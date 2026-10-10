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Đúng sáng nay - 10/10, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh

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Chiếc máy bay đặc biệt này sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài và hạ cánh ở điểm cuối tại châu Âu.

Sáng 10/10/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), hãng hàng không Vietjet Air chính thức khai trương các đường bay mới kết nối Việt Nam với Kazakhstan và Cộng hòa Séc. Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).  

Tâm điểm của sự kiện là chuyến bay được khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), quá cảnh tại Almaty (Kazakhstan) trước khi tiếp tục đến điểm cuối tại thủ đô Cộng hòa Séc là Praha.

Thông tin từ Vietjet cho biết, việc mở rộng các đường bay quốc tế mới Hà Nội - Almaty, Hà Nội - Praha và Almaty - Praha được xem là bước mở rộng mạng lưới bay liên lục địa, kết nối Việt Nam, Trung Á và châu Âu.

Các đường bay mới được Vietjet lên kế hoạch khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A330. Đây là dòng máy bay được thiết kế phục vụ các hành trình có nhu cầu vận chuyển lượng hành khách lớn, phù hợp với hoạt động khai thác đường bay quốc tế đường dài.

Ngay sáng nay - 10/10, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh - Ảnh 1.

Sáng 10/10, hãng hàng không Vietjet Air chính thức khai trương các đường bay mới (Ảnh Vietjet)

Vietjet Air mở rộng đường bay mới, kết nối du lịch Á - Âu đến “thành phố vàng” Praha

Trong số các điểm đến thuộc đường bay mới của Vietjet Air, Praha – thủ đô Cộng hòa Séc – là một thành phố nổi bật trên bản đồ du lịch châu Âu, được biết đến với biệt danh “thành phố vàng”. Praha gây ấn tượng bởi những khu phố cổ, lâu đài, nhà thờ và các công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử.

Theo UNESCO, trung tâm lịch sử Praha đã được công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1992. Khu vực này bao gồm nhiều công trình được xây dựng từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, phản ánh ảnh hưởng sâu sắc của thành phố đối với kiến trúc và văn hóa châu Âu từ thời Trung cổ.

Một trong những địa danh nổi tiếng nhất tại Praha là cầu Charles, cây cầu lịch sử bắc qua sông Vltava. Công trình thu hút du khách nhờ kiến trúc cổ kính, những bức tượng dọc hai bên cầu cùng khung cảnh nhìn ra khu phố cổ và lâu đài Praha.

Du khách đến Praha còn có thể ghé thăm nhà thờ St. Vitus nổi tiếng với kiến trúc Gothic hay quảng trường Phố cổ, nơi tọa lạc chiếc đồng hồ thiên văn nổi tiếng.

Với sự kết hợp giữa lịch sử, kiến trúc và đời sống văn hóa, Praha mang đến nhiều trải nghiệm cho những du khách muốn khám phá vẻ đẹp châu Âu.

Ngay sáng nay - 10/10, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh - Ảnh 2.

Praha mang nét đẹp cổ kính, là một trong những thành phố nổi bật trên bản đồ du lịch châu Âu

Đường bay mới của Vietjet Air được kỳ vọng không chỉ phục vụ nhu cầu du lịch Trung Á, châu Âu của người dân mà còn tạo thêm lựa chọn cho hoạt động thăm thân, giao thương giữa Việt Nam, Kazakhstan và Cộng hòa Séc. Các đường bay mới của Vietjet cũng được kỳ vọng có thể tạo động lực thu hút khách quốc tế, đặc biệt là nhóm du khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài.

Theo thông tin từ Vietjet Air, đường bay Hà Nội – Praha được bắt đầu khai thác từ ngày 10/10, sử dụng tàu bay mới A330 với tần suất ban đầu 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào thứ Ba và thứ Bảy.

Các chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 08:25 (**), quá cảnh tại sân bay quốc tế Almaty đến sân bay quốc tế Praha (Cộng hòa Séc) lúc 18:55 (**). Các chuyến bay khởi hành từ Praha lúc 20:55 (**), quá cảnh hạ cánh tại Almaty, đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 16:20 (**).

(**): Giờ địa phương

Hôm qua - 10/8, một máy bay đặc biệt dài gần 15 m, sải cánh 8,4 m, cất cánh tại láng giềng Việt Nam: Quốc vương Rama X đích thân tặng hoa phi công


Thu Phương

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