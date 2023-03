ERA Vietnam mở rộng lĩnh vực hoạt động tại thị trường Việt Nam

Cũng tại sự kiện này ERA Vietnam đã công bố sự hợp tác chiến lược cùng Nhà Tốt và MIXGO - nhằm hỗ trợ nền tảng và công nghệ tốt nhất cho sự phát triển của đội ngũ kinh doanh của mình.



Ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ERA Vietnam cho biết "Sau 5 năm hiện diện và phát triển tại thị trường Việt Nam với những kết quả tích cực đạt được trong việc giới thiệu và phân phối các dự án lớn trên thị trường, ERA Vietnam tiếp tục mở rộng hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ môi giới toàn diện liên quan đến bất động sản, giúp các nhà đầu tư và khách hàng giải quyết các nhu cầu về giao dịch bất động sản một cách hiệu quả cũng như đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao của thị trường cho thuê và chuyển nhượng. Việc mở rộng này cũng nằm trong định hướng quản lý và chuyên nghiệp hóa thị trường bất động sản của cơ quan nhà nước, tiến tới việc thúc đẩy một thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch, và chuyên nghiệp"

Nhân sự kiện này ERA Vietnam cũng đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng nền tảng Nhà Tốt thuộc Công ty Chợ Tốt - thành viên Carousell Group, một trong những nền tảng mua bán rao vặt lớn nhất tại Singapore. Hiện nền tảng Nhà Tốt là một trong những nền tảng hàng đầu trong việc cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản cho thuê - chuyển nhượng được xác thực và được nhiều nhân viên môi giới và khách hàng tin cậy. Sự hợp tác chiến lược này được mong đợi sẽ giúp hệ thống nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của ERA Vietnam với hơn 4,000 nhân sự, có được những cơ hội tiếp cận và giới thiệu các các sản phẩm bất động sản cho thuê - chuyển nhượng phù hợp nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong việc tìm kiếm bất động sản phù hợp, ERA Vietnam đã xúc tiến hợp tác và trở thành đơn vị đối tác độc quyền tại Việt Nam sử dụng công nghệ ECOPROP từ Tập đoàn MIXGO (Singapore). Đây là công nghệ tăng cường thực tế ảo (VR) kết hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) trong việc thiết kế nội thất nhà, cho phép người thuê, mua tìm hiểu và tham khảo bất động sản hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Công nghệ EcoProp đã đang được triển khai mạnh và rộng khắp châu Á Thái Bình Dương như Trung Quốc, Indonesia, Singapore, và Malaysia.

Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2017, ERA Vietnam đã có sự phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những công ty phân phối bất động sản chuyên nghiệp và uy tín tại Việt Nam với danh mục phân phối hàng trăm dự án từ Đà Nẵng trở vào đến TP.Hồ Chí Minh. ERA Vietnam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với hầu hết các chủ đầu tư lớn trên thị trường cũng như ghi nhận thành công tại nhiều dự án tên tuổi.

Morgan Stanley Private Equity Asia (MSPEA) đã trở thành cổ đông chiến lược sở hữu gần 60% cổ phần của APAC Realty và đây được xem là thương vụ đầu tư tiên phong của MSPEA vào lĩnh vực dịch vụ bất động sản tại Đông Nam Á.

Thương hiệu ERA Real Estate là một thương hiệu chuyên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản thuộc tập đoàn Anywhere Real Estate Inc (NYSE: HOUS) của Mỹ, tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu bất động sản nổi tiếng như Coldwell Banker, Century 21, ERA, Better Homes and Garden, and Sotheby, v.v… ERA Real Estate đã có mặt ở 38 nước và vùng lãnh thổ với hơn 40,000 chuyên viên môi giới, trong đó riêng tại khu vực tại châu Á – Thái Bình Dương, ERA Real Estate là một trong những công ty môi giới lớn nhất khu vực với hơn 20,300 chuyên gia tư vấn.

Để biết thêm thông tin về ERA Vietnam, vui lòng truy cập website: www.era.com.vn