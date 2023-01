Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM, từ 17h ngày 2/1, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh (hướng các tỉnh miền Tây về TPHCM) bắt đầu tăng vọt. Lượng phương tiện tăng vào giờ cao điểm khiến một số nút giao thông trên Quốc lộ 1 xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ trong một số thời điểm.

Lượng phương tiện đông đúc ở khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM vào buổi chiều 2/1.

Lúc 18h20 ngày 2/1, đại diện Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, hiện tại trên các tuyến đường địa bàn PC08 phụ trách, tình hình trật tự an toàn giao thông bình thường, ổn định. Các đơn vị đều đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến của đơn vị đảm trách đón người dân trở lại thành phố.

“Đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương, đường Võ Trần Chí và Quốc lộ 1 khu vực huyện Bình Chánh lưu lượng phương tiện lưu thông từ các tỉnh miền Tây về TPHCM bình thường, ổn định”- đại diện PC08 thông tin.

Đội CSGT An Sương - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến của đơn vị đảm trách đón người dân trở lại thành phố. Ảnh: PC08 cung cấp

Trong khi đó, ở khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố, như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, lượng phương tiện đông dần vào giờ cao điểm chiều 2/1. Một số khu vực như đường Điện Biên Phủ, cầu vượt nút giao Hàng Xanh, Nguyễn Hữu Cảnh,… xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ trong giờ cao điểm.

Các tuyến đường quanh khu vực bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13 đều đông đúc phương tiện trong giờ cao điểm nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ.

Chiều 2/1, lượng phương tiện trên các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) tăng vọt trong giờ cao điểm.

Trong chiều nay, giao thông qua phà Cát Lái (nối TPHCM – Đồng Nai) cũng khá thuận lợi và không xảy ra ùn ứ.

Trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức) cũng khá thông thoáng. Khoảng 18h cùng ngày, lượng xe từ cao tốc đổ về hướng nút giao An Phú nhiều hơn, có thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ ở điểm giao này.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay khá thông thoáng.

Lúc 17h ngày 2/1, khu vực ga đi quốc nội - sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng.

Trong ngày 2/1, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 115.803 hành khách với tổng số 701 chuyến bay. Cao điểm chiều tối sau 17h, lượng hành khách có mặt tại sân bay duy trì ở mức cao, từ 2000 - 2400 người/giờ.

Đến khoảng 18h, lượng hành khách đi và đến tại sân bay tăng vọt. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Một số quầy làm thủ tục checkin khá thông thoáng.

Khu vực chờ bên ngoài ga đến không xảy ra tình trạng quá tải.

Hành khách dần đông hơn vào khung thời gian tối 2/1.

Lúc 19h ngày 2/1, tình hình bên trong và bên ngoài sân bay đều thông thoáng. Hành khách đón xe taxi, xe công nghệ rời sân bay thuận lợi, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.