Dưới 50 tuổi nếu thấy 4 triệu chứng này, cẩn thận ung thư đại tràng đã “gõ cửa”

Ung thư đại tràng vốn là căn bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy căn bệnh này đang trẻ hóa về độ tuổi mắc.

Theo một báo cáo được công bố ngày 01/03/2023 của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), nguy cơ mắc ung thư đại tràng ở những người dưới 50 tuổi tại quốc gia này đã cao gấp đôi so với năm 1995.

Một nghiên cứu của Đại học Milan (Ý), được đăng tải trên Annals of Oncology, dự đoán tỷ lệ tử vong do ung thư đại tràng vào năm 2024 ở nhóm tuổi 25-49 sẽ tăng 26% đối với nam và 39% đối với nữ so với tỷ lệ được thống kê ở 2 giới vào năm 2018.

4 dấu hiệu “cảnh báo đỏ” của ung thư đại tràng ở người dưới 50 tuổi

Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí của Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ đã chỉ ra 4 dấu hiệu “cảnh báo đỏ” của ung thư đại tràng ở những người dưới 50 tuổi. Các triệu chứng này bao gồm:

- Đau bụng

- Chảy máu trực tràng



- Tiêu chảy



- Thiếu máu do thiếu sắt



Mô phỏng các giai đoạn của ung thư đại tràng (Ảnh: Shutterstock)

Trong các triệu chứng này, chảy máu trực tràng và thiếu máu do thiếu sắt là 2 triệu chứng đáng lo ngại nhất. Đặc biệt, nghiên cứu còn nhấn mạnh, 4 dấu hiệu trên có thể xuất hiện trước khi bệnh được chẩn đoán tới 2 năm.



Để đưa ra được kết luận này, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ hơn 5.000 bệnh nhân mắc ung thư đại tràng dưới 50 tuổi. Theo đó, họ phát hiện ra rằng, từ 3 tháng đến 2 năm trước khi được chẩn đoán, những bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, chảy máu trực tràng, tiêu chảy và/hoặc thiếu máu do thiếu sắt sẽ có nguy cơ mắc ung thư đại tràng giai đoạn đầu cao hơn. Đặc biệt, nguy cơ mắc ung thư đại tràng sẽ cao hơn nữa nếu bệnh nhân có nhiều triệu chứng ở trên hơn.

Một điểm khác mà các nhà khoa học lưu ý đó là vị trí của khối u có thể ảnh hưởng tới triệu chứng. Cụ thể, nếu khối u phát triển ở phần bên trái của đại tràng, dấu hiệu chảy máu và thiếu máu có thể rầm rộ hơn so với khi khối u phát triển ở phần bên phải. Đồng thời, nếu khối u phát triển ở phần thấp hơn của đại tràng, các triệu chứng có thể xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là dấu hiệu chảy máu.

Ngoài các triệu chứng kể trên, một số triệu chứng thường gặp khác của ung thư đại tràng mà mọi người cần lưu ý đó là giảm cân không rõ nguyên nhân, thường xuyên mệt mỏi, thay đổi thói quen đại tiện, cảm giác đại tiện không hết, đầy hơi hoặc chuột rút.

Vì sao ung thư đại tràng lại gia tăng ở người trẻ tuổi?

Các nhà nghiên cứu đang xem xét một số yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư đại tràng như béo phì, chế độ ăn uống không hợp lý, lạm dụng rượu,... (Ảnh: Internet)

Theo các chuyên gia của UCDavis Health (hệ thống nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe của Đại học California - Mỹ), nguyên nhân chính xác vì sao ung thư đại tràng lại gia tăng ở người trẻ tuổi hiện chưa được làm rõ. Tuy nhiên, có một số yếu tố nguy cơ mà các nhà nghiên cứu đang xem xét đó là chế độ ăn uống không hợp lý, béo phì, lười vận động, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia hoặc tiếp xúc với hóa chất và tiền sử gia đình.

Theo hướng dẫn của các tổ chức y tế, việc sàng lọc ung thư đại tràng nên bắt đầu từ 45 tuổi cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, đối với những người có nguy cơ cao, bác sĩ có thể khuyến nghị bắt đầu sàng lọc sớm hơn.