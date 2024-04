Epson ra mắt dòng máy in phun doanh nghiệp nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng cho thị trường Việt

Epson vừa cho ra mắt tại Việt Nam dòng máy in doanh nghiệp khổ A4 tầm trung gồm hai dòng Epson WorkForce Enterprise AM-C400 và AM-C550 với thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm năng lượng giúp tối ưu hóa không gian văn phòng mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao.

Với tốc độ in nhanh 40 và 55 trang mỗi phút áp dụng cho cả chế độ in hai mặt, các mẫu máy mới này là phiên bản A4 rất được mong đợi từ tiền thân là mẫu máy A3 - Epson WorkForce Enterprise AM-C4000 và AM-C5000 ra mắt vào đầu năm 2023.

Dòng máy AM-C400 và AM-C550 được thiết kế nhỏ gọn có thể in tối đa 40 và 55 trang mỗi phút ở cả chế độ in một mặt và in hai mặt. Với kích thước tối thiểu chỉ 465mm x 570mm, AM-C400 và AM-C550 nằm trong những mẫu máy tiết kiệm không gian nhất trong cùng phân khúc tốc độ in.

Trong khi đó, Epson Solution Suite cung cấp nhiều phần mềm, tùy chọn và tính năng giúp bảo mật tài liệu thuận tiện hơn, quản lý được hệ thống thiết bị, tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa quy trình công việc.

Các mẫu máy A4 có không gian rộng rãi và cấu hình thân thiện với người dùng như thiết kế nạp giấy phía trước tiện lợi và bảng điều khiển cảm ứng 10,1 inch giúp người dùng có thể tùy chỉnh bố cục thuận lợi. AM-C400 và AM-C550 cung cấp các tính năng thân thiện với môi trường như công cụ giám sát mức tiêu thụ điện năng cũng như biểu tượng chiếc lá xanh trên chức năng in hai mặt để nhắc nhở người dùng tiết kiệm giấy bằng cách in cả hai mặt.

Dòng Epson WorkForce Enterprise AM series với công nghệ In Không Nhiệt cũng mang lại khả năng in tốc độ cao ổn định và đáng tin cậy với mức tiêu thụ điện năng ít hơn tới 85% so với máy in laser, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.

Epson WorkForce Enterprise AM-C400 và AM-C550 sẽ có mặt tại Việt Nam từ tháng 4/2024.

Trong một cuộc khảo sát gần đây do Epson Đông Nam Á thực hiện với 1500 người giữ vai trò ra quyết định đối với thiết bị văn phòng và người dùng cuối trong khu vực, một nửa số người được hỏi nói rằng họ muốn thấy nhiều máy in bền vững hơn ở nơi làm việc và khoảng 3 trong 5 người cho biết tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng nhất khi họ cân nhắc vấn đề in ấn bền vững. Ngoài ra, 79% cảm thấy máy in cỡ nhỏ rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu in ấn văn phòng.