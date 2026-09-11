Đường Vành đai 2,5 Hà Nội đổi diện mạo từng ngày

Công trường các đoạn Vành đai 2,5 Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều mũi thi công đồng loạt. Các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, làm việc xuyên ngày đêm với mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp 10/10.