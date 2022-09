Elon Musk lợi dụng đơn tố cáo để lật kèo thương vụ mua lại Twitter

Truyền thông quốc tế thời gian qua tốn nhiều công sức để đưa tin về thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD của Elon Musk . Tương tự, họ cũng tốn nhiều giấy mực để theo dõi diễn tiến vụ "lật kèo" của tỉ phú công nghệ người Mỹ.

Tức giận vì bị cho "leo cây", lãnh đạo Twitter đã quyết định kiện Elon Musk và dự kiến hai bên sẽ giáp mặt tại tòa án Delaware - Mỹ vào ngày 17-10 tới.

Trong thư mà luật sư của Elon Musk gửi tới Twitter hôm 30-8, đã thông báo họ có thêm lý do hợp pháp để từ bỏ việc mua lại công ty với giá 44 tỉ USD. Bức thư được công bố trong hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), trích nhiều nội dung trong đơn tố cáo công ty cũ của cựu Giám đốc an ninh mạng Twitter Peiter Zatko.

Tuần trước, cựu Giám đốc an ninh mạng Peiter Zatko đã có tiết lộ động trời và đệ đơn khiếu nại công ty cũ Twitter. Tiết lộ khẳng định Twitter có nhiều lỗ hổng an ninh và riêng tư có nguy cơ đe dọa người dùng, nhà đầu tư và thậm chí cả an ninh quốc gia Mỹ.

Elon Musk lấy nội dung đơn tố cáo của cựu Giám đốc an ninh Twitter Peiter Zatko làm lý do hủy bỏ thương vụ 44 tỉ USD. Ảnh: CNN

Đáp lại, Twitter chỉ trích Zatko và nói rằng người này bị sa thải đầu năm 2022 vì "năng lực kém và kết quả làm việc không tốt".

"Có nhiều lý do để Elon Musk đào sâu vào những cáo buộc của Peiter Zatko với công ty cũ Twitter. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt là Musk phải chứng minh được Twitter đã cố tình đưa thông tin không đúng trong báo cáo tài chính và những thông tin đó đã làm sai lệch đáng kể hoạt động kinh doanh của công ty" - luật sư Robert Penza, thuộc công ty luật Polsinelli - Mỹ, nhận định.