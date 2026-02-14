Đường dây mại dâm "khủng" có hơn 800 tài xế taxi hoạt động thế nào?

Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá đường dây tổ chức mại dâm trá hình dưới vỏ bọc massage, hoạt động tại khách sạn Hương Pleiku và khách sạn Biển Hồ (TP Pleiku cũ).

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm bắt địa bàn về tệ nạn xã hội, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phát hiện tại một số cơ sở trên địa bàn có hoạt động mại dâm trá hình. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn khá tinh vi, chủ yếu hoạt động trên không gian mạng nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Các đối tượng cầm đầu lập nhóm kín trên nền tảng Zalo, quy tụ hơn 800 tài xế taxi khu vực phía Tây Gia Lai. Khi gặp khách nam có nhu cầu, tài xế sẽ giới thiệu đến các cơ sở massage do đường dây quản lý và được trả hoa hồng 150.000 đồng mỗi lượt khách.

Thông tin trên báo Gia Lai cho biết, khi gặp khách hàng là nam giới, các tài xế sẽ giới thiệu, thậm chí gợi ý đến các cơ sở massage do các đối tượng cầm đầu đường dây điều hành. Các đối tượng cầm đầu đã thuê lại khu vực riêng của khách sạn để mở cơ sở phục vụ massage.

Tin nhắn của các tài xế taxi - Ảnh: Báo Gia Lai

Tại đây, các đối tượng “nuôi” nhiều cô gái với danh nghĩa là nhân viên massage, song thực chất là để bán dâm cho khách có nhu cầu. Hàng tháng, các cô gái bán dâm phải trả cho các đối tượng 3 triệu đồng/người tiền ở; tiền ăn được thu theo ngày.

Với mỗi lượt khách chở đến cơ sở, tài xế được hưởng 150.000 đồng tiền hoa hồng. Tài xế để lại số tài khoản ngân hàng trong nhóm để nhân viên cơ sở massage chuyển tiền trực tiếp dựa theo số khách đã chở tới.

Các đối tượng cầm đầu đường dây đã hưởng lợi toàn bộ tiền vé massage- Ảnh: Báo Gia Lai

Cảnh sát hình sự đột kích, bắt quả tang 12 phụ nữ bán dâm

Đầu tháng 1, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Sau khi lên kế hoạch chặt chẽ, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11/2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Thống Nhất kiểm tra khu vực massage trên tầng 4 khách sạn Biển Hồ, tại địa chỉ 239 Võ Văn Kiệt (phường Thống Nhất).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 4 cặp nam - nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các trinh sát cũng bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Công Lợi (SN 1991, trú tại phường Diên Hồng) và Vũ Văn Linh (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng) là nhân viên quản lý cơ sở massage. Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Diên Hồng kiểm tra khu vực massage tại khách sạn Hương Pleiku, địa chỉ 125 Wừu (phường Diên Hồng). Lực lượng Công an đã bắt quả tang 2 đôi nam - nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng quản lý cơ sở massage bị bắt giữ - Ảnh: Người lao động

Báo Người lao động cho hay, tại hai cơ sở, lực lượng công an phát hiện tổng cộng 12 phụ nữ bán dâm, chủ yếu đến từ các tỉnh miền Tây. Theo lời khai ban đầu, khách phải mua vé massage từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng, trong đó có gói Super VIP giá 700 nghìn đồng và gói Party giá 2 triệu đồng. Giá mua bán dâm dao động từ 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Toàn bộ tiền vé massage do các đối tượng cầm đầu hưởng lợi. Trong khi đó, gái bán dâm phải chi 150 nghìn đồng tiền hoa hồng cho mỗi lượt khách để trả cho tài xế taxi. Do đó, để có tiền trả hoa hồng và thu lợi cho bản thân, các cô gái buộc phải thực hiện hành vi kích dục, dụ dỗ khách mua dâm.