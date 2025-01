Dương Domic chiến thắng hạng mục Rising Artist tại WeChoice Awards 2024, niềm cảm hứng cho những nghệ sĩ trẻ hãy cứ sống hết mình với đam mê

WeChoice Awards 2024 với chủ đề “Việt Nam tôi đó” đã đi đến chặng cuối với những dấu ấn đáng nhớ. Tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2024 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (Q.7, TP.HCM) diễn ra vào tối 12/1, 5 Đại sứ truyền cảm hứng và 10 Nhân vật truyền cảm hứng, cùng những cái tên chiến thắng ở các hạng mục thuộc nhiều lĩnh vực giải trí - đời sống - xã hội, đã được công bố.

Ở hạng mục Gen Z Area, không thể không nhắc đến sự hiện diện của Rising Artist - nơi tôn vinh gương mặt nghệ sĩ trẻ, tài năng của nền giải trí Việt trong năm 2024. Năm nay, Rising Artist quy tụ 8 cái tên nghệ sĩ trẻ tài năng gồm: Dương Domic, HURRYKNG, 14 Casper, WEAN LE, Đăng Quân, Gill, 52Hz, marzuz.

Sau hành trình rượt đuổi voting căng thẳng, ngay lúc này, trên sân khấu 2 nghệ sĩ Châu Bùi và Lê Dương Bảo Lâm đã cùng xướng tên người dẫn đầu tại “cuộc đua” Rising Artist, thuộc hạng mục Gen Z Area, WeChoice Awards 2024 với số lượng bình chọn lên đến 1,751,436 vote. Và đó chính là Dương Domic.

Tuy nhiên vì lịch trình riêng nên Dương Domic không thể có mặt tại đêm Gala WeChoice Awards. Nam nghệ sĩ đã gửi video chia sẻ cảm xúc khi được vinh danh.

"Ngày hôm nay thật sự đặc biệt. Dương tiếc nuối vì không thể tham gia trực tiếp Gala WeChoice Awards. Cho nên, trước tiên Dương gửi lời cảm ơn vì đã trao cho Dương giải thưởng Rising Artist. Thực sự, giải thưởng này rất đặc biệt, vì đánh dấu những cột mốc đầu tiên trong hành trình theo đuổi âm nhạc, sự nghiệp của Dương.

Thứ hai, Dương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, ê-kíp đã luôn tin tưởng, ủng hộ, ngày đêm đồng hành cùng mình để tạo nên những sản phẩm âm nhạc thật tốt để gửi đến tất cả mọi người.

Thứ 3, Dương xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình thứ 2 của mình - đó chính là Dopamin. Dopamim quá tuyệt vời, dù thành lập chưa đến 1 năm mà nhờ tình yêu thương, sự đoàn kết chúng ta đã cùng nhau tạo nên những điều tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã ngày đem ủng hộ, vote cho Dương. Thế nên, đối với mình, giải thưởng này là của tất cả chúng ta.

Âm nhạc của Dương trong năm 2024 vượt xa những gì mà mình tượng tưởng nhưng Trần Đăng Dương vẫn mãi là Trần Đăng Dương, Dương Domic vẫn mãi như vậy - luôn là người yêu âm nhạc, cố gắng cống hiến hết mình, để ngày càng phát triển và gửi tới mọi người những sản phẩm tốt nhất. Cảm ơn vì tất cả", nam ca sĩ xúc động chia sẻ.

Clip chia sẻ của Dương Domic sau khi chiến thắng hạng mục Rising Artist tại WeChoice Awards 2024.

Thật vậy, Dương Domic (Trần Đăng Dương, SN 2000) đã có 1 năm 2024 đáng nhớ với câu chuyện nỗ lực không ngừng nghỉ, bứt phá trong hành trình theo đuổi đam mê đầy cảm hứng.

Hiện tại, Dương Domic đã trở thành cái tên sáng giá, nhận nhiều ủng hộ, săn đón trong giới giải trí. Tình yêu của khán giả chính là động lực để chàng ca sĩ Gen Z cống hiến và tỏa sáng nhiều hơn nữa trong tương lai.

Trước đó, Dương Domic là một nghệ sĩ trẻ chật vật tìm cơ hội “bám trụ” với nghệ thuật. Anh chàng trải qua khoảng thời gian làm thực tập sinh dưới trướng IF Entertainment - công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở hoạt động tại Việt Nam. Nam ca sĩ sở hữu chiều cao 1m85, được đào tạo theo chuẩn một thực tập sinh Kpop, từ khả năng ca hát, trình diễn đến khả năng vũ đạo. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gặp nhiều thử thách khi công ty chủ quản phá sản đầy bất ngờ. Sau đó, chàng trai Gen Z bắt đầu tự lập trên con đường âm nhạc, dù kiên trì phát hành một số ca khúc như Là Em Chính Em, A đến Ă, Dương Domic vẫn "chìm nghỉm" ở thị trường giải trí cạnh tranh đầy khốc liệt.

Dương Domic đã có một năm 2024 rực rỡ.

Chỉ đến khi xuất hiện tại chương trình thực tế cùng 29 anh trai khác, sự nghiệp của Dương Domic mới hoàn toàn thay đổi. Dương Domic trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Không những thế, nam ca sĩ Gen Z còn chứng minh sức hút khủng khi những ngày đầu chỉ vài chục nghìn người theo dõi mà hiện tại đã sở hữu gần 800k followers.

Ngoài giải thưởng The Best Transformer (Anh Trai Đột Phá Nhất) tại Anh Trai Say Hi, Dương Domic còn bứt phá khi thể hiện khả năng hát, sáng tác của mình. Đặc biệt phải kết đến E.P Dữ Liệu Quý mà anh chàng cho ra mắt trong năm 2024 đã “công phá” khắp các bảng xếp hạng, tạo nên sự bùng nổ trong nhiều bữa tiệc âm nhạc.

Anh chàng từng khiến nhiều người phát sốt khi đi diễn tại các trường Đại học, hay mới đây nhất, ở tuổi 24, Dương Domic tự tin thể hiện 2 ca khúc solo trước hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - nơi được mệnh danh là “thánh địa” mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn được đứng tại đó.

Từ một cái tên chưa tìm được hào quang, giờ xuất hiện ở đâu, Dương Domic tạo ra một “biển người” hâm mộ ở đó. Nhìn lại, hành trình sự nghiệp của Dương Domic, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ bởi anh chàng đã có một bước tiến dài chỉ trong chưa đầy 1 năm.

Lan tỏa những câu chuyện tích cực về sự sáng tạo và cá tính người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, WeChoice Awards 2024 bắt tay cùng nhãn hàng kem Celano tại Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục Gen Z Area. Với thông điệp "Dám thử, Dám chơi, Cùng khơi độc lạ", Dám Mở Lối Riêng tìm ra những gương mặt Gen Z nổi bật, đại diện cho một thế hệ dám thử thách, dám khác biệt.

