Duy trì và tăng hiệu quả xây dựng đội ngũ IT trong thế giới VUCA

Vậy làm thế nào để duy trì và nâng cao hiệu quả xây dựng đội ngũ IT trong thế giới này?



Dưới áp lực kinh tế toàn cầu và sự bất định về tài chính, năm 2023, có nhiều hơn những công ty IT tại Việt Nam dự định "Không tăng trưởng/Thu hẹp" đội nhóm IT và mức lương cho nhân viên IT (so với năm 2022), theo một khảo sát của ITviec về xu hướng tuyển dụng IT 2023.

Còn theo khảo sát của PwC năm 2023 tại châu Á Thái Bình Dương, khi đối mặt với biến động, các kỹ năng mềm như tính linh hoạt, làm việc nhóm, tư duy phản biện được xem trọng hơn so với các kỹ năng kỹ thuật hay kinh doanh, với tỷ lệ lần lượt là 69%, 67%, và 66%.

Như vậy, với dự báo về mức độ VUCA ngày càng cao, cùng với yêu cầu về kỹ năng cần thiết để đội nhóm thành công đang thay đổi, các nhà tuyển dụng IT đang đối mặt với ba thách thức chính trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả xây dựng đội ngũ: Đảm bảo hiệu suất giao tiếp của đội nhóm khi áp dụng chế độ làm việc hybrid và remote; Phát triển chính sách mới để đáp ứng sự biến động về số lượng thành viên và cấu trúc đội nhóm; Duy trì động lực cho đội nhóm để theo đuổi những mục tiêu đầy thử thách.

Để góp phần giải quyết những thách thức trên, ITviec đã tổ chức thành công các hội thảo đào tạo cao cấp nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu, chiến lược thực tế và cơ hội học hỏi lẫn nhau cho các giám đốc nhân sự IT, các nhà quản lý và giám đốc kỹ thuật.

Các đại diện tham gia Hội Thảo VIP Club đã có những khoảng thời gian quý giá để cùng nhau thảo luận, thực hành. Nguồn: ITviec

Tại đây, các nhà tuyển dụng IT đã chia sẻ ba bài học quý giá về xây dựng đội ngũ trong các bối cảnh có sự biến đổi nhanh chóng:

Tạo môi trường hợp tác mạnh mẽ để thúc đẩy giao tiếp đội nhóm

Hiệu suất đội nhóm bắt nguồn từ việc giao tiếp hiệu quả, đặc biệt là khi chế độ làm việc hybrid và remote vẫn được áp dụng. Để thúc đẩy giao tiếp đội nhóm, điều quan trọng là xây dựng văn hóa và môi trường làm việc dựa trên niềm tin, sự thẳng thắn và thân thiện.

Các hội thảo do ITviec tổ chức đã tạo cơ hội cho các nhà tuyển dụng IT thực hành các kỹ năng quan trọng như đồng cảm, tạo không gian an toàn cho đội nhóm tự do diễn đạt ý kiến mà không sợ bị bác bỏ.

Xây dựng thái độ đúng đắn cho nhóm khi thực hiện tái cấu trúc hoặc chính sách mới

Trước khi có bất cứ sự điều chỉnh nào, điều quan trọng là phải đánh giá đúng tình hình hiện tại của từng thành viên trong nhóm, thông qua các hình thức khảo sát nội bộ, phản hồi trực tiếp hoặc cuộc họp 1:1.

Việc này giúp xây dựng thái độ phù hợp cho các thành viên khi đối mặt với biến động. Khi đó, họ sẽ tập trung vào mục tiêu và nhiệm vụ chung, chủ động cải thiện tích cực thay vì chỉ tuân theo yêu cầu.

Thực hành các chuẩn mực ứng xử và truyền cảm hứng cho đội nhóm

Sức mạnh của đội nhóm còn đến từ cách ứng xử của mỗi người. Đội nhóm nên thường xuyên thực hành các quy tắc ứng xử nhỏ nhưng dễ quên như: nói rõ kỳ vọng đối với người khác, gửi lời cảm ơn, chia sẻ những bài học cá nhân, tạo cơ hội cho người khác nói về bản thân...

Điều này giúp mỗi người thể hiện được giá trị cá nhân và tự do giao tiếp, từ đó trở thành người lãnh đạo hoặc đồng nghiệp được yêu quý, tôn trọng và truyền cảm hứng cho người khác.

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và ngành tuyển dụng không chỉ tạo thách thức, mà còn mở ra nhiều cơ hội. Nhà tuyển dụng IT cần thường xuyên kết nối với những lãnh đạo khác, cập nhật kỹ năng, kiến thức thực tế và ý nghĩa. Điều này giúp duy trì hiệu suất, hiệu quả xây dựng đội ngũ IT, đồng thời nhân viên IT cũng được hưởng lợi từ những thay đổi tích cực, giúp họ đạt được mục tiêu cá nhân và đóng góp vào thành công chung.

Các đại diện tham gia Hội Thảo VIP Club được trao chứng nhận vinh danh nỗ lực kết nối và học hỏi của họ. Nguồn: ITviec

Các hoạt động của VIP Club được ITviec tổ chức mang đến trải nghiệm đào tạo chất lượng cao cho các nhà tuyển dụng IT, góp phần giải quyết các thách thức chung, tạo điều kiện cho họ thiết lập các mối quan hệ chất lượng trong ngành.