Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em bé được "sinh ra hai lần" duy nhất trên thế giới

12-08-2025 - 08:04 AM | Sống

Cô bé đã ra khỏi bụng mẹ 2 lần, cách nhau 13 tuần.

Một em bé ở Mỹ đã được "sinh ra hai lần" một cách đáng kinh ngạc sau một ca phẫu thuật cứu sống.

Cô bé Lynlee Hope Boemer chính thức chào đời vào tháng 6 năm 2016, 13 tuần sau khi em bé lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới.

Bé Lynlee có thể coi là người duy nhất trong lịch sử y học được ghi nhận đã "sinh ra hai lần", với 2 ca "chào đời" khác nhau. 

Khi em bé còn trong bụng mẹ, kết quả siêu âm cho thấy đã phát triển khối u quái thai xương cùng cụt trong tử cung. Khối u có khả năng gây tử vong này có kích thước gần bằng thai nhi và làm chệch hướng máu khỏi thai nhi - làm tăng nguy cơ suy tim gây tử vong.

Em bé được

Các bác sĩ phát hiện khối u ở cột sống của thai nhi (Ảnh: BBC News)

Vì vậy, khi Lynlee mới được 23 tuần tuổi và chỉ nặng 0,53kg, các bác sĩ tại Trung tâm Thai nhi Texas đã quyết định đưa bé ra khỏi bụng mẹ Margaret để bé có thể trải qua ca phẫu thuật cứu sống bé. Margaret chia sẻ với CNN: "Vào tuần thứ 23, khối u đã làm tim con ngừng hoạt động và khiến con bị suy tim, vì vậy, chúng tôi phải lựa chọn giữa việc để khối u chiếm lấy cơ thể hoặc trao cho Lynleecơ hội sống. Đó là một quyết định dễ dàng đối với chúng tôi: Chúng tôi muốn tìm lại sự sống cho con."

Em bé được

Quyết định dũng cảm của Margaret đã giúp cứu sống Lynlee (Ảnh: BBC News)

U quái thai xương cùng cụt là một dạng khối u hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở một trong 30.000 đến 70.000 ca sinh sống và Lynlee chỉ có 50% cơ hội sống sót.

Ca phẫu thuật đã thành công, mặc dù tim của em bé gần như ngừng đập khi em bị "treo lơ lửng trên không". Hầu hết khối u khổng lồ đã được cắt bỏ và em bé được đưa trở lại tử cung của mẹ, sau đó tử cung được khâu lại.

Sau đó, khoảng 13 tuần sau, cô bé được sinh ra lần nữa bằng phương pháp sinh mổ, nặng 2,4kg vào ngày 6 tháng 6, sau khi mẹ Margaret phải nằm nghỉ ngơi trên giường trong những tuần còn lại của thai kỳ.

Em bé được

Em bé được

Lynlee cuối cùng đã chào đời với cân nặng khỏe mạnh hơn nhiều

Lynleee đã trải qua một cuộc phẫu thuật khác để loại bỏ phần khối u còn lại ở xương cụt khi mới 8 ngày tuổi và cho đến nay đã 9 năm trôi qua, cô bé vẫn tiếp tục phát triển khỏe mạnh.

Em bé được

"Em bé được sinh ra 2 lần" hiện trưởng thành khỏe mạnh

Nguồn: Ladbible

Cặp đôi vui mừng sinh 3 con trong 4 năm, điều đặc biệt hơn cả là các bé đều thuộc một ca sinh ba

Theo Thanh Huyền

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi trường ở Gia Lai lần đầu tiên có học sinh giành "cú đúp" huy chương Vàng - Bạc tại 2 cuộc thi Tin học quốc tế

Ngôi trường ở Gia Lai lần đầu tiên có học sinh giành "cú đúp" huy chương Vàng - Bạc tại 2 cuộc thi Tin học quốc tế Nổi bật

Người phụ nữ sở hữu 9 căn chung cư cho thuê 13 triệu đồng/tháng vẫn “khóc ròng”: “4 năm nay ngày nào cũng mất ăn mất ngủ”

Người phụ nữ sở hữu 9 căn chung cư cho thuê 13 triệu đồng/tháng vẫn “khóc ròng”: “4 năm nay ngày nào cũng mất ăn mất ngủ” Nổi bật

Kết hợp xương ứng dụng C-arm 3D thế hệ mới, bệnh nhân đi lại sau 1 ngày

Kết hợp xương ứng dụng C-arm 3D thế hệ mới, bệnh nhân đi lại sau 1 ngày

08:00 , 12/08/2025
Mua tất siêu rẻ coi chừng… ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu “tất độc” và 3 nguyên tắc chọn tất an toàn

Mua tất siêu rẻ coi chừng… ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu “tất độc” và 3 nguyên tắc chọn tất an toàn

07:50 , 12/08/2025
Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Anh: Ngành nào ổn định hơn trong 10 năm tới?

Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Anh: Ngành nào ổn định hơn trong 10 năm tới?

06:50 , 12/08/2025
Nửa cuối tháng 8 có 2 con giáp tiễn bay vận xui, đón Thần Tài đến, 1 con giáp có điều cần thận trọng

Nửa cuối tháng 8 có 2 con giáp tiễn bay vận xui, đón Thần Tài đến, 1 con giáp có điều cần thận trọng

06:07 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên