ELCOM đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 28%

ELCOM đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh



Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 04/04/2024, kế hoạch kinh doanh ELCOM dự kiến đặt ra với doanh thu hợp nhất đạt 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước.

Năm 2023, ELCOM cũng có bước tăng trưởng đáng kể với doanh thu đạt hơn 980 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 84 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 150% so với năm 2022, và hoàn thành vượt 15% mục tiêu doanh thu, gấp rưỡi mục tiêu lợi nhuận năm đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ngoài ra, ELCOM cũng lên kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua phương án phát hành thêm 20,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 1.037 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ phiếu thưởng, chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cũng trong năm 2023, ELCOM đã phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 40%, tăng vốn điều lệ lên hơn 822 tỷ đồng, vốn hóa thị trường đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước.

Động lực tăng trưởng chính từ mảng giao thông thông minh

Để đạt mục tiêu kinh doanh 2024, ELCOM cho biết sẽ tiếp tục tập trung đầu tư công nghệ và nâng cấp các dòng sản phẩm thuộc chiến lược "kiềng ba chân" của mình là Giao thông thông minh (GTTM) - An ninh Quốc phòng (ANQP) - Viễn thông. Cụ thể, tỷ trọng đóng góp trong cơ cấu doanh thu theo từng mảng gồm: GTTM 45%; Viễn thông 25%; ANQP 14%; Chuyển đổi số và mảng khác 16%.

Như vậy, GTTM tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ELCOM. Hiện doanh nghiệp đang chiếm 60% thị phần giao thông thông minh cho cao tốc. Năm 2023, cả nước triển khai 3 hệ thống GTTM thì ELCOM đóng góp 2 dự án (Nha Trang - Cam Lâm, Diễn Châu - Bãi Vọt).

Việc đã triển khai thành công và đưa vào vận hành ổn định hệ thống GTTM tuyến Nha Trang - Cam Lâm - phân đoạn đầu tiên thuộc dự án cao tốc Bắc Nam có hệ thống GTTM được xem là tiền đề quan trọng để ELCOM "đánh nhanh thắng nhanh" với các dự án cao tốc khác.

Năm 2024, ELCOM được nhận định là một trong những doanh nghiệp thuộc nhóm "lai" công nghệ và đầu tư được hưởng lợi từ chủ trương đẩy mạnh đầu tư công vào hạ tầng và công nghệ thông tin cho ngành Giao thông.

Vốn đầu tư công ước tính trên 657.000 tỷ chủ yếu cho hạ tầng giao thông. Ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, giao mục tiêu các đơn vị ngành Giao thông vận tải cần đạt mức giải ngân trên 95% trong năm nay.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, ngoài 3 dự án cao tốc do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản sẽ khởi công trong năm 2024, sẽ có thêm 11 dự án cao tốc do các địa phương chủ quản sẽ hoàn thiện thủ tục để khởi công năm 2024. Kéo theo nhu cầu rất lớn về đầu tư hạ tầng thông tin, giao thông thông minh cho các tuyến này và cơ hội lớn cho các doanh nghiệp như ELCOM.

Cuối năm 2023, ELCOM có tổng tài sản 1.828 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với đầu năm, một phần do hợp nhất các công ty con. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tốt nên các khoản tiền, tương đương tiền cùng tiền gửi ngân hàng đạt xấp xỉ 290 tỷ đồng, tăng 87% so với đầu năm và chiếm gần 16% tổng tài sản.