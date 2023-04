Emeralda Resort Tam Cốc – Trải nghiệm khu nghỉ đậm nét biệt phủ xứ Kinh Kỳ

Trải nghiệm nghỉ dưỡng trong không gian biệt phủ xứ Kinh Kỳ giữa cảnh sắc non xanh nước biếc ngay tại Tam Cốc, Ninh Bình



Bước qua cánh cổng gỗ cao lớn tại Emeralda Resort Tam Cốc, du khách như được "xuyên không" về một thời vàng son của giới quý tộc Việt xưa, khi trải nghiệm không gian sống đậm chất biệt phủ với những căn phòng mang gam màu nâu trầm của gỗ cùng những mái ngói âm dương đỏ, những mảng tường vàng và những họa tiết điêu khắc gỗ điệu nghệ trên các mái đà.



Phòng Premium Deluxe tại khu nghỉ

Không gian văn hóa được thể hiện trên những bức tranh tường làm từ gốm Bát Tràng hoặc các làng gốm nổi tiếng của miền Bắc hoặc những ngọn đèn da bò được ép lá tre, lá trúc…tất cả mang đến phong vị xứ Kinh Kỳ rực rỡ thuở xưa.



Đặc biệt hơn nữa, trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Emeralda Resort Tam Cốc ngoài thưởng lãm nét đẹp văn hóa, kiến trúc là những khoảnh khắc bình yên đắm chìm trong thiên nhiên hùng vĩ của di sản thiên nhiên Tam Cốc – Bích Động nơi những dãy núi đá vôi trùng điệp được ôm trọn bởi dòng sông Ngô Đồng xanh mướt.

Rời xa ồn ào phố thị để nắm khoảnh khắc bình yên trong những căn phòng mang phong vị thanh tao

Phòng Superior tại khu nghỉ

Emeralda Resort Tam Cốc được chia thành hai khu vực đảo và bán đảo, với hệ thống 86 phòng được thiết kế hài hòa, đưa du khách lên chuyến tàu quay ngược thời gian, hòa mình vào lối sống mang đậm cốt cách sang trọng nhưng vẫn đầy sự nhã nhặn.



Mỗi gian phòng đều mang một nét đẹp riêng, nhưng tất cả đều mang một gam màu trầm ấm, thanh tao mang đến cho du khách cảm giác thư giãn, bình yên khi ngắm những góc nhỏ được bày trí tỉ mỉ trong phòng từ những chiếc tủ gỗ khảm xà cừ, những bình gốm mang họa tiết cổ đến những nét chạm trổ ở vật dụng gỗ trong phòng.

Phòng Imperial tại khu nghỉ

Nhưng đắt giá nhất phải kể đến khung cửa kính "triệu view" hướng ánh nhìn ra khung cảnh non nước hữu tình của dòng sông Ngô Đồng. Khung cửa ấy như một chiếc tivi màn hình lớn, ghi lại toàn bộ cảnh sắc của vùng đất cố đô, từ lúc mặt trời lên cho đến lúc những tia nắng cuối ngày rót qua ô cửa sổ. Tại mỗi thời điểm, Tam Cốc – Bích Động lại mang một vẻ đẹp riêng biệt, thế nhưng, tất cả đều để lại cảm giác rung động và xuyến xao trong lòng mỗi du khách ghé thăm.



Thưởng thức tiệc tối ngon miệng tại nhà hàng Cốm và ngắm trăng uống rượu tại Jade Bar

Nhà hàng Cốm

Bên cạnh không gian phòng ở đặc sắc, nhà hàng Cốm chắc hẳn là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa tối thịnh soạn và ngon miệng. Lựa chọn hình ảnh Cốm, món quà tinh túy của đất trời thiên nhiên miền Bắc Bộ, không gian thiết kế nhà hàng kết hợp với phong vị ẩm thực đặc trưng Việt Nam và các món đa dạng phương Tây; mang đến cho thực khách những trải nghiệm thật khác biệt.



Để kết lại một ngày du ngoạn tại chốn biệt phủ xa hoa, thưởng rượu ngắm ánh trăng trải trên dòng Ngô Đồng khi đêm xuống tại Jade Bar – "viên ngọc bích" giữa lòng khu nghỉ với chất men nhẹ của vài ly cocktail sẽ làm kỳ nghỉ thêm ấn tượng.

Emeralda Resort Tam Cốc – nét kiêu sa giữa đất trời Tam Cốc – chính thức mở cửa đón khách từ ngày 15.04.2023 cùng gói ưu đãi hấp dẫn "Trở lại Cố Đô" chỉ từ 1.525.000vnđ/khách/đêm bao gồm 01 đêm nghỉ và 03 bữa ăn ngon miệng.

Thông tin liên hệ:

Emeralda Resort Tam Cốc

Địa chỉ: Quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.

Website: emeraldatamcoc.com | Hotline: 09 888 718 68 | Tel: 0229 362 6688

Email: rsvn@emeraldatamcoc.com.