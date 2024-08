Đường sắt bước vào kỷ nguyên mới, bắt tay cùng siêu ứng dụng thuần Việt

Đặc biệt mới đây, Đường sắt Việt Nam chính thức kí kết chiến lược bắt tay cùng Siêu ứng dụng thuần Việt của BE GROUP để bán vé, chọn ghế online, tích hợp đa phương tiện độc nhất 5 trong 1: Máy bay - Tàu hoả - Xe máy - Xe hơi - Xe khách.



Đường sắt Việt Nam số hoá cùng Siêu ứng dụng thuần Việt

Đại diện Đường sắt Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ghi nhận gần 3,7 triệu lượt khách, tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, các tuyến đường "bán chạy nhất" có thể kể đến: Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng; Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Lào Cai, Hải Phòng; Nha Trang đi Đà Nẵng; Đà Lạt – Trại Mát. Bên cạnh điểm đến, các yếu tố tác động mạnh mẽ đến quyết định mua vé tàu hỏa bao gồm: Giá cả, Thời gian đến và Loại chỗ ngồi/nằm cũng như chất lượng tàu.

Điều đặc biệt hơn cả là, du lịch bằng tàu hỏa đang ngày càng thu hút nhóm hành khách trẻ và gia đình trẻ đi tìm các trải nghiệm "xê dịch" thú vị, mộng mơ, giá cả lại hợp lý: vừa có không gian khoang tàu lịch sự, vừa nhìn ngắm các cung đường đẹp như mơ khắp mọi miền tổ quốc với giá bán vé chỉ từ 32,000 đồng một chặng…

Cung đường tàu hỏa đi qua cánh đồng điện gió.

Sự phát triển này một phần có thể được giải thích bằng chiến lược hợp tác với các siêu ứng dụng, với hơn 50% lượt vé bán qua trực tuyến.

Đơn cử như sự hợp tác với siêu ứng dụng BE, đây là siêu ứng dụng tiên phong có đủ cả 5 loại thức di chuyển từ ô tô, xe máy, máy bay, tàu hoả, xe buýt trên cùng một ứng dụng với tập khách hàng lên tới hơn 10 triệu.

Khi sử dụng mua vé tàu hoả trên BE, khách hàng không những có thể mua vé trước, mà còn có thể chọn ghế, chọn khoang VIP, áp dụng đa dạng tất cả các phương thức thanh toán bao gồm cả Ví trả sau bePaylater với lãi suất ưu đãi, cũng như đa tầng khuyến mại giảm giá đa dạng trên BE

"Xu hướng khách hàng trẻ hoặc khách hàng có gia đình ngày càng ưa chuộng việc lên kế hoạch trung chuyển đa dạng: tích hợp cả máy bay, tàu hoả trong chặng đi, chặng về hay trung chuyển bằng taxi tới nhà ga, là nhu cầu mới và phức tạp về mặt kĩ thuật và hiển thị. Do đó, Đường sắt Việt Nam lựa chọn hợp tác với BE, siêu ứng dụng 10 triệu khách hàng đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của người Việt." vị đại diện nhận xét.

BE - Siêu ứng dụng tiên phong tích hợp 5 trong 1 giải pháp di chuyển

Sở hữu hơn 10 triệu người dùng, BE hiện là ứng dụng bậc nhất tích hợp đầy đủ 5 trong 1 loại hình di chuyển: Máy bay - Tàu hoả - Xe máy - Xe hơi - Xe khách, với hàng trăm nghìn tài xế cũng như hàng nghìn đối tác tích hợp vào nền tảng, tạo thành hệ sinh thái vận chuyển vô cùng đồ sộ và đặc thù.

Thú vị hơn, ứng dụng này đồng thời ra mắt các dịch vụ "VIP" bao gồm Car Plus, Bike Plus với tiêu chí tuyển chọn tài xế và xe đẳng cấp hơn. Trong thời gian tới, kì vọng siêu ứng dụng thuần Việt này sẽ còn tiếp tục ra đời rất nhiều các giải pháp thú vị khác phục vụ tập khách hàng đông đảo và ngày càng hiểu biết về công nghệ.

Tính năng chọn ghế, áp dụng trả sau cùng khuyến mãi đa dạng trên BE

Nếu nhìn theo con số, có vẻ chiến lược phát triển bề sâu của ứng dụng này đang thu về kết quả tích cực mạnh với quy mô giá trị vé máy bay trên BE nửa đầu năm 2024 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023; GMV vé xe khách tăng trưởng gấp 5 lần. Và mới nhất, dịch vụ đặt vé tàu hỏa trên BE cho kết quả doanh thu gấp 3 lần kỳ vọng ngay trong tuần đầu ra mắt.

Thêm vào đó, theo Khảo sát thói quen sử dụng ứng dụng đặt xe công nghệ 2024 của Q&ME, BE là siêu ứng dụng có mức chi tiêu trên đầu người cao nhất. Điều này cũng thể hiện rõ xu hướng chi tiêu trực tuyến ngày càng có sự dịch chuyển cả về chất và lượng: tiêu nhiều hơn qua kênh trực tuyến và có thêm chọn lựa so sánh trải nghiệm. Trong diễn biến đó, BE đã kết hợp với Cake by VPBank ra mắt tính năng tài chính Đi trước trả sau "bePaylater" cho các dịch vụ di chuyển có giá trị cao như vé máy bay, tàu hỏa...

Có thể thấy, việc phát triển không chỉ về bề ngang - tăng thêm dịch vụ, mà còn là bề sâu về dịch vụ - dải sản phẩm VIP - và công nghệ với sản phẩm thanh toán trả sau trong một thời gian rất ngắn là bước đi đã tính toán của ứng dụng này để đi tắt đón đầu các xu thế tiêu dùng trong thời buổi công nghệ và thị trường có rất nhiều biến động.