Ecovacs đưa dàn robot hút bụi mới về Việt Nam: Cao nhất 30 triệu, trang bị không thiếu thứ gì

Khoảng 2 tháng sau khi trình làng loạt sản phẩm mới tại triển lãm CES 2024, thương hiệu Ecovacs đã đưa toàn bộ những sản phẩm này về thị trường Việt Nam.

Nổi bật trong dải sản phẩm này là mẫu Deebot X2 Combo với 1 robot hút bụi Deebot kèm một máy hút bụi cầm tay trong một trạm sạc, đồng nghĩa người dùng không cần đến các thao tác thủ công như sạc, đổ rác.

Trong đó, robot hút bụi vẫn giữ nguyên thiết kế hình vuông giống bản X2 Omni với các tính năng như tự động làm sạch khăn lau bằng nước nóng, sấy khô bằng khí nóng nhưng lực hút tăng từ 8.000 Pa lên 8.700 Pa.

Trong khi đó, máy hút bụi cầm tay sẽ dùng để làm sạch các vị trí mà robot không thể tới như ghế sofa, mặt bàn, kệ TV hoặc giường. Máy này cũng trang bị nhiều loại đầu hút, sạc chung trạm với robot và tự động hút rác vào một túi đựng rác chung.

Mẫu robot 2-trong-1 này được chào bán với giá 29,99 triệu đồng.

Một sản phẩm đáng chú ý khác là mẫu T30 Omni với một số nâng cấp như giặt khăn lau với nước nóng 70 độ C, pin dung lượng 5.200 mAh cho thời gian hoạt động 290 phút và hệ thống ZeroTangle với lược đôi chống rối, loại bỏ tóc bám vào chổi chính. Mẫu này có giá 18,9 triệu đồng.

Người dùng có thể tương tác với các mẫu robot hút bụi của Ecovacs thông qua ứng dụng trên điện thoại và trợ lý giọng nói Yiko.

2 sản phẩm robot hút bụi khác ra mắt trong lần này nằm ở phân khúc thấp hơn, gồm có Y1 Pro và Y1 Pro Plus, giá lần lượt 5,9 và 7,9 triệu đồng. Cả 2 đều trang bị công nghệ TrueMapping và LiDAR để nhận dạng phòng và lập bản đồ trong 10 phút, độ chính xác 95%. So với bản Pro, bản Pro Plus có thêm trạm đa năng, đổ rác tự động với dung tích 5L.

Cũng tại buổi ra mắt này, hãng còn mang đến một loại robot lọc không khí khá độc đáo mang tên Airbot Z1. Thiết bị này trang bị bánh xe để tự động di chuyển trong nhà, hỗ trợ lọc không khí ở nhiều không gian khác nhau. Nó cũng đóng vai trò là một chiếc loa thông minh, điều kiển qua trợ lý giọng nói.

Theo đánh giá của đại diện Ecovacs, doanh thu robot hút bụi tại Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022 đã tăng 40 lần trong khi trên thế giới là 5-10 lần. Ông Lương Hoàng Ngọc – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần công nghệ Hợp Long (đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu Ecovacs tại Việt Nam) cho biết những năm gần đây, nhu cầu sử dụng robot hút bụi tự động của người dùng Việt Nam tăng rất mạnh.

“Sự tiến bộ về công nghệ đã giúp robot hút bụi giảm giá thành, duy trì và cải thiện chất lượng”, ông cho hay. “Hiện người tiêu dùng chuộng các loại robot có thể lau chùi mà họ không cần can thiệp bằng tay”.