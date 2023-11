DXMD Vietnam chính thức trở thành nhà phát triển dự án A&T Sky Garden

Buổi lễ ký kết đã được diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vô cùng trang trọng với sự chứng kiến giữa ban lãnh đạo của A&T Group, Đất Xanh Group, Đất Xanh Services, DXMD Vietnam.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư: Ông Đặng Hồng An - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc A&T Group cho biết: "Dự án A&T Sky Garden là một dự án trọng điểm và đáng tự hào của Tập Đoàn A&T với nỗ lực và tâm huyết của toàn bộ đội ngũ và các đối tác chiến lược. A&T Sky Garden là dự án đại diện cho phương châm hoạt động và phát triển của Tập Đoàn – mang đến giá trị thực tới tay người dùng và cư dân. Chúng tôi cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, với chất lượng hoàn thiện nghiêm ngặt, thay cho lời hứa và lời cảm ơn với những khách hàng đã quan tâm tới dự án. Với việc lấy khách hàng là trọng tâm phát triển, chúng tôi tin tưởng vào kinh nghiệm và tâm huyết của DXMD Vietnam trong việc phát triển và phân phối dự án, đây là một bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng dự án A&T Sky Garden sẽ được phân phối và tiếp cận một cách hiệu quả và toàn diện cho khách hàng. Với tinh thần hợp tác giữa Tập Đoàn A&T và DXMD Vietnam, chúng tôi hy vọng A&T Sky Garden sẽ trở thành một biểu tượng của sự thành công và phát triển bền vững".

Đại diện đơn vị phát triển dự án, Tổng Giám Đốc DXMD Vietnam ông Nguyễn Duy Khánh cho biết: "Chúng tôi vô cùng trân trọng về sự tin tưởng của tập đoàn A&T dành cho DXMD Vietnam trong việc triển khai dự án A&T Sky Garden – một dự án quan trọng của tập đoàn. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với CDT để đưa những sản phẩm được thiết kế và xây dựng đầy chỉnh chu đến tay khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp. Ngoài ra, tôi tin rằng, với tất cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đây sẽ là sự hợp tác giữa một chủ đầu tư uy tín và một đơn vị phát triển dự án bất động sản chuyên nghiệp, chuẩn chỉnh, đầy kinh nghiệm trên thị trường miền Nam hiện nay."

Lễ ký kết đã diễn ra thành công trong không khí vô cùng trang trọng.

A&T Sky Garden là một dự án chiến lược của A&T Group, đây được xem là bước chân đầu tiên của tập đoàn được triển khai tại Bình Dương. Có thể nói, A&T Sky Garden là một khu căn hộ được A&T đầu tư rất nhiều tâm huyết từ khâu thiết kế, xây dựng với mục đích mang đến sự thỏa mãn chất sống thượng lưu dành cho cư dân tương lai.

Theo Chủ Đầu Tư, A&T Sky Garden được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng hiện đại, tận dụng tối đa diện tích để phủ xanh căn hộ nhưng vẫn đảm sự sang trọng, gout thẩm mỹ tinh tế trong từng chi tiết, để cư dân của A&T Sky Garden có thể tận hưởng một không gian đáng sống, đủ đầy và yên bình trong một compound khép kín, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối giữa một con phố tài chính đầy sự phồn hoa và náo nhiệt.

Phối cảnh dự kiến của A&T Sky Garden

Được biết, A&T Sky Garden tọa lạc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh chỉ 2 phút di chuyển. Vị trí dự án nằm liền kề quốc lộ 13 đang trong quá trình nâng cấp và mở rộng thành 8 làn xe, là cửa ngõ chính vào trung tâm thành phố Thuận An, và đây cũng là giao điểm quan trọng của các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh - Thủ Đức, Thủ Dầu Một, Dĩ An và Biên Hòa.

Mọi thông tin liên quan đến dự án sẽ được cập nhật sớm nhất tại: at-skygarden.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam được thành lập từ năm 2007, với định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu ở Việt Nam, tạo lập vị trí vững chắc trong khu vực và từng bước vươn lên tầm vóc quốc tế. Công ty đã, đang và sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên để khẳng định thương hiệu của mình trên các lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư Bất động sản; Cung cấp các dịch vụ ăn uống – hàng lưu niệm tại các sân bay của Việt Nam; Kinh doanh thương mại máy móc, thiết bị cơ khí; Đầu tư tài chính; Khách sạn – lưu trú; Nông nghiệp Công nghệ cao…



Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Đông) là một thành viên thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Bất Động Sản Đất Xanh (DXS), trực thuộc tập đoàn Đất Xanh (DXG). Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, DXMD Vietnam luôn là đối tác phân phối chiến lược của các CDT uy tín như: Đất Xanh group, Tecco Group, ....