Được yêu cầu quay lại văn phòng làm việc 3 ngày/tuần, 90% nhân viên Apple tham gia khảo sát từ chối ngay lập tức, một nửa doạ bỏ việc

Một lượng lớn nhân viên Apple được khảo sát cho biết họ đánh giá cao việc có thể làm việc tại nhà vô thời hạn, ngay cả khi công ty có kế hoạch tăng gấp đôi lượng nhân viên trở lại văn phòng làm việc.



Theo The Verge, gần 90% nhân viên của Apple tham gia một cuộc khảo sát nội bộ vào tháng 6 đã đánh dấu "hoàn toàn đồng ý" vào lựa chọn "làm việc linh hoạt là vấn đề rất quan trọng với tôi". Với mục đích của cuộc khảo sát, "làm việc linh hoạt" có nghĩa là nhân viên có thể làm việc tại nhờ vô thời hạn. Hơn 1.700 nhân viên Apple đã chọn đáp án này. Tính đến cuối năm 2020, Apple có khoảng 147.000 nhân viên.

Hơn 58% người được hỏi cho biết họ hoàn toàn đồng ý với tuyên bố "tôi lo lắng một số đồng nghiệp của tôi sẽ phải rời Apple do thiếu các lựa chọn làm việc linh hoạt", theo The Verge. Gần 37% lo lắng rằng chính bản thân họ cũng có thể phải bỏ việc do thiếu lựa chọn làm việc kinh hoạt.

Vào giữa tháng 6, kết quả khảo sát đã được gửi đến CEO Tim Cook và Deirdre O’Brien – Phó chủ tịch cấp cao về con người và bán lẻ của Apple, kèm theo đó là video của khoảng 20 nhân viên, giải thích lý do vì sao họ coi trọng làm việc từ xa.

Điều này cho thấy nhân viên của Apple thực sự không hài lòng với mô hình làm việc kết hợp của Apple.

Đầu tháng 6, Apple lần đầu thông báo sẽ yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng làm việc 3 ngày/tuần, bắt đầu từ tháng 9. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, hàng chục nhân viên đã viết một lá thư phản đối chính sách này, đồng thời ủng hộ chính sách làm việc linh hoạt, theo The Verge.

Đáp lại, Apple thậm chí còn thúc đẩy mạnh hơn kế hoạch làm việc mô hình kết hợp của mình. O’Brien nói rằng "làm việc tại văn phòng là điều càn thiết cho văn hoá và tương lai của công ty".

Apple từ chối bình luận về câu chuyện này.