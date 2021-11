Duracell vs Energizer: Đại chiến trăm năm xoay quanh cục pin ‘con thỏ’, kiện nhau ra tòa cũng vì linh vật màu hồng

Energizer và Duracell là hai trong số những nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới. Cùng sản xuất một loại sản phẩm, cùng lấy thỏ hồng làm linh vật, không cần nói cũng biết hai công ty này cạnh tranh rất gay gắt trên thị trường.

Trong nhiều năm qua, Duracell và Energizer đã cạnh tranh quyết liệt để giành lấy cơ hội cung cấp năng lượng cho các thiết bị tiêu dùng.

Duracell vs Energizer

Duracell ra đời năm 1924 và hiện do tập đoàn Berkshire Hathaway sở hữu. Trong khi đó, Energizer được thành lập từ năm 1896. Tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng Duracell lại ra mắt linh vật là chú thỏ màu hồng sớm hơn, vào năm 1973 so với năm 1989 của Energizer. Thế nhưng, quyền kinh doanh sản phẩm pin với linh vật thỏ hồng tại Mỹ và Canada lại thuộc về Energizer do Energizer chớp được thời cơ và đăng ký bản quyền hình ảnh này thành công.

Năm 2016, Energizer thậm chí còn đâm đơn kiện và cáo buộc rằng quyền sử dụng linh vật thỏ hồng để quảng cáo sản phẩm tại Mỹ của họ đã bị đối thủ là Duracell vi phạm.

Duracell mất quyền sử dụng hình ảnh thỏ hồng tại Mỹ và Canada vào tay Energizer (Nguồn: Internet).

Duracell là kết quả của sự hợp tác giữa nhà khoa học Samuel Ruben và doanh nhân Philip Rogers Mallory. Sản phẩm pin của công ty nổi tiếng với slogan "Được tin dùng ở mọi nơi". Về phần Energizer, họ có nguồn gốc từ công ty pin Eveready. Đến năm 1980, cái tên Energizer mới được sử dụng và dòng sản phẩm pin cùng tên ra đời từ đó.

Công nghệ bảo tồn năng lượng của Duracell với khả năng chống ăn mòn gấp 3 lần giúp năng lượng tồn tại trong cục pin được tới 10 năm. Tương tự, một số dòng sản phẩm của Energizer cũng có khả năng bảo tồn năng lượng lên đến 10 năm.

Một số thử nghiệm lắp pin của Duracell và Energizer vào đồng hồ cho thấy pin của Energizer có tuổi thọ gấp gần 3 lần so với Duracell. Nhưng khi sử dụng trong đèn pin, kết quả lại ngược lại.

Chiến lược marketing khác biệt

Trong cuộc chiến này, dường như Duracell vẫn chiếm lợi thế hơn. Năm 2016, Duracell chiếm tới 39,9% thị phần pin so với 26,4% của người đứng thứ hai là Energizer.

Góp phần không nhỏ vào thành công đó là chiến lược marketing xoay quanh việc thu hút sự chú ý của người tiêu dùng của Duracell.

Các chiến dịch của họ tập trung vào việc tạo ra kết nối cảm xúc với khách hàng thông qua quan hệ đối tác và sự liên kết với một số tổ chức hỗ trợ cộng đồng như cơ quan dịch vụ xã hội phi lợi nhuận USO. Quan hệ đối tác với các nhà bán lẻ cho phép Duracell phân phối sản phẩm độc quyền, loại bỏ sự cạnh tranh của đối thủ.

Bên cạnh đó, việc tích cực đổi mới sản phẩm cũng giúp Duracell giữ chân người tiêu dùng trong thời gian dài cũng như thu hút thêm khách hàng mới.

Trong khi chiến lược của Duracell tiếp cận người tiêu dùng từ nhiều góc độ, Energizer vẫn giữ vững chiến lược đơn giản. Thông điệp của họ đã, đang và sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào "sức mạnh lâu dài của sản phẩm".

Energizer chỉ thực hiện một chiến dịch ngắn, không nhất quán với truyền thống vào năm 2014 để làm nổi bật sự an toàn của sản phẩm khi người tiêu dùng ngày càng lo ngại về sự cố liên quan đến pin. Với chiến lược marketing trái ngược hoàn toàn như vậy, nhiều người tự hỏi liệu Energizer có thể chiếm được ưu thế của Duracell hay không.

Theo một chuyên gia, dù có phần lép vế so với Duracell nhưng Energizer vẫn có thể "lội ngược dòng" nếu áp dụng các chiến lược marketing phù hợp.

Dưới đây là những điều họ có thể làm:

Thiết lập quan hệ đối tác

Energizer có thể hợp tác với một số thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như với một nhà sản xuất đèn pin hay thiết bị sử dụng pin. Như vậy, khi mua hàng, người tiêu dùng có thể sẽ tiện mua cả pin của hãng. Khả năng họ mua pin của Energizer sẽ cao hơn nếu hãng tặng kèm ưu đãi giảm giá.

Lấy người tiêu dùng làm trung tâm

Chiến lược này xoay quanh việc lắng nghe người tiêu dùng và phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng sẽ giúp người tiêu dùng cảm thấy Energizer là một công ty chu đáo, ngay cả khi sản phẩm của họ chỉ là những cục pin nhỏ bé.

Quảng cáo trên nền tảng rộng hơn

Trước đây, TV là nền tảng mạnh mẽ hỗ trợ cho hoạt động marketing của Energizer. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi trong thời đại ngày nay, với sự lên ngôi của smartphone và máy tính bảng. Truyền hình cũng không phải kênh được nhiều người theo dõi như trước nữa. Do đó, để tăng khả năng nhận diện thương hiệu, Energizer có thể đẩy mạnh quảng bá trên các mạng xã hội, YouTube… để tiếp cận người tiêu dùng mới hiệu quả hơn.

Nguồn: HQ, IV