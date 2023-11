Elon Musk khiến X thụt lùi 8 năm: Bị hơn 200 nhà quảng cáo tẩy chay, người dùng xóa app, doanh thu mất một nửa

X, trước đây là Twitter, có thể mất tới 75 triệu USD doanh thu quảng cáo vào cuối năm nay sau khi bị hàng chục thương hiệu lớn tạm dừng các chiến dịch quảng cáo. Tài liệu nội bộ được tờ The New York Times tiếp cận cho thấy công ty đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn trước những lo ngại xoay quanh Elon Musk cũng như cách quản lý của ông. Hiện hơn 200 đơn vị quảng cáo của các công ty như Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft…đã tạm dừng hoặc đang xem xét tạm dừng quảng cáo trên mạng xã hội X.



Theo The New York Times, tình trạng đóng băng quảng cáo diễn ra trong suốt những tháng cuối năm, trong khi trước đây, quý này luôn được coi là khoảng thời gian hoạt động hiệu quả nhất khi các thương hiệu đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi lớn. Trước khi được Elon Musk tiếp quản, 90% doanh thu X đến từ quảng cáo.

Tuy nhiên, sau khi vị tỷ phú mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào năm ngoái, số lượng các nội dung độc hại, công kích xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện giám đốc điều hành Linda Yaccarino đang nỗ lực thu hút một lần nữa các nhà quảng cáo tiềm năng, trong khi X chạy nhiều chiến dịch quảng cáo trong kỳ nghỉ lễ để cố gắng bù đắp doanh thu thiếu hụt.

Hiện hơn 100 thương hiệu được cho là đã “tạm dừng hoàn toàn” quảng cáo trên X trong khi hàng chục thương hiệu khác “có nguy cơ” rời bỏ nền tảng. Nhiều thương hiệu quyết định ngừng hợp tác vào ngày 15 tháng 11 - ngày Elon Musk có phát ngôn gây tranh cãi về người Do Thái.

Leesha Anderson, phó chủ tịch tiếp thị kỹ thuật số và truyền thông xã hội của công ty quảng cáo Outcast, cho biết khách hàng của họ liên tục ngừng chi tiêu cho X sau khi Elon Musk tiếp quản. LinkedIn và TikTok là hai trong số các nền tảng thay thế.

“Hiện tại, các thương hiệu có rất nhiều sự lựa chọn để nhắm đối tượng quảng cáo chính xác. Phía các nền tảng xã hội theo đó bắt buộc phải chỉn chu bởi họ đang chịu sự giám sát từ phía công chúng”, bà Leesha Anderson nói.

Theo tài liệu, rất nhiều các công ty đã tạm dừng quảng cáo trên X, trong đó, Airbnb cắt giảm hơn 1 triệu USD quảng cáo. Uber cũng ngừng triển khai chiến dịch trị giá hơn 800.000 USD như một cách phản đối lại chính sách ‘ngỗ ngược’ của Musk.

Ngoài ra, Jack in the Box, Coca-Cola và Netflix, cũng quyết định quay lưng với nền tảng truyền thông xã hội. Ước tính các quảng cáo bị tạm dừng của Netflix trị giá gần 3 triệu USD. Phía Jack in the Box, Coca-Cola và Netflix hiện không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Việc nhiều công ty con khác của Microsoft tạm ngừng quảng cáo khiến X đứng trước nguy cơ mất hơn 4 triệu USD doanh thu trong quý IV. Các đơn vị bán sách và âm nhạc của Amazon và một công ty con của Google cũng có động thái tương tự.

Trong chương trình “Gặp gỡ báo chí” của NBC, ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Chris Christie đã gọi những bình luận của Elon Musk là làn sóng “căm thù thái quá”. Trước khi ông Christie xuất hiện, một siêu PAC (Super Political Action Committee- Siêu Ủy ban vận động chính trị) ủng hộ ông có tên Tell It Like It Is, đã rút quảng cáo khỏi X.

Được biết, lượng người dùng hoạt động X hàng tháng đã giảm 14,8% trên toàn cầu và 17,8% ở Mỹ trong tháng 9. Thời gian trung bình hàng ngày mỗi người dùng truy cập X cũng giảm 2%. Đáng chú ý, số người ngừng sử dụng ứng dụng này tăng hơn 30% vào tháng 9.

Các chỉ số về mức độ tương tác đã giảm mạnh, trong khi số lượt tải xuống ứng dụng trên toàn cầu giảm 38% trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023.

Trước đó, Elon Musk muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh của X từ quảng cáo sang đăng ký trả phí. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, công ty này chỉ thuyết phục được chưa đến 1% người dùng đăng ký dịch vụ cao cấp hàng tháng, theo ước tính của Bloomberg.

Insider Intelligence ước tính doanh thu quảng cáo của X chỉ đạt 1,89 tỷ USD trong năm nay, giảm đến 54% so với năm 2022 (4,12 tỷ USD). Lần cuối cùng doanh thu quảng cáo của X đạt gần mức này là vào tháng 9/2015 (1,99 tỷ USD).

“Mức độ phù hợp về mặt văn hóa của Twitter đã bắt đầu suy giảm từ trước khi Musk tiếp quản. Có vẻ như nền tảng này không còn tồn tại nữa. Đó là một sự kết thúc bởi hàng ngàn vết cắt mà những vết thương đều do chính nó tự gây ra”, nhà phân tích Jasmine Enberg của Insider Intelligence nói.

Đầu tuần này, ông Musk đã dành thời gian ‘tôn vinh’ các công ty tiếp tục quảng cáo trên X, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Quốc gia. Bằng cách sử dụng biểu tượng cảm xúc trái tim, tỷ phú chủ sở hữu X cho biết ông vô cùng yêu thích N.F.L.

Ông Musk cũng lưu ý rằng công ty sẽ dùng “tất cả doanh thu từ quảng cáo và đăng ký liên quan đến cuộc chiến Gaza cho các bệnh viện ở Israel và Hội Chữ thập đỏ. Theo chân sếp của mình, bà Yaccarino cũng thêm vào bài đăng với lời kêu gọi: “Dựa vào và giúp đỡ”.

Theo: The New York Times, Bloomberg