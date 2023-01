Em gái Phó Tổng Giám đốc ACB Nguyễn Khắc Nguyện đăng ký mua 1,3 triệu cổ phiếu

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – Mã: ACB), bà Nguyễn Thị Hải Tâm - em gái Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Nguyện đăng ký mua vào 1,3 triệu cổ phiếu ACB để đầu tư tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/2 - 1/3 theo phương thức thoả thuận. Hiện bà Tâm sở hữu 2.187 cổ phiếu ACB, trong khi ông Nguyễn Khắc Nguyện đang nắm giữ hơn 193.437 cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ACB tăng 1,35% trong phiên giao dịch 27/1 lên 26.350 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, bà Tâm sẽ chi ra khoảng 34 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên. Nếu thành công, người nhà lãnh đạo ACB sẽ nâng sở hữu lên hơn 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 0,04% vốn ngân hàng.

Đăng ký giao dịch của người nhà Phó Tổng Giám đốc ACB diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này vừa trải quả nhịp tăng giá mạnh. Theo đó, kể từ đầu tháng 1 đến nay, thị giá ACB đã tăng hơn 20% và là một trong những mà có diễn biến giá tốt ngành ngân hàng trong tháng 1.

Mới đây, ông Nguyễn Khắc Nguyện cũng đã được ACB bổ nhiệm lại giữ chức Phó Tổng Giám đốc với thời hạn 3 năm (15/1/2023-14/1/2026). Ông Nguyện được bổ nhiệm giữ vị trí Phó TGĐ lần đầu tiên vào tháng 1/2022.

Ông Nguyện có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế của Trường đại học Curtin (Úc), tham gia vào ACB từ 2006 và trải qua nhiều vị trí quan trọng tại ACB trong 16 năm qua.

Trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc của ACB, ông Nguyễn Khắc Nguyện từng kinh qua một số vị trí cấp cao của ngân hàng như Giám Đốc Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Giám đốc Truyền thông Nội bộ, Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu, Phó Giám đốc Nhân sự.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt hơn 13.500 tỷ đồng, hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt 561.113 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt hơn 402.200 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 3,2% so với đầu năm, lên 392.023 tỷ đồng.