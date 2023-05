EdTech hàng đầu Singapore ứng dụng Genie-ChatGPT sáng tạo chương trình tiếng Anh hè 2023

Tưng bừng chào đón mùa hè 2023, Geniebook ra mắt chương trình hè đậm chất EdTech "Summer Carnival" dành cho trẻ từ 9 đến 15 tuổi. Chương trình đặc biệt này hứa hẹn sẽ mang tới cho học sinh một trải nghiệm đầy thú vị và hiệu quả, kết hợp học vui - vui học, giáo dục và công nghệ, trọng điểm, chuyên sâu cũng như cơ hội phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21.



Summer Carnival bao gồm các khoá học online Toán tư duy - Tiếng Anh - Khoa học chuẩn Singapore, 100% bằng tiếng Anh và lễ hội mùa hè cùng nhiều hoạt động vui chơi, khám phá, với sự hỗ trợ sáng tạo ý tưởng từ Genie-ChatGPT.

Chương trình học online cá nhân hoá đẳng cấp quốc tế

Hơn 220.000 phụ huynh đã tin tưởng chọn Geniebook để giúp học sinh học tập hiệu quả cũng như tự tin chinh phục các kỳ thi quốc tế. Geniebook là giải pháp tối ưu giúp con vừa học vừa chơi trong mùa hè mà vẫn đạt kết quả xuất sắc khi trở lại trường.

GenieSmart, cung cấp bộ bài tập cá nhân hóa từ hơn 300.000 câu hỏi mới nhất theo giáo trình đào tạo chuẩn của Bộ Giáo dục Singapore với công nghệ AI, cùng với GenieClass và GenieAsk giúp trẻ hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu theo từng chủ đề môn học, từ đó thiết kế lộ trình học phù hợp với năng lực, giúp hơn 90% học sinh tiến bộ chỉ sau 8 bài tập.

Geniebook ứng dụng công nghệ AI cá nhân hóa giúp trẻ học hiệu quả.

Khai phóng tư duy, xây dựng kỹ năng thế kỷ 21



Song song việc học online, Geniebook tiên phong thiết kế chương trình Lễ hội Mùa hè - Summer Carnival với các hoạt động ngoại khoá hấp dẫn như Frozen Paradise by young chef, Da Vinci Treasure Hunt, Ding-Dong The Bell, Film Festival, Bricktopia Adventure và Genium Got Talent. Các sự kiện này sẽ diễn ra tại những địa điểm trung tâm thuộc hai thành phố lớn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động này, trẻ được chủ động vận dụng kiến thức đã học để tham gia các trò chơi và giành giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Không chỉ rèn luyện sức khoẻ thể chất, chương trình còn giúp các con phát triển năng lực của công dân thế kỷ XXI gồm: kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tiếng Anh, sáng tạo và tư duy phản biện.

Điểm độc đáo nhất của chương trình là ngoài việc ứng dụng Genie-ChatGPT trong việc lên ý tưởng, Geniebook còn lồng ghép sức mạnh của Genie-ChatGPT trong các hoạt động ngoại khoá, giúp các con làm quen và phát triển kỹ năng sử dụng công nghệ - một trong những kỹ năng hàng đầu của thế kỷ 21.

Kết nối cộng đồng tài năng trẻ - #1MChangemakers

Những nhà sáng lập Geniebook tin rằng: "Trẻ em chỉ chiếm 20% dân số nhưng lại chính là 100% tương lai của chúng ta". Đây cũng là động lực để Neo Zhizhong (CEO Geniebook) và Alicia Cheong (COO Geniebook) cùng các cộng sự của mình không ngừng cố gắng để mang đến cho học sinh "vũ khí" mạnh nhất để thay đổi thế giới – một nền giáo dục đặt người học làm trung tâm.

Chuỗi hoạt động hè tạo cơ hội cho học sinh giao lưu, kết bạn và tham gia vào #1MChangemakers – Thế hệ học sinh tài năng của Geniebook đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, giành huy chương, giải thưởng, học bổng quốc tế. Summer Carnival giúp các bạn học sinh sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau, thông qua các hoạt động làm việc nhóm, để lan tỏa tri thức, tư duy, kỹ năng, và truyền cảm hứng cho nhau.

"Mặc dù học online nhưng em không thấy nhàm chán, ngược lại nhờ phương pháp học Toán tư duy sáng tạo, em hiểu đề nhanh hơn. Em còn được gặp gỡ rất nhiều bạn và anh chị giỏi trong Geniebook cho em rất nhiều lời khuyên hữu ích", Đăng Khoa học sinh lớp 9 trường UK Academy vừa đạt HCĐ Toán quốc tế SASMO 2023 chia sẻ.

Bạn Phan Thế Trí - học sinh lớp 6 trường PTTH Hà Nội Amsterdam, theo học Geniebook được hơn nửa năm đã xuất sắc đạt giải Vàng kỳ thi Toán quốc tế SASMO và giải Bạc kỳ thi IMAS 2023.

Tương tự bạn Cao Ngọc Thiên Kim - lớp 9 trường Scotch AGS, cựu học sinh chuyên Trần Đại Nghĩa theo học Toán tư duy Singapore với Geniebook từ năm 2021 đã đạt giải Bạc trong kỳ thi Toán Olympic SASMO 2023. Và còn nhiều bạn trẻ tài năng khác cũng đang sẵn sàng cho một tương lai thành công cùng Geniebook .

