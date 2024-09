Elon Musk chi 500.000 USD/2 tháng để được bảo vệ như nguyên thủ quốc gia

Tại sự kiện của Tesla, hầu hết danh sách khách mời đều được tuyển chọn cẩn thận. Hơn 30 nhân viên an ninh oai vệ đứng khắp gian phòng khi Elon Musk bước lên sân khấu phát biểu. Vị tỷ phú luôn có vệ sĩ riêng từ công ty an ninh tư nhân Foundation Security túc trực bên cạnh.

Khi ngày càng trở nên giàu có, Elon Musk tự cô lập mình sau một đội vệ sĩ có vũ trang. Với khối tài sản trị giá hơn 240 tỷ USD, người đàn ông này thường xuyên nhận được các cuộc gọi và tin nhắn từ fan hâm mộ, kẻ quấy rối và đe doạ giết người.

Musk và các công ty Tesla và SpaceX theo đó đã chi hàng triệu USD mỗi năm cho đội ngũ an ninh. Để kiểm soát chặt chẽ hơn, Musk thậm chí còn thành lập Foundation Security, theo The New York Times.

Các chuyên gia cho biết nhóm an ninh của Musk hiện hoạt động giống như một Cơ quan Mật vụ thu nhỏ, còn ông được bảo vệ giống một nguyên thủ quốc gia. Đi cùng ông luôn có 20 chuyên gia an ninh để nghiên cứu trước các tuyến đường thoát hiểm hoặc dọn dẹp đường trước khi xe chở ông tiến vào. Một chuyên gia y tế cũng được phòng bị trước.

Musk hiếm khi không có vệ sĩ bên cạnh. Họ bên ông ngay cả khi ông đi vệ sinh tại X, theo đơn kiện năm 2023 do các cựu nhân viên đệ trình về tiền trợ cấp thôi việc. Các mối đe dọa dường như bị cường điệu hoá.

“Xác suất một kẻ điên cố gắng giết bạn sẽ tỷ lệ thuận với số lần kẻ điên đó nghe thấy tên bạn”, ông nói. “Họ nghe thấy tên tôi nhiều quá mà, vậy nên tôi rất dễ có tên trong danh sách bị giết”.

Cách sống hiện tại của Musk khác hẳn những người siêu giàu khác. Warren E. Buffett, người có giá trị tài sản hơn 145 tỷ USD, chỉ thuê một vệ sĩ riêng trong nhiều năm. Người tiền nhiệm của Musk tại X, Jack Dorsey, thì thường đi bộ khắp San Francisco mà không có vệ sĩ.

Năm nay, Tesla lần đầu tiên tiết lộ đã chi 2,4 triệu USD cho một phần chi phí bảo vệ Musk vào năm 2023. 2 tháng đầu năm 2024, họ đã trả 500.000 USD, gấp hơn 5 lần mức trung bình chi trong năm 2019. Từ năm 2015 đến năm 2018, Musk đã chi trung bình 145.000 USD/tháng cho an ninh.

Được biết, các vệ sĩ thường chạy việc vặt cho Musk. Họ rửa xe cho ông, lấy đồ giặt là, thậm chí chuẩn bị tiệc đêm giao thừa năm 2015 tại Puerto Vallarta, Mexico.

Thông tin về vấn đề an ninh của Musk được chú ý vào tháng 12/2022 sau khi ông tiết lộ có một kẻ theo dõi đã nhảy lên chiếc xe chở con trai ở Los Angeles. Sở cảnh sát Nam Pasadena sau đó cho biết họ tin rằng nghi phạm trong vụ án "là một thành viên trong đội an ninh của Elon Musk."

Cha của Musk từng trả lời báo chí vào tháng 1/2023 rằng ông lo sợ cho sự an toàn của con trai mình mặc dù đã có "100 nhân viên" bảo vệ. Ông cho biết Musk đã nâng cấp hệ thống an ninh cho ngôi nhà ở Nam Phi với lực lượng bảo vệ có vũ trang 24/24, camera và hàng rào điện.

Trước đó, Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Meta, cũng nhận được sự chú ý vì được trao khoản trợ cấp bảo mật cá nhân hàng năm trị giá 14 triệu USD. Gói dịch vụ bao gồm các cải tiến về nhân viên, thiết bị và khu dân cư để giúp giữ an toàn cho Zuckerberg và gia đình anh.

Theo: The New York Times