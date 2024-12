Đường Nguyễn Tuân mở rộng, tạo đà tăng trưởng kinh tế khu vực trung tâm quận Thanh Xuân

Việc mở rộng tuyến đường không chỉ là dự án nâng cấp hạ tầng giao thông giúp tăng linh hoạt kết nối các khu vực lân cận, mà còn làm thay đổi diện mạo thị trường bất động sản quận Thanh Xuân.

Người dân tích cực phối hợp giải tỏa, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tuân

Cùng với nỗ lực tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) và sự đồng thuận, phối hợp tích cực từ các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, tuyến đường Nguyễn Tuân đã nhanh chóng đi vào triển khai mở rộng, giải tỏa theo quyết định số 2527/QĐ-UBND quận Thanh Xuân.

Tuyến đường Nguyễn Tuân có chiều dài 720 mét, là một trong những tuyến đường huyết mạch, kết nối khu vực trung tâm quận Thanh Xuân. Một mảnh đất thịnh vượng, tập trung khu dân cư văn minh hiện hữu lâu năm, nơi hình thành nhiều tiện ích và cơ sở hạ tầng hiện đại. Bên cạnh đó, khu vực này còn sở hữu các dự án bất động sản cao cấp, trở thành nơi an cư lý tưởng của giới khách hàng tinh hoa và thành đạt Hà Thành.

Theo quy hoạch, sau khi mở rộng, tuyến đường sẽ nâng cấp diện tích mặt cắt ngang từ 7 mét lên 21 mét, lòng đường rộng 15 mét và hai bên vỉa hè rộng 3 mét. Việc bổ sung thêm làn xe sẽ làm tăng tính kết nối, linh hoạt giữa các tuyến đường trọng điểm như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng sống, tạo ra sự thuận tiện và thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.

Đường Nguyễn Tuân cấp tập mở rộng theo quyết định số 2527/QĐ-UBND quận Thanh Xuân.

Đường Nguyễn Tuân nâng cấp, kiến tạo giá trị xứng tầm bất động sản hạng sang

Không thể phủ nhận rằng hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng làm nâng tầm diện mạo thị trường bất động sản khu vực. Tuyến đường có chiều dài chưa đến 1km nhưng sở hữu hàng loạt những dự án chung cư hạng sang như: dự án Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân; dự án Imperia Garden; dự án Harmony; chung cư The Legend,...

Dự án chung cư cao cấp Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân nổi bật tại tuyến phố

Sau khi tuyến đường được mở rộng, hạ tầng giao thông được nâng cấp sẽ trở thành "bệ phóng" quan trọng, khẳng định vị thế của các dự án chung cư cao cấp trong khu vực, tạo nên sự đồng điệu về chất lượng giữa không gian sống đẳng cấp và hệ thống kết nối xung quanh, kiến tạo giá trị xứng tầm, phù hợp với những tiêu chuẩn đẳng cấp và tiềm năng mà chủ đầu tư các dự án này đang hướng tới.

Sự đổi mới hạ tầng giao thông không chỉ là tin vui đối với những cư dân đã và đang sinh sống tại khu vực, mà còn giúp thu hút nhiều khách hàng tiềm năng mới, tạo nên sự sôi động cho thị trường bất động sản.

Sức hút bất động sản Nguyễn Tuân: Hạ tầng giao thông hiện đại kiến tạo cuộc sống hoàn hảo

Trong tương lai, khi tuyến đường Nguyễn Tuân hoàn thiện, đồng thời các dự án chung cư cao cấp đồng loạt đi vào hoạt động, khu vực Nguyễn Tuân sẽ trở thành một trong những địa điểm sôi động, đáng sống bậc nhất Hà Thành.

Sở hữu vị trí đắc địa trung tâm quận Thanh Xuân, với hệ thống giao thông đồng bộ và thông thoáng, đặc biệt là nằm trong đường vành đai 3, cư dân Nguyễn Tuân có thể dễ dàng kết nối với các quận lân cận và chuỗi tiện ích ngoại khu như: Trung tâm thương mại, địa điểm vui chơi giải trí, hệ thống bệnh viện chất lượng, trường học trọng điểm, văn phòng hạng A hay công viên xanh mát,....

Sự cải thiện hạ tầng giao thông không chỉ mang lại những lợi ích vượt trội trong cuộc sống hàng ngày, mà còn đóng vai trò là "cú hích" mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn khu vực. Những dự án bất động sản cao cấp đang hình thành nên những cộng đồng cư dân mới, tinh hoa và thành đạt.

Dự án cao cấp đang hình thành nên những cộng đồng cư dân mới, tinh hoa và thành đạt

Bên cạnh đó, nguồn cung bất động sản tại Nguyễn Tuân đang dần trở nên khan hiếm do quỹ đất không còn nhiều. Những dự án chung cư đang triển khai có pháp lý vững vàng, giá cả hợp lý và tiến độ xây dựng ổn định đã nhanh chóng thu hút sự yêu thích và quan tâm đặc biệt từ những quý cư dân sành sỏi Thủ Đô, bởi tính thanh khoản cao, vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là tài sản gia tăng giá trị an toàn, bền vững theo thời gian.

