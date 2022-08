Em của thành viên HĐQT ACB đăng ký bán 100.000 cổ phiếu

Bà Đặng Thị Thu Vân, Giám đốc Phòng giao dịch ACB Gò Vấp, em ruột Thành viên HĐQT Đặng Thu Thủy đăng ký bán 100.000 cổ phiếu ACB ( HoSE: ACB ), giảm lượng nắm giữ xuống 1,01 triệu đơn vị, chiếm 0,03% vốn.



Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 25/8 đến 23/9, giao dịch với mục đích tài chính cá nhân. Trước giao dịch, bà Đặng Thu Vân nắm giữ hơn 1,1 triệu cổ phiếu ACB, tương đương với tỷ lệ 0,032%.

Bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT ACB hiện đang nắm giữ 40,3 triệu cổ phần, chiếm 1,19% vốn.

Phiên giao dịch sáng ngày 24/8, cổ phiếu ACB dao động quanh mốc 24.700 đồng/cp, tăng hơn 12% so với đáy ngày 13/5.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.028 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 60% kế hoạch năm. Tính đến 30/6, tổng tài sản tăng 3% so với đầu năm lên 543.736 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 9,3% lên hơn 395.598 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng ở mức 388.131 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm.