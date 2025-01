DXMD Vietnam triển khai thành công vượt kế hoạch dự án A&T Sky Garden

Đây là dự án "Nam tiến" đầu tiên của CĐT A&T Group, với sự tư vấn chiến lược kinh doanh sắc sảo từ Dat Xanh Services, và do DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services đóng vai trò Đơn vị Tư vấn Phát triển dự án và phân phối độc quyền.

Dự án Khu căn hộ Khu Vườn Trên Mây A&T Sky Garden chính thức "chào sân" vào đầu quý 2/2024, thời điểm thị trường BĐS Bình Dương vẫn còn nhiều ẩn số và thách thức. Nhờ vào tư vấn chiến lược xuất sắc từ Dat Xanh Services và cách triển khai linh hoạt, sắc nét từ Đơn vị Tư vấn Phát triển dự án DXMD Vietnam, từ tháng 4/2024 đến nay, tất cả các rổ hàng của A&T Sky Garden theo từng đợt công bố đều được khách hàng đón nhận nhiệt tình với tỷ lệ hấp thụ bình quân đạt trên 90%.

Với sức hút của dự án tại khu vực Bắc Sài Gòn, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services đã triển khai kinh doanh về đích sớm trước tiến độ kế hoạch, đạt thành công rực rỡ cùng dự án A&T Sky Garden. Đến thời điểm này, CĐT A&T Group cùng DXMD Vietnam đang cho mở đăng ký 88 cơ hội cuối cùng để khách hàng có thể sở hữu căn hộ thuộc dự án đẹp về vị trí, chuẩn về pháp lý, tốt về chất lượng, ưu việt về chính sách.

Sức hút từ vị trí đắc địa cùng sự chỉn chu trong thiết kế và xây dựng

A&T Sky Garden sở hữu 2 mặt tiền đường, tạo dấu ấn mạnh mẽ với thị trường BĐS Bắc Sài Gòn nhờ vị trí độc tôn "3 mặt hướng thủy", hứa hẹn là một nơi an cư lý tưởng với tiềm năng sinh lời cao trong tương lai. Ngoài ra, tiến độ xây dựng vượt tiến độ và pháp lý chuẩn chỉnh đã giúp dự án nhanh chóng trở thành sự lựa chọn tin cậy cho cả khách hàng an cư lẫn các nhà đầu tư. A&T Sky Garden được định vị thuộc phân khúc chuẩn B+, do đó ngoài việc cam kết vật liệu bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu như: Panasonic, Mitsubishi, Yale, Hafele…, dự án còn được áp dụng công nghệ xây dựng mới "đổ vách tường bê tông" nhằm đảm bảo không gian cách âm tuyệt đối, đề cao sự yên tĩnh và riêng tư cho từng căn hộ.

A&T Sky Garden sở hữu vị trí vô cùng đắc địa "Cạnh Sông - Bên Hồ - Trong Phố" với 3 mặt hướng thủy.

Tận dụng địa thế 3 mặt hướng thủy với 90% căn hộ view sông, cùng với vị trí đắc địa "Cạnh Sông - Bên Hồ - Trong Phố", A&T Sky Garden đã kiến thiết nên một không gian sống tinh tế, đủ đầy, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Dự án mang đến cho cư dân một trải nghiệm sống vượt trội với hơn 40 tiện ích nội khu hiện đại, nổi bật như hồ bơi chân mây, khu vườn trên mây, khu Golf 3D, nhà hàng, nhà trẻ, sân chơi trẻ em, khu tập Gym và Yoga, đài vọng cảnh,… cùng 4 tầng giữ xe tiện nghi - một lợi thế hiếm có trong khu vực. Đây không chỉ là một nơi để an cư, mà còn là không gian sống chuẩn mực, đáp ứng mọi nhu cầu và phong cách sống của cư dân hiện đại.

Sự thành công trong hợp tác chiến lược từ đối tác hai miền Nam - Bắc

Đầu tư vào thị trường BĐS Bình Dương, CĐT A&T Group có những tiêu chí lựa chọn đối tác khá khắt khe và nghiêm túc.

Sự chỉnh chu và nghiêm túc từ đối tác hai miền Nam - Bắc đã gặp được nhau tại dự án A&T Sky Garden. Với tâm huyết của CĐT, sự quyết tâm và cam kết của các đơn vị đồng hành, dự án A&T Sky Garden đang đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng xây dựng rất tốt. Hiện dự án đã xây đến tầng 10, chắc chắn sẽ bàn giao nhà đúng tiến độ theo cam kết với khách hàng.

Ở góc độ kinh doanh, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services, là nhà tư vấn và phát triển BĐS đầy kinh nghiệm và uy tín tại khu vực miền Nam. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ công ty mẹ Dat Xanh Services, DXMD Vietnam đã có rất nhiều kinh nghiệm triển khai kinh doanh thành công chuỗi dự án của nhiều CĐT khác nhau tại khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là địa bàn Bình Dương.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược đã diễn ra vào cuối năm 2023 dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo cấp cao giữa 2 bên sau quá trình dài tiếp xúc, tìm hiểu năng lực một cách kỹ lưỡng và khắt khe.

Đồng hành cùng A&T Group, DXMD Vietnam với bề dày kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về thị trường miền Nam cùng mạng lưới đại lý, đối tác liên kết và cộng tác viên rộng lớn, đã góp phần quan trọng trong việc định hướng và phát triển dự án, đưa A&T Sky Garden trở thành một điểm nhấn nổi bật trên bản đồ bất động sản khu vực Bình Dương.

Nhà điều hành A&T Sky Garden hàng tuần luôn thu hút đông đảo khách hàng thăm quan.

Dat Xanh Services, DXMD Vietnam cam kết giữ chất lượng hàng đầu thị trường trong việc cung cấp dịch vụ BĐS toàn diện, từ tư vấn phát triển dự án, tư vấn chiến lược kinh doanh tiếp thị trọn gói, đến dịch vụ triển khai kinh doanh và phân phối độc quyền, đáp ứng tối ưu lợi ích của các bên, từ CĐT, các đối tác phân phối, và khách hàng tin chọn sản phẩm mà hệ thống Đất Xanh phân phối.

Sự hợp tác thành công giữa CĐT A&T Group và DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services đối với dự án A&T Sky Garden đã góp phần mang đến cho khách hàng một dự án xuất sắc "thuận an cư, lợi đầu tư", khẳng định kế hoạch "Nam tiến" thành công của CĐT A&T Group, cũng như thêm một lần nữa khẳng định năng lực tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển dự án, triển khai kinh doanh và phân phối độc quyền các dự án một cách xuất sắc của Dat Xanh Services và DXMD Vietnam./.