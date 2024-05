CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (mã HLB) thông báo ngày 29/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ lên tới 90%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 9.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 20/6 tới đây.

Với hơn 3 triệu cổ phiếu hiện đang lưu hành, công ty sẽ chi tương ứng 27 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Phần lớn cổ tức của HLB chảy vào túi cổ đông lớn Aseed Holdings đến từ Nhật với 30,42% cổ phần và gia đình cựu Chủ tịch HĐQT Doãn Văn Quang với tổng sở hữu lên đến gần 58% cổ phần.

Mức cổ tức tiền mặt 90% khá cao so với mặt bằng chung trên thị trường, nhưng là mức chi trả thấp nhất của doanh nghiệp này trong ba năm gần đây. Trong năm 2021-2022, mức cổ tức tiền mặt được chi trả lên đến 100% và 150%. Trong lịch sử, HLB cũng gây ấn tượng khi đều đặn chia cổ tức bằng tiền "khủng" cho cổ đông, năm 2016 với tỷ lệ 60%, năm 2017 là 70%, thậm chí năm 2018 lên đến 200%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HLB giao dịch trên UPCOM từ tháng 2/2017 với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 24.000 cổ phiếu. Hiện nay, thị giá của HLB là 248.700 đồng/cp, thuộc top cao nhất thị trường và là cổ phiếu đắt giá nhất ngành bia.



Thị giá vượt xa hai ông lớn ngành bia là Sabeco (SAB) và Habeco (BHN) nhưng vốn hóa của HLB khiêm tốn hơn rất nhiều với khoảng 768 tỷ đồng do chỉ có hơn 3 triệu cổ phiếu lưu hành. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông cô đặc khiến cổ phiếu thường trong tình trạng "tắt thanh khoản" hoặc chỉ giao dịch vài trăm cổ phiếu.

Đứt chuỗi tăng trưởng lợi nhuận trong một thập kỷ, EPS đạt 36.000 đồng

HLB tiền thân là nhà máy liên hợp thực phẩm Hồng Gai, thành lập từ năm 1967. Ban đầu doanh nghiệp chỉ tập trung phát triển tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, song đến thời điểm hiện tại thương hiệu bia Hạ Long đã phủ sóng khắp 13 tỉnh phía Bắc. Không chỉ tập trung vào những sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp còn tập trung khai thác nhiều loại sản phẩm cao cấp đa dạng trong những năm gần đây. Một số sản phẩm tiêu biểu của HLB bao gồm Hạ Long Classic, bia Hạ Long Sapphire, bia Hạ Long Golden, Rồng Việt,...

Thực tế, việc siết chặt quy định về nồng độ cồn trong nhiều năm gần đây cộng với sức mua của người tiêu dùng suy yếu đã giáng đòn mạnh vào doanh số của hầu hết các hãng bia. Dù vậy, HLB vẫn một trong số ít hãng bia chịu đòn tốt khi doanh thu và lợi nhuận vẫn duy trì đà tăng trưởng trong suốt giai đoạn 2013-2022.

Năm 2023, HLB ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.470 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm 2022. Khấu trừ đi các chi phí, HLB thu về hơn 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 12% so với năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên đứt chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp trong một thập kỷ kể từ năm 2014. EPS công ty đạt 36.007 đồng, dù thấp hơn so với năm 2022 là 40.822 đồng nhưng vẫn thuộc top cao nhất thị trường.

Công ty nhìn nhận 2023 là một năm khó khăn và thách thức cho cả ngành bia nói chung và Bia Hạ Long với việc suy giảm nền kinh tế dẫn đến thu nhập giảm và nhu cầu tiêu dùng cũng giảm theo. Ngoài ra những quy định liên quan đến xử lý vi phạm nồng độ cồn đã khiến doanh thu của các ngành bia, rượu bị giảm theo. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào (malt, xăng dầu, vỏ lon) tăng ít nhất 20%, xung đột Nga - Ukraine khiến chuỗi cung ứng đứt gãy cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.

Sang năm 2024, Bia Hạ Long đặt kế hoạch sản lượng bia các loại đạt 82 triệu lít, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 1.751 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm gần 12% đạt 98 tỷ đồng. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận "đi lùi" sau chuỗi tăng trưởng bền bỉ trước đó.