Em trai đẹp như idol Hàn của Á hậu Huyền My khoe bảng điểm ĐH: Chuẩn chàng trai năm ấy chúng ta theo đuổi

Sau khi đăng quang, không chỉ bản thân những nàng Hoa, Á hậu Việt Nam nhận được sự quan tâm của công chúng, mà ngay kể cả anh em của họ cũng được netizen quan tâm đặc biệt.

Chẳng hạn như em trai Á hậu Huyền My - Trần Việt Anh (SN 2003), cậu bạn này từng nhiều lần khiến dân tình trầm trồ vì sở hữu combo "đẹp trai + học giỏi". Thừa hưởng gen nhan sắc của bố mẹ nên Việt Anh có ngoại hình cực nổi bật. Cậu sở hữu chiều cao 1m74 khi mới vào cấp 3 và hiện tại khi tròn 20 tuổi, nhiều người phỏng đoán cậu đã cao chạm ngưỡng 1m80.

Chân dung em trai Á hậu Huyền My

Á hậu Huyền Minh rất thân thiết với em trai

Được biết, sau khi tốt nghiệp trường Quốc tế Song ngữ Hà Nội Academy với thành tích Học sinh giỏi, Việt Anh được tuyển thẳng vào chương trình Tiên tiến giữa trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với Đại học Northamption (Anh). Mới đây, trên mạng xã hội cá nhân, Việt Anh đã "flex" bảng điểm đại học của mình. Không biết vô tình hay cố ý nhưng màn "flex" này khiến dân tình trầm trồ mãi không thôi.

Bảng điểm đại học của Việt Anh (Nguồn: Instagram nhân vật)



Theo đó, các môn học của em trai Á hậu Huyền My đều sở hữu điểm A. Điểm cụ thể một số môn có thể kể đến như: Using Data to Build Business Practice (Sử dụng dữ liệu để xây dựng thực tiễn kinh doanh) - 80/100 điểm; Finance for Business (Tài chính doanh nghiệp) - 84/100 điểm; Managing People (Quản lý con người) - 85/100 điểm; Operations and Project Management (Quản lý quy trình và dự án) - 85/100. Thậm chí, môn Marketing Communication in the Digital age (Truyền thông Marketing trong thời đại số) Việt Anh còn đạt mức điểm 93/100.

Không dừng lại ở đó, Việt Anh còn từng nhận nhiều huy chương giải thưởng, vinh dự trở thành Đại sứ sinh viên của trường Đại học Northamption (Anh).

Việt Anh "flex" giải thưởng mà bản thân nhận được (Nguồn: Instagram nhân vật)

Email thông báo Việt Nam được chọn trở thành Đại sứ sinh viên của Đại học Northamption (Anh) (Nguồn: Instagram nhân vật)

Thật ra trước đó, Việt Anh cũng từng "gây sốt" với tổng điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là 51,1 điểm cho 6 môn thi. Á hậu Huyền My chia sẻ: "Em trai của My chỉ phải thi 5 môn vì đã có điểm IELTS 6.0 nên được tính là 10 điểm tiếng Anh không phải thi môn này, 5 môn còn lại thi được 41,1 điểm nên tổng là 51,1 điểm".

Đúng là "chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" đây rồi!

Không chỉ học giỏi mà cậu còn rất đẹp trai

Tổng hợp