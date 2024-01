Endless Skyline Westlake – Căn hộ hạng sang giữa quần thể tiện ích quốc tế

Từ vị trí trong quần thể tiện ích đa dạng nơi trung tâm Thủ đô

Tầng lớp tinh anh hay những chuyên gia nước ngoài luôn có những tiêu chuẩn khắt khe về lựa chọn an cư. Ngôi nhà mà họ sở hữu không chỉ được xem như một tài sản quý giá, cho phép họ tự tin "flex" (tự hào giới thiệu) với đồng nghiệp, bạn bè, mà nó còn là một nơi an trú xứng tầm với hệ tư tưởng của mình. Nơi an cư đó phải đảm bảo những tiêu chí về vị trí dễ dàng kết nối đa điểm, tiện ích nội ngoại khu đầy đủ và một môi trường sống khác biệt với số đông.

Hội tụ đầy đủ những tiêu chí kể tên, khu vực Hồ Tây được xem là điểm chạm kết nối giới thượng lưu. Vùng đất này luôn được xem là nơi tinh hoa bậc nhất của Thủ đô, chứa đựng những hệ giá trị lâu đời và kế thừa sự phát triển phồn thịnh của thời gian của Hà Nội.

Không những vậy, nhờ ưu thế Hồ Tây diện tích mặt nước lớn, khu vực này luôn có bầu không khí thoáng đãng, trong lành hơn so với những quận khác. Hồ Tây cũng được ví như "chiếc điều hòa khổng lồ" giúp điều tiết không khí, nhiệt độ khu vực, đồng thời đem lại những giá trị tối ưu về mặt phong thủy.

Xét về địa thế tự nhiên, Tây Hồ được quy hoạch bài bản với mạng lưới đường xá hiện đại cùng các công trình tiện ích, nhà ở sang trọng, giúp kiến tạo nên vẻ khang trang, thịnh vượng, "sáng bừng" một góc Thủ đô. Tiêu biểu trong số đó phải nhắc tới tòa tháp căn hộ cao cấp Endless Skyline Westlake tọa lạc tại 2 mặt tiền đường Võ Chí Công và Lạc Long Quân đắt giá.

Dự án được thụ hưởng toàn bộ đặc quyền từ ưu thế trong quần thể đa kết nối và tiện ích đa dạng của khu vực Hồ Tây. Nơi đây hiện đang quy nhụ các công trình tiện ích chuẩn quốc tế hàng đầu tư: Trung tâm thương mại Lotte Mall, sân golf, bảo tàng, bệnh viện, trường học quốc tế…, và tương lai sẽ là trụ sở của 13 Bộ ban ngành theo quy hoạch của Chính phủ.

Cũng nhờ ưu thế về vị trí, cư dân của Endless Skyline Westlake sẽ kết nối với những không gian xanh mát và hệ thống hồ điều hòa từ công viên Hòa Bình, công viên Hữu Nghị, công viên nước Hồ Tây… thông qua các tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt…

Đến kiến tạo chất sống thăng hoa trên vùng đất di sản Hồ Tây

Được kiến tạo trên vùng đất di sản Hồ Tây, Endless Skyline Westlake chứa đựng những giá trị tinh túy của một vùng đất danh giá. Dự án nằm tại vị trí đắt giá, hưởng trọn vẹn những ưu thế về mặt phong thủy.

Chính nhờ tọa độ như vậy, chủ đầu tư Phenikaa đã dành trọn tâm huyết để kiến tạo nên một Endless Skyline Westlake xứng tầm vị thế, hòa vào nhịp phát triển của "bức tranh thịnh vượng" nơi Hồ Tây. Mỗi một căn hộ độc bản tại dự án có khả năng đón nắng, gió tự nhiên ngập tràn nhờ lối thiết kế giao thoa với tự nhiên.

Đồng thời, trọn vẹn cảnh sắc của Hồ Tây và Thủ đô cũng được thu phóng trong tầm mắt của chủ nhân từ tầm nhìn mỗi căn hộ. Ngắm nhìn những cảnh đẹp của Thủ đô từ độ cao lý tưởng của một căn hộ hạng sang bậc nhất, được xem là những kích thích tinh thần trong cuộc sống bộn bề ngày nay.

Điều này cũng nằm trong chủ đích kiến tạo căn hộ của chủ đầu tư dự án. Mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi lui về, mà đó còn là nơi để dung dưỡng những cảm xúc tích cực, tìm lại những ký ức từng quen và là một dấu ấn tự hào của gia chủ mỗi khi nhắc tới.

Tầm nhìn tuyệt sắc ngắm trọn Hồ Tây từ căn hộ Endless Skyline Westlake.

Cảm xúc tự hào sẽ tiếp tục được đẩy lên khi chủ sở hữu trở về ngôi nhà và thụ hưởng những tiện ích đắt giá trong chính không gian sống. Endless Skyline Westlake bên cạnh khả năng kết nối tiện ích ngoại khu hoàn hảo, còn kiến tạo những chuỗi tiện ích nội khu hiện đại, đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, căn hộ được quản lý bởi đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, uy tín vì vậy sẽ có những tiêu chuẩn khắt khe và đẳng cấp hơn so với những chung cư cao cấp thông thường, tạo nên một chuẩn mực sống mới.

Hiện, Endless Skyline Westlake giới thiệu ra thị trường 150 căn hộ độc bản với diện tích từ 77-128m2 giúp khách hàng có nhiều lựa chọn và chủ động thiết kế, trang trí theo phong cách cá nhân. Dù vậy, những căn hộ khi bàn giao cũng đạt tiêu chuẩn cao cấp với trang thiết bị hiện đại, màu chủ đạo thanh nhã, toát lên sự thượng lưu nhưng không hề hào nhoáng. Theo chia sẻ từ đơn vị phân phối, hàng chục căn hộ đã tìm được chủ nhân sau hơn 1 tháng ra mắt, cho thấy sức hút đặc biệt từ tòa căn hộ hạng sang trên vùng đất Hồ Tây.

Bộ sưu tập hữu hạn cùng hệ tiện ích nội ngoại khu cao cấp, Tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp Endless Skyline Westlake trở thành biểu tượng sống mới tại vùng đất tinh hoa Hồ Tây. Đến với Endless Skyline Westlake, là đến với những trải nghiệm sống khác biệt mà khách hàng khó tìm thấy. Dự án xứng đáng là một tài sản vô giá thể hiện đẳng cấp chủ sở hữu, truyền nối cho những thế hệ mai sau.