Ecoba khẳng định năng lực qua dự án công nghiệp từ CĐT nước ngoài

Tích cực đẩy mạnh hợp tác với CĐT nước ngoài

Là nhà thầu thi công xây dựng chuyên nghiệp đang trực tiếp hợp tác với một số chủ đầu tư (CĐT) nước ngoài, Ecoba Việt Nam đang chuẩn bị bàn giao 2 dự án công nghiệp lớn là nhà máy LG và nhà máy Nitori. Đây là 2 dự án chiến lược được Ecoba Việt Nam dồn lực trong giai đoạn này, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, bên cạnh 2 lĩnh vực thế mạnh là dân dụng và cao tầng.

Về quy mô, dự án nhà máy Nitori được xây dựng trên diện tích giai đoạn 1 là 12ha, với các hạng mục quan trọng bao gồm xưởng chính, xưởng phụ và các công trình phụ trợ khác. Xưởng chính được thi công với diện tích xây dựng 72.000m² (tầng 1) và 40.000m² (tầng 2), xưởng phụ diện tích 12,000m². Ecoba Việt Nam đảm nhận thi công toàn bộ công tác kết cấu bê tông cốt thép đổ và hoàn thiện cho xưởng chính, xưởng phụ và các hạng mục nhà phụ trợ. Hiện tại, dự án nhà máy Nitori đang trong quá trình bàn giao cho tổng thầu và CĐT, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Song song với dự án Nitori, Ecoba Việt Nam cũng tiến hành bàn giao công trình nhà máy LG với các hạng mục bao gồm: nhà máy sản xuất chính và các kho chứa hàng. Nhà máy chính có diện tích 15,800m² với 5 tầng, công trình UT Building có diện tích 3,455m² với 3 tầng. Các kho chứa hàng (Kho 4 và Kho 5) lần lượt có diện tích 720m² và 2,140m² với một tầng mỗi kho. Theo tiến độ hiện tại, công ty dự tính sẽ hoàn thành dự án trong thời gian 10 tháng.

Để hoàn thành 2 dự án này, doanh nghiệp đã dồn toàn lực triển khai vì các CĐT nước ngoài thường đặt ra nhiều đề bài hơn so với CĐT trong nước. Trao đổi về quá trình hợp tác với các CĐT nước ngoài, đại diện Ecoba - Anh Mai Văn Độ - Quản lý của dự án nhà máy Nitori chia sẻ: "Dự án nhà máy Nitori được rót vốn bởi các CĐT Nhật Bản, họ đặt ra những tiêu chuẩn cao trong các dự án công nghiệp. Điều này bao gồm yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, chất lượng, tiến độ và tính chính xác trong quy trình thi công. Một số tiêu chuẩn doanh nghiệp hiện đang tuân thủ có thể kể đến như: Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:201, Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018,..."

Không chỉ chú trọng đến chất lượng và tiến độ thi công, Ecoba Việt Nam còn đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí về môi trường, quản lý năng lượng và hiệu suất công trình trong dài hạn. Thông qua các giải pháp thi công bền vững, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị sử dụng lâu dài của công trình và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường xung quanh.

Linh hoạt thích nghi giải quyết bài toán khó

Đứng trước các yêu cầu khó được đặt ra, Ecoba Việt Nam đã chủ động lên kế hoạch nhằm tháo gỡ và vượt lên các thách thức. Doanh nghiệp đã phát huy thế mạnh về nền tảng quản trị công nghệ và áp dụng quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế PMI; APICs, COSO vào hai dự án. Qua đó, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình nội bộ, phối hợp chặt chẽ với CĐT và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ công trình.

Nhằm đồng bộ về chất lượng theo đúng mong muốn của CĐT, doanh nghiệp cũng tiến hành huấn luyện, tự thiết lập quy trình nội bộ với mỗi dự án: "Chúng tôi đã triển khai phương pháp làm mẫu cho tất cả các công đoạn từ thiết kế, thi công cho đến các hạng mục hoàn thiện, nhằm tạo ra một quy trình chuẩn hóa, giúp nhân sự hiểu rõ yêu cầu và chuẩn bị tốt nhất trước khi thực hiện công việc," anh Độ cho biết

Ngoài ra, doanh nghiệp chủ trương xây dựng mạng lưới các nhà thầu phụ (TP) và nhà cung cấp (NCC) có năng lực và phù hợp với tính chất đặc thù của dự án. Về tiêu chí lựa chọn, Ecoba Việt Nam chú trọng sàng lọc các TP/NCC có khả năng thi công các công trình công nghiệp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng vượt trội và tiến độ chính xác.

Một yếu tố then chốt giúp Ecoba Việt Nam nhận được sự tin tưởng của các CĐT nước ngoài là khả năng quản lý rủi ro. Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, xây dựng các kế hoạch chi tiết, doanh nghiệp luôn sẵn sàng đón nhận những rủi ro bất ngờ và có những phương án kịp thời trong quá trình thi công.

Nền tảng quản trị và sự chủ động phòng ngừa rủi ro đã giúp Ecoba Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ với các CĐT quốc tế

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các dòng sản phẩm dân dụng, cao tầng, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là với các CĐT quốc tế.

Bên cạnh đó, Ecoba Việt Nam sẽ củng cố và mở rộng hệ thống mạng lưới TP và NCC có đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các dự án lớn. Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và quản lý dự án, nhằm nâng cao hiệu suất và tiết kiệm thời gian trong quá trình triển khai dự án.

Với chiến lược phát triển bài bản, khả năng thi công chuyên nghiệp, Ecoba Việt Nam đang chứng tỏ năng lực trong lĩnh vực thi công dự án công nghiệp quy mô lớn từ các CĐT nước ngoài. Làn sóng FDI tại Việt Nam dự báo sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và Ecoba Việt Nam đã sẵn sàng để nắm bắt thời cơ và "chinh phục" cơn sóng đầu tư đó.