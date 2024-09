Duy nhất liên danh Trường Sơn - Him Lam muốn làm dự án khu dân cư hơn 11.000 tỷ, rộng gần 215 ha ở Long An

Theo đó, liên danh Trường Sơn - Him Lam gồm CTCP Bất động sản Trường Sơn và CTCP Him Lam.

Cụ thể, CTCP Bất động sản Trường Sơn tiền thân là CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam được thành lập từ năm 2008, là thành viên của Tập đoàn Him Lam. Vốn điều lệ của công ty ghi nhận vào thời điểm cuối năm 2017 là 1.700 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thủy là người đại diện pháp luật kiêm Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.

CTCP Him Lam - tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Him Lam do ông Dương Công Minh thành lập năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Trên website giới thiệu công ty nêu, sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, công ty Him Lam hiện là một trong những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam.

Nguồn: himlam.com

Bên cạnh đó, thế mạnh của công ty Him Lam còn ở khả năng phát triển và tạo lập quỹ đất, đặc biệt là quỹ đất sạch có vị trí đắc địa; đồng thời sở hữu năng lực triển khai các dự án bất động sản vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Theo công bố từ Him Lam, công ty đã và đang khẳng định vị trí thương hiệu hàng đầu trong thị trường Bất động sản tại Việt Nam với trên 80 dự án có quy mô lớn trên khắp cả nước, toạ lạc tại các vị trí đắc địa, gần trung tâm thành phố. Một trong những dự án “để đời” mà Him Lam đã thực hiện là khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng tại Phường Tân Hưng, Quận 7 với quy mô gần 60ha.

Bên cạnh đó, có thể điểm qua một số dự án bất động sản lớn của Him Lam như: Khu nhà ở Đồng Diều (phường 4, quận 8), Khu đô thị mới 6A Nam Sài Gòn (Bình Hưng, Bình Chánh), Trung tâm thương mại Him Lam Plaza (tại Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh); Khu trung tâm tài chính Him Lam (phố Tôn Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội (khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên, Hà Nội); Khu Vui chơi giải trí, du lịch sinh thái (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội); Galaxy 2 (Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội)…

Ngoài ra các dự án mới như Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú An... Gần đây nhất, doanh nghiệp này được UBND TP. Hà Nội giao lập dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP. Him Lam cũng rất tích cực đề xuất tham gia các dự án đầu tư công như cao tốc Bắc – Nam.

Về dự án khu dân cư tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mà liên danh Trường Sơn - Him Lam đăng ký thực hiện có diện tích hơn 214.92ha. Quy mô dân số khoảng 30.681 người.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở bao gồm 2.875 căn do nhà đầu tư xây dựng và 5.482 căn do nhà đầu tư chuyển nhượng cho người dân tự xây.

Đối với nhà ở liền kề, 1.485 căn sẽ được xây thô, hoàn thiện mặt tiền, cao 4 tầng; 5.230 lô đất ở liền kề còn lại, nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

Đối với biệt thự, dự án có 46 căn được xây thô, hoàn thiện mặt tiền và 252 lô đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng.

Khu nhà xã hội dự kiến xây dựng trên 5 lô đất với quy mô 16,4 ha, cao 9 tầng.

Ngoài công trình nhà ở, dự án còn phát triển các công trình công cộng như bệnh viện đa khoa, chợ, bãi đỗ xe, khu thương mại dịch vụ, sân thể thao và trường học.

Tổng mức đầu tư 11.222 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện gần 7.030 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư gần 4.193 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện khoảng 6 năm tính từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư, dự kiến từ quý 1/2025 đến quý 4/2030. Thời hạn hoạt động là 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.