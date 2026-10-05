Đúng tối 2/10, sân bay Nội Bài ghi nhận 1 chuyến bay đặc biệt cất cánh

Tối 2/10/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài phối hợp với Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tổ chức đón, tiễn 7 sĩ quan Công an nhân dân thuộc Tổ công tác số 10 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi.

Trong quá trình đoàn làm thủ tục, lực lượng Công an cửa khẩu Nội Bài thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đồng thời tạo điều kiện để các sĩ quan hoàn tất các thủ tục theo kế hoạch.

Trước chuyến đi một ngày, ngày 1/10 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử 7 sĩ quan CAND Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại MINUSCA.

Ảnh Công an Cảng HKQT Nội Bài

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, 7 thành viên của Tổ công tác số 10 gồm Trung tá Nguyễn Đình Anh, Trung tá Trần Trọng Nguyên, Thiếu tá Phan Đắc Cường, Đại úy Phạm Phước Lộc, Đại úy Bùi Trung Dũng, Đại úy Nguyễn Phương Mai và Đại úy Nguyễn Lan Anh. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao quyết định cho các sĩ quan.

Đáng chú ý, năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 tổ công tác với tổng cộng 25 lượt sĩ quan cá nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mức cao nhất kể từ khi lực lượng này tham gia hoạt động trên.

Nhiệm vụ đặc biệt tại một phái bộ có vũ trang của Liên Hợp Quốc

MINUSCA là Phái bộ Gìn giữ hòa bình đa chiều tích hợp của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, nhiệm vụ ưu tiên của phái bộ là bảo vệ dân thường, trong đó có việc chủ động tuần tra tại các khu vực nguy cơ cao, theo dõi và ứng phó với các mối đe dọa, tăng cường cảnh báo sớm và hỗ trợ duy trì môi trường an ninh.

Riêng lực lượng Cảnh sát Liên Hợp Quốc tại MINUSCA tập trung vào ba nhóm công việc chính gồm bảo vệ dân thường, hỗ trợ hoạt động cho lực lượng an ninh sở tại và nâng cao năng lực cho cảnh sát, hiến binh Cộng hòa Trung Phi. Các hoạt động có thể bao gồm hỗ trợ điều tra hình sự, cảnh sát cộng đồng, tuần tra, thực thi pháp luật và huấn luyện lực lượng bản địa.

Đây cũng không phải lần đầu CAND Việt Nam hiện diện tại MINUSCA. Tháng 7/2025, Bộ Công an từng cử 6 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 6 tới đây. Theo Bộ Công an, MINUSCA là phái bộ có vũ trang đầu tiên mà lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ được triển khai. Các sĩ quan được lưu ý phải chủ động thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh, tình hình bất ổn và những nguy cơ về an ninh, an toàn trên địa bàn.

Các sĩ quan Việt Nam khi công tác tại nước ngoài (Ảnh Bộ Quốc phòng)

Đến tháng 4/2026, 6 sĩ quan này đã được trao Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo thành phần Cảnh sát và Quân đội MINUSCA cũng ghi nhận những đóng góp, năng lực chuyên môn của sĩ quan Công an Việt Nam tại phái bộ.

Những chuyến bay liên tiếp đưa lực lượng Việt Nam tới châu Phi

Chuyến đi tối 2/10 diễn ra chỉ ít ngày sau hai đợt triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình khác của Việt Nam.

Sáng 23/9, một chiếc C-17 Globemaster III của Không quân Hoàng gia Australia có mặt tại Hà Nội, đưa cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 lên đường tới Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 có 63 quân nhân, được điều động từ nhiều đơn vị trong toàn quân và sang Nam Sudan thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu.

Hai ngày sau, sáng 25/9, 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei – UNISFA.

Như vậy, chỉ trong khoảng 10 ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, các lực lượng Việt Nam với những chuyên môn rất khác nhau – từ quân y, công binh đến sĩ quan cảnh sát – đã liên tiếp lên đường tới các phái bộ Liên Hợp Quốc tại châu Phi.

Ảnh Bộ Quốc phòng

Qua những đợt triển khai liên tiếp, có thể thấy sự tham gia của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ngày càng mở rộng cả về quy mô lẫn lĩnh vực chuyên môn. Từ quân y, công binh đến lực lượng công an, mỗi đơn vị đảm nhiệm một vai trò khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là hỗ trợ duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ dân thường và hỗ trợ cộng đồng tại những khu vực còn nhiều khó khăn, bất ổn.

Sự hiện diện ngày càng thường xuyên của lực lượng Việt Nam tại các phái bộ quốc tế cũng cho thấy năng lực, mức độ sẵn sàng và vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.