị làng nghề thông qua các sự kiện văn hóa, hoạt động giáo dục và trải nghiệm thủ công.

Tại workshop diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11, người tham dự được tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa của hoa giấy Thanh Tiên, lắng nghe những chia sẻ về hành trình sáng tạo của nghệ nhân Phan Ngọc Hiếu. Đặc biệt, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật chế tác truyền thống và tự tay hoàn thiện những bông hoa giấy ngũ sắc, biểu tượng của bình an và may mắn.

Chương trình miễn phí tham dự cho cả du khách và cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, do số lượng người tham gia có hạn, khách cần đăng ký trước và nhận được email xác nhận từ ban tổ chức.

Nghệ nhân Phan Ngọc Hiếu hướng dẫn người tham dự làm hoa giấy Thanh Tiên

Theo ông Emilio Fortini, Tổng Quản lý Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa, việc hợp tác với các nghệ nhân và cộng đồng văn hóa địa phương nhằm tạo cơ hội để du khách khám phá chiều sâu di sản Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng sự kết nối, sáng tạo và trân trọng các giá trị văn hóa.

Thông qua những hoạt động như vậy, hoa giấy Thanh Tiên không chỉ được giới thiệu như một nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân xứ Huế mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa gần gũi, giúp công chúng hiểu thêm về kỹ thuật, sự sáng tạo và công sức của những người đang tiếp nối nghề thủ công hàng trăm năm tuổi.