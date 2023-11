ELCOM dự ngày chốt tăng vốn để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới

Dự kiến đầu tháng 12/2023, ELCOM sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lợi này, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ với việc tăng vốn điều lệ lên hơn 822 tỷ đồng và khẳng định sự ổn định tài chính cũng như cam kết gia tăng giá trị cho cổ đông. Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2023, mức vốn hóa thị trường của ELCOM vượt 1.410 tỷ đồng.



Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, theo Báo cáo tài chính Quý 3/2023 doanh thu thuần của ELCOM đạt 457,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43,5 tỷ đồng, hoàn thành 54% mục tiêu doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận của cả năm đặt nền móng vững chắc cho việc vượt chỉ tiêu cuối năm.

Năm 2023, ELCOM tiếp tục phát huy thế mạnh công nghệ, triển khai các dự án lớn trong mảng giao thông thông minh (ITS). Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hàng loạt các dự án lớn về giao thông thông minh như dự án cung cấp hệ thống giao thông thông minh cho tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (dự kiến hoàn thành nghiệm thu trong Quý 4/2023), tiếp tục triển khai dự án hệ thống giao thông thông minh cho tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt và một số dự án khác. Bên cạnh các dự án ITS cao tốc trên, trong tháng 11/2023 ELCOM cũng đã ký kết thành công dự án ITS nội đô tại Bình Dương. Trong lĩnh vực viễn thông, ELCOM sẵn sàng ký kết các hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ đồng với đối tác chiến lược, trong đó có tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Viettel, sẽ được triển khai trong tháng 12/2023.

Mảng bất động sản cũng chứng kiến bước tiến lớn khi ELCOM nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,5% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam (trụ sở tại 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), biến nó thành công ty con, mở rộng sự hiện diện của ELCOM trên thị trường.

Quý 4/2023, ELCOM trông đợi vào kết quả kinh doanh bứt phá dựa trên việc hoàn thành các dự án lớn, nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.