Đường Vành đai 2,5 Hà Nội đổi diện mạo từng ngày
TPO - Nhiều mũi thi công Vành đai 2,5 Hà Nội đang hoạt động xuyên ngày đêm. Kiểm tra thực địa dự án, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Video: Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, hướng tới thông xe dịp 10/10.
Công trường các đoạn Vành đai 2,5 Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều mũi thi công đồng loạt. Các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, làm việc xuyên ngày đêm với mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Dự án đầu tư xây dựng ba đoạn Vành đai 2,5 gồm: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài 0,71 km; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 0,6 km; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài 0,95 km.
Đến nay, toàn bộ 101.896 m² mặt bằng dự án trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân đã được bàn giao. Đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 80% khối lượng, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10.
Tại đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi và Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, các nhà thầu đang tập trung thi công nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
Đoạn Vành đai 2,5 từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi, dài 0,95 km, đang được đẩy nhanh thi công. Hình ảnh ghi nhận ngày 10/9.
Để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, công trường duy trì thi công 3 ca liên tục.
Tại công trường đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt.
Đến nay, nhiều phân đoạn đã cơ bản hoàn thành san nền, lu lèn nền móng, hệ thống thoát nước mưa và hạ tầng ngầm.
Kiểm tra thực địa ngày 9/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, tận dụng thời tiết thuận lợi để bù tiến độ. Ảnh: Phạm Hùng.
Vành đai 2,5 dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 10/10, góp phần tăng kết nối giữa các khu đô thị và giảm áp lực giao thông cho nhiều tuyến đường của Hà Nội.
Theo Trọng Tài
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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