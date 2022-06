Elvis Presley - Từ cậu bé nghèo đến "Ông hoàng nhạc Rock and Roll"

Vào những năm giữa thế kỉ 20, nổi lên như một trong cái tên có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến văn hóa đại chúng. Hiếm ai ngờ, chàng thanh niên lái xe tải của công ty Crown Electric lại có thể khiến các thiếu nữ khắp nước Mỹ phát cuồng, gào thét tên anh và tôn thờ anh như một vị thánh.

Những năm niên thiếu gắn liền với cái nghèo và sự giác ngộ dành cho âm nhạc

Cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo ở bang Mississippi, thường xuyên sống dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm và trợ cấp lương thực của chính phủ. Presley đã sớm thể hiện sự hứng thú dành cho âm nhạc ngay từ nhỏ, mà mẹ ông từng kể lại rằng khi chỉ mới 2 tuổi, cậu bé Elvis đã “nhoài ra khỏi lòng mẹ” và chạy về phía dàn đồng ca, cậu muốn được thấy họ và hát cùng họ.

Elvis có được chiếc guitar riêng đầu tiên vào năm 11 tuổi, và điều này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cậu khi đó. Cậu biết chơi cả guitar, piano và bass, cậu tự học mọi thứ bằng chính đôi tay của mình chứ không qua bất cứ trường lớp bài bản nào. Cậu bé , với khả năng thiên phú, ngày càng tìm được sự gắn kết mạnh mẽ giữa mình và âm nhạc. Vào năm lớp 6, khi chuyển đến trường mới, Presley thường xuyên bị các bạn trêu chọc và xa lánh khi cậu mang guitar và đàn hát ở trường. Tuy nhiên, cậu bé ngày một “trổ mã” trong cả ngoại hình và tài năng. Sau màn trình diễn “Till I Waltz Again With You”, Presley trở nên vô cùng nổi tiếng tại trường học.

Dù đã quyết tâm lựa chọn sự nghiệp âm nhạc ngay từ khi còn trẻ, con đường theo đuổi đam mê của không hề dễ dàng, nhất là với gia cảnh của ông. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Presley bắt đầu làm việc tại Crown Electric với vị trí tài xế lái xe tải, dẫu lúc này ông đã có đến hai bản thu nhưng vẫn bị phê bình là “không phù hợp với việc ca hát”. Không bỏ cuộc, Presley tiếp tục thực hiện thêm nhiều buổi thu âm hơn nữa, và màn trình diễn “That’s All Right” đã mang đến bước ngoặt cho sự nghiệp của ông.

Một trong những hình mẫu vĩ đại nhất văn hóa đại chúng Mỹ

Vào giữa những năm 1950, cái tên vụt sáng, trở thành một trong những ngôi sao đình đám nhất thời bấy giờ. Phong cách biểu diễn đặc biệt của Presley, những chuyển động cơ thể độc đáo chưa từng thấy trước đây, tất cả đã khiến các thiếu nữ phát cuồng. Presley lúc bấy giờ, đứng giữa ánh hào quang, cũng nhận về vô vàn chỉ trích. Các thiếu nữ phát điên vì ông, trong khi các thiếu niên thì giận dữ, tẩy chay, thậm chí có những nhóm người quá khích luôn rình rập truy sát Presley. Giới chuyên môn kẻ khen người chê âm nhạc của Presley, sự nổi tiếng đầy tranh cãi đã đưa Presley trở thành một trong những cái tên được bàn tán nhiều nhất nước Mỹ. Từ một cậu bé nghèo trở thành một trong những người Mỹ vĩ đại nhất, chính là hiện thân đời thực của cụm từ “Giấc mơ Mỹ”.

Bất chấp những tranh cãi hay ý kiến cho rằng Presley chỉ dựa vào những chuyển động dung tục để gây chú ý, thì âm nhạc của ông vẫn nhanh chóng leo hạng và được yêu thích. Bản thu “I Forgot to Remember to Forget” vào năm 1965 - năm đầu tiên Presley xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia - đạt hạng nhất trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê của Billboard. Mười hai tuần sau khi phát hành, Album đầu tay của Elvis ra mắt cùng năm, đã trở thành album rock n’ roll đầu tiên từng đạt hạng nhất Billboard, và thậm chí còn chiếm giữ vị trí này trong vòng 10 tuần. Những đĩa đơn và album sau đó của , nổi bật phải kể đến những Hound Dog, Love Me Tender, Are You Lonesome Tonight?, Stuck on You hay Can’t Help Falling in Love đều gặt hái thành công vang dội, tiêu thụ hàng triệu bản và chiếm giữ các bảng xếp hạng trong quãng thời gian dài.

Âm nhạc của được gắn với cụm từ “cách tân”. Ông là một trong những nhân vật quan trọng nhất của dòng nhạc rockabilly - phong cách rock n’ roll kết hợp giữa nhạc đồng quê, rhythm and blues - những năm 50, với sự hoang dã, cảm xúc và nhạy cảm với âm thanh. Bản thu thành công vang dội That’s All Right đưa cái tên ra ánh sáng chính là một trong những ví dụ điển hình. Album đầu tay của ông có 7 bài hát thuộc đa dạng thể loại, từ pop, nhạc đồng quê và cả R&B, đã định hình lại thể loại này tại thời điểm bấy giờ. Giọng hát của cũng ngày càng hoàn thiện hơn, khẳng định sự thành công của Elvis đến từ khả năng âm nhạc thiên phú, chứ không chỉ ở những bước nhảy sexy.

Những khoảnh khắc gắn liền với cuộc đời

Năm 1954 đánh dấu buổi biểu diễn đầu tiên của cùng ban nhạc của mình trước đám đông - lần đầu tiên người ta thấy hiệu ứng bùng nổ mà ông tạo ra cho khán giả của mình. Với chiếc quần ống rộng làm nổi bật những chuyển động chân, Presley tạo ra cơn địa chấn cho những khán giả có mặt tại đó, khi những phụ nữ trẻ bắt đầu gào thét. Với cây guitar, ông tạo ra những âm thanh điên rồ, hoang dại, kéo theo đám đông trở nên vô cùng cuồng nhiệt.

Hiệu ứng với phong cách biểu diễn quyến rũ, táo bạo khiến các cô gái trẻ phát điên cũng nhận về không ít chỉ trích, cũng như những mệnh lệnh từ quan chức yêu cầu phải “kiềm chế bản thân mình”. Đáp lại, ông khảng khái khẳng định: “Tôi sẽ cho quý vị thấy Elvis thực sự như thế nào”, hay chỉ ngoe nguẩy ngón tay của mình trong suốt một buổi biểu diễn như sự phản kháng và mỉa mai cho những mệnh lệnh vô lý áp lên mình.

Tất cả những khoảnh khắc ấn tượng và có ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời đó sẽ được đưa lên màn ảnh khi bộ phim điện ảnh đầu tiên về ông - ELVIS - ra rạp vào mùa hè năm nay. Cuộc đời của huyền thoại âm nhạc trong bối cảnh xã hội Mỹ rối ren đương thời sẽ được thể hiện dưới lăng kính của đạo diễn thiên tài Baz Luhrmann, người đã tạo nên những siêu phẩm Moulin Rouge! hay The Great Gatsby. Phim đã nhận tràng pháo tay dài 12 phút tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 vừa qua cùng điểm số cao trên trang đánh giá Rotten Tomatoes.

Với phần hình ảnh đẹp mê người từ Catherine Martin - Thiết kế sản xuất, phục trang từng giành 4 giải Oscar và cũng là bạn đời của đạo diễn Baz Luhrmann, cùng phần âm nhạc được đầu tư mạnh tay mà nam chính Austin Butler đích thân biểu diễn, ELVIS sẽ là trải nghiệm điện ảnh hoàn hảo cho những người yêu phim, cũng như khán giả hâm mộ tại rạp chiếu./.