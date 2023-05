Ecolife Riverside Quy Nhơn đồng hành cùng khách hàng với nhiều đặc quyền dành riêng

Trong đó, điểm nhấn chính là EcoLife Riverside Quy Nhơn của Tập đoàn Capital House với những căn hộ xanh tiêu chuẩn quốc tế EDGE tiên phong tại tỉnh Bình Định, mang đến phong cách sống xanh, hiện đại cho cư dân.

Tập trung đáp ứng nhu cầu thật

Các chính sách hỗ trợ gỡ khó từ Chính phủ, động thái điều chỉnh chiến lược bán sản phẩm phù hợp, pháp lý minh bạch, tiến độ triển khai, bàn giao đúng cam kết, v.v… của các chủ đầu tư lớn đã dần kích thích thị trường, tạo tâm lý tích cực cho người mua nhà thời gian gần đây.

Điểm sáng thị trường 2023 sẽ tập trung ở phân khúc nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng tăng cao của người dân. Tại các tỉnh thành lớn và nhiều địa phương ghi nhận thanh khoản tốt ở loạt dự án thuộc phân khúc nhà ở giá hợp lý, đặc biệt là sở hữu tiêu chuẩn kép xanh, bền vững, đa tiện ích, cùng pháp lý vững chắc.

Điển hình như các sản phẩm căn hộ "vừa túi tiền" tại EcoLife Riverside do Công ty CP Đầu tư Nhà An Bình (Công ty thành viên của Tập đoàn Capital House) là chủ đầu tư. Theo thông tin mới nhất, dự án này đang cung cấp dòng căn hộ xanh tiêu chuẩn quốc tế với giá chỉ từ 1,48 tỷ/căn 2 phòng ngủ 64m2 (đã gồm VAT) hiện vẫn đón nhận sự quan tâm lớn của người dân, sở hữu tỉ lệ tiêu thụ ổn định.

Được biết, Capital House được đánh giá là thương hiệu uy tín khi có gần 20 năm kinh nghiệm xây dựng hàng chục dự án bất động sản xanh chất lượng, đáp ứng được tiến độ và pháp lý, không đầu tư dàn trải và tiên phong trong việc triển khai các dự án theo hướng xanh, bền vững tại Việt Nam.

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư, năm 2023, Capital House tiếp tục tập trung vào điều "mình làm tốt nhất": Ưu tiên phát triển các sản phẩm phân khúc giá hợp lý đáp ứng nhu cầu thật từ đại chúng người dân như EcoLife, Ecohome theo định hướng xây nhà thật, bán sản phẩm thật, đáp ứng nhu cầu thật.

Điểm sáng để an tâm sở hữu

Nằm trên tổng diện tích đất 7.333m2, EcoLife Riverside gồm hai tòa cao 28 tầng cung cấp ra thị trường 694 căn hộ, có diện tích từ 69,1m2 đến 78,8m2. Đây là được xem là một "niềm tự hào xanh" của Capital House tại Quy Nhơn trên con đường tiên phong "Kiến tạo Cuộc sống Xanh" cho cộng đồng, bằng các phương pháp thiết kế, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tạo dựng tiện ích sống xanh, hiện đại cho cư dân.

Sau khi bàn giao hàng trăm sổ đỏ cho cư dân, EcoLife Riverside đang là nơi an cư lý tưởng cho giới trẻ Bình Định, tỷ lệ sáng đèn đạt trên 70%. Với những lợi thế vượt trội về mặt vị trí, tọa lạc tại đường Điện Biên Phủ, trung tâm mới của Quy Nhơn. Từ đây, cư dân thuận tiện di chuyển đến quốc lộ 19b, 19C nối thẳng tới sân bay Phù Cát về trung tâm thành phố Quy Nhơn giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống các trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học v.v…

Vườn xanh trên cao mang đến những tiện ích, không gian xanh mang đến nhiều trải nghiệm mới cho cư dân mà ít dự án có được.

Ngoài ra, cư dân còn được "Detox" cơ thể mỗi ngày bằng loạt tiện ích xanh, chăm sóc sức khỏe như: đường dạo Biển Đông; Vườn Thiền Năng lượng; bể bơi ngoài trời; vườn BBQ trên mái; khu vui chơi trẻ em EcoKid zone; bãi đỗ xe công nghệ thông minh tại tầng 3, 4; Vườn Phù sa tầng 6 Green seed Garden; Khu thể dục ngoài trời Gymout Lakeside, Chòi nghỉ thư giãn Sóng Pavillon v.v… mang đến những tiện ích cao cấp mà cư dân dễ dàng được hưởng chỉ bằng một nút chạm tay thang máy.



Mới đây, với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn thị trường, Tập đoàn Capital House vừa tái khởi động chiến dịch mang giấc mơ an cư tổ ấm xanh đến với người dân Bình Định bằng sự kiện kick-off "Sải bước huy hoàng, chạm đỉnh vinh quang" để chính thức hợp tác cùng các đối tác chiến lược triển khai những chính sách cùng ưu đãi tốt nhất, cụ thể: khách hàng khi mua căn hộ EcoLife Riverside chỉ cần đóng 30% giá trị căn hộ, chia thành nhiều đợt đóng tiền linh hoạt dàn trải với lãi suất ưu đãi để giảm áp lực tài chính cho người mua nhà, tặng ngay gói nội thất 65 triệu/căn 2 phòng ngủ và 80 triệu/ căn 3 phòng ngủ. Thanh toán từ 400 triệu đồng nhận nhà ở ngay, sổ đỏ trao tay, khách hàng đã có thể trải nghiệm ngay 4 tầng tiện ích từ cơ bản đến nâng cao đã đi vào vận hành.

EcoLife Riverside vẫn đang cho thấy sức hút của một công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế EDGE.

Hiện tại, EcoLife Riverside đang khẳng định vị thế là dự án Xanh hàng đầu với việc quản lý vận hành của Công ty cổ phần Quản lý Bất động sản Ecolife - đơn vị chuyên vận hành tòa nhà thông minh, chuẩn xanh. Chính điều này góp phần mang tới cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho cư dân. Cùng với đó, phần mềm quản lý Cyhome được áp dụng giúp tối ưu nguồn lực trong việc quản lý hồ sơ dân cư cũng như tiếp cận phản ánh của cư dân để nhanh chóng có biện pháp khắc phục. Song song với đó, cư dân được được bảo vệ bởi hệ thống an ninh đa lớp cùng hệ thống PCCC chất lượng cao, đảm bảo vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn để cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống.



