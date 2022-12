Elcom ghi danh tại Giải thuởng Sản phẩm số Xuất sắc Make in Vietnam

Sáng ngày 08/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ trao giải thưởng sản phẩm số xuất sắc Make in Vietnam. Đây là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét, trao tặng hàng năm.



Vượt qua hàng trăm đề cử và các doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn trong Top 10 Sản phẩm Chính phủ số xuất sắc do Hội đồng lựa chọn kỹ càng, khắt khe, Hệ thống Giao thông thông minh cho cao tốc Elcom ITS vinh dự giành Giải Đồng tại hạng mục này.

Tham gia thị trường chuyển đổi số giao thông hơn 10 năm, Elcom đã nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống giao thông thông minh gồm một hệ sinh thái toàn diện các sản phẩm gồm cả phần cứng tích hợp phần mềm, đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế cả trong nước và quốc tế về giao thông thông minh. Trong đó có 4 cấu phần lõi: Trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh, thu phí tự động ETC, cân tải trọng tự động eWIM và ITS Camera.

Nhờ lượng dữ liệu lớn thu thập từ các dự án đã triển khai trong hơn một thập kỷ, các AI Model (mô hình trí tuệ nhân tạo) của Elcom được huấn luyện để phù hợp với đặc thù thói quen và hành vi tham gia giao thông của người Việt cũng như bám sát các quy định, chính sách của Nhà nước. Theo đó, hệ thống này có thể đạt độ chính xác lên tới 95% trong nhận diện phương tiện, sự kiện lên tới hơn 95% trên cao tốc Việt Nam trong mọi điều kiện.

Trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực của Elcom tuân thủ mô hình chia sẻ dữ liệu để kết nối liên tuyến cũng như với cơ sở dữ liệu quốc gia khi có yêu cầu.

Được biết, một số con số ấn tượng về các hệ thống thành phần của Elcom ITS như: Hệ thống thu phí tự động không dừng ETC đang triển khai tại 25 trạm thu phí, ghi nhận trên 5.000.000 lượt xe/tháng; 130 làn cân tải trọng tự động eWIM trên cả nước đang xử lý trung bình hơn 400.000 lượt xe/tháng.

Đại diện Elcom cũng cho hay, đơn vị này là một trong số ít những doanh nghiệp đi đầu, phát triển thành công AI camera trong giao thông. Theo đó, camera có thể tự động nhận diện sự kiện ngay tại thiết bị, giảm áp lực lên máy chủ và có tính bảo mật cao, giảm tối đa nguy cơ tấn công dữ liệu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ở giữa) tới thăm gian hàng triển lãm của Elcom trong khuôn khổ sự kiện.

Trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, phấn đấu cả nước có 5000 km cao tốc đưa vào khai thác vào 2030. Ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển đường bộ đến năm 2030 khoảng 900.000 tỷ đồng, nhằm mở rộng mạng lưới đường bộ và đưa công nghệ để những con đường được "thông minh hoá".

Sự ưu tiên nguồn lực từ Chính phủ chính là cơ hội lớn cho doanh nghiệp và sản phẩm số Make in Vietnam như Elcom ITS tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải. Hiện, hệ thống giao thông thông minh này đang được triển khai tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và sắp tới đây là Diễn Châu - Bãi Vọt, không chỉ bước đầu mang lại lợi ích cho cơ quan chức năng mà còn đem đến trải nghiệm giao thông hiện đại, an toàn cho người dân Việt.

Được thành lập từ năm 1995, Elcom là tập đoàn công nghệ thông tin – viễn thông dẫn đầu về các giải pháp công nghệ thông minh, có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực viễn thông, giao thông thông minh, an ninh quốc phòng, dịch vụ số y tế và giáo dục. Nhiều năm liên tiếp, Elcom nằm trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin uy tín nhất tại Việt Nam; Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500).

