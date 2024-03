Em gái Shark Thủy được ủy quyền điều hành Egroup, sẽ đảm bảo quyền lợi học tập của các học viên, khách hàng, đối tác và cổ đông

Ngay sau khi ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT tập đoàn Egroup bị bắt, Egroup đã phát đi thông cáo cho biết ông Thủy đã ủy quyền điều hành và toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông tập đoàn và công ty con Egame cho bà Nguyễn Thị Dung. Vị nữ doanh nhân này là em gái ruột của ông Thủy, đang đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT Egame và thành viên ban lãnh đạo Egroup.

"Ông Thủy đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề có liên quan", bà Dung nêu trong thông cáo.

Hiện tại, ban lãnh đạo tập đoàn Egroup tiến hành họp để đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh. Tập đoàn cho biết sẽ ưu tiên hoạt động ổn định tại các đơn vị thành viên như trung tâm tiếng anh Apax Leaders, hệ thống trường mầm non Steame Gartrnes... để đảm bảo quyền lợi học tập của các học viên, quyền lợi của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Với Tập đoàn Egroup là công ty mẹ, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm. Từ năm 2017, Egroup và công ty con Egame, Ecapital kêu gọi nhà đầu tư cá nhân rót vốn thông qua các "thỏa thuận hợp tác chiến lược" để đổi lấy cổ phần. Nhưng từ đầu năm 2020, Egroup chậm trả lãi cho nhà đầu tư tham gia thỏa thuận trên và cả nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu.

Theo thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông công ty EGame) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, là chủ tịch tập đoàn Egroup và hiện là Tổng Giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ Apax. Ông được nhiều người biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Ông Thủy cũng từng là thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình.

Đến năm 2023, Shark Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy cũng gặp "phốt". Các phụ huynh của trung tâm này phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước, tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.