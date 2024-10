Eschuri Vung Bau Golf ưu đãi đến 40% cho khách nghỉ dưỡng của Sun Group tại Phú Quốc

Ưu đãi ngập tràn tại Sun Paradise Land Phú Quốc

Chương trình ưu đãi "Stay and Play" được áp dụng cho tất cả du khách lưu trú trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi đẳng cấp Sun Paradise Land tại Phú Quốc gồm: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Resort; Premier Village Phu Quoc Resort và La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton. Đây đều là những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với không gian và dịch vụ mang phong cách riêng biệt, đưa khu vực Nam đảo thành "thủ phủ" của những resort đình đám nhất hiện nay ở Phú Quốc.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort - Tuyệt tác nghỉ dưỡng bên Bãi Kem.

Theo đó, du khách sẽ được giảm tới 40% phí trải nghiệm Eschuri Vung Bau Golf, sân gôn 18 hố trải dài bên bờ biển Vũng Bầu thơ mộng và tặng vé xem show Nụ hôn của biển cả (Kiss of the sea) - Show diễn đa trải nghiệm đẳng cấp quốc tế do Pháp dàn dựng. Bên cạnh đó, gói ưu đãi còn mang đến muôn vàn quà tặng khác như E-voucher trị giá 300.000 đồng để mua sắm thỏa thích tại siêu thị Vietnam Select và tặng vé WOW pass đặc quyền lối đi ưu tiên cho khách khi đến với cáp treo Sun World Hon Thom…

Chương trình ưu đãi được áp dụng từ nay đến hết tháng 12/2024, những tháng đẹp nhất năm của Phú Quốc, mang đến cho du khách chuyến du ngoạn trọn vẹn, khi kết hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp tại những khách sạn, resort hàng đầu đảo ngọc và thỏa đam mê với môn thể thao thượng lưu, lại vừa trải nghiệm những dịch vụ vui chơi giải trí đẳng cấp trong cùng một hệ sinh thái.

Eschuri Vung Bau Golf được thiết kế và xây dựng bởi cái bắt tay giữa tập đoàn Sun Group và sự tài hoa của IMG – tập đoàn thiết kế và quản lý sân golf hàng đầu thế giới.

Nghỉ dưỡng và chơi golf và hành trình tận hưởng kỳ nghỉ đẹp như mơ

"Stay and Play" không đơn thuần mang đến ưu đãi hấp dẫn mà còn được "đo ni đóng giày" để tạo nên kỳ nghỉ đẳng cấp giữa biển trời Phú Quốc. Đó là những kỳ nghỉ dưỡng trong mơ ngay tại Bãi Kem – top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh với bờ cát trắng mịn và nước trong xanh. Ở đây có tới 3 lựa chọn là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - biểu tượng của kỳ nghỉ xa hoa tại Phú Quốc, New World Phu Quoc Resort mang đậm nét văn hóa Việt với những ngôi biệt thự phong cách làng biển và hồ bơi riêng, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay mang thiết kế căn hộ tiện nghi, trẻ trung với đa dạng không gian giải trí và thể thao.

Nằm biệt lập giữa thiên nhiên trù phú và bao quanh bởi hai mặt bờ biển xinh đẹp ở Mũi Ông Đội, Premier Village Phu Quoc Resort sở hữu phong cách nghỉ dưỡng riêng tư, gắn kết với thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe cho mọi lứa tuổi. Du khách sẽ được tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt đối khi được đánh thức bằng tiếng chim hót hay tiếng sóng vỗ bờ đá, ngâm mình trong bể bơi vô cực ngay tại biệt thự, tận hưởng khoảnh khắc kỳ diệu khi mặt trời ló dạng hay khi ráng chiều buông xuống bên đại dương bao la.

New World Phu Quoc Resort là nơi ẩn náu lý tưởng với những biệt thự có hồ bơi riêng.

La Festa - Curio Collection by Hilton là kiệt tác nghỉ dưỡng mới nhất của tập đoàn Sun Group, nằm tại trung tâm thị trấn. Khách sạn mang hơi thở của bờ biển Amalfi xinh đẹp với khung cảnh như tranh vẽ, hướng ra biểu tượng mới Cầu Hôn. Không chỉ đơn thuần là điểm đến nghỉ dưỡng, La Festa - Curio Collection by Hilton là khách sạn hiếm hoi tại Phú Quốc thụ hưởng những tiện ích vui chơi giải trí đẳng cấp và tầm view xem pháo hoa 365 ngày trong năm.

Hành trình khám phá thiên nhiên Phú Quốc còn được nối dài tại Eschuri Vung Bau Golf, sân golf bên bãi biển Vũng Bầu - vị trí đắc địa bậc nhất đảo Ngọc. Sân golf dài 7.508 yards, diện tích hơn 65 ha, với 18 hố golf được thiết kế trải dài từ "rừng nguyên sinh" đến sát bờ biển, mang đến trải nghiệm đầy thách thức. Đặc biệt, nếu lựa chọn chơi golf trong khoảng cuối ngày (từ 17h đến 18h), du khách còn có cơ hội tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp như những áng thơ của hoàng hôn trên đảo Ngọc. Đây có lẽ là một trải nghiệm mà khó có sân golf nào khác ở Việt Nam có thể đem tới.

Không chỉ được tận hưởng một hành trình chơi golf đầy cảm xúc, du khách còn được trải nghiệm chất lượng dịch vụ đẳng cấp 5 sao với nhà hàng CoCo có sức chứa lên tới 150 khách và phòng VIP có thể phục vụ 40 khách, khu vực locker tiêu chuẩn 5 sao, có các phòng sauna, steambath và jacuzzi cho cả nam và nữ. Hiện tại, Eschuri Vung Bau Golf mở cửa hàng ngày từ 6h đến 18h, thời gian nhận khách cuối cùng là 17h.

Nụ hôn của biển cả mang đến màn trình diễn mãn nhãn khi kết hợp 8 công nghệ trình diễn.

Gói ưu đãi Stay and Play còn dành tặng khách lưu trú vé xem Nụ hôn của biển cả (Kiss of the sea), show diễn phải xem khi đến Phú Quốc. Diễn ra vào 21h30 mỗi buổi tối hàng tuần (trừ thứ Ba) tại thị trấn Hoàng Hôn, Nụ hôn của biển cả là show diễn đa trải nghiệm đẳng cấp được đầu tư quy mô bậc nhất Việt Nam, kết hợp 8 loại công nghệ đẳng cấp, bao gồm: lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, trình chiếu, pháo hoa hàng đêm và các màn trình diễn sân khấu đỉnh cao của hơn 60 nghệ sĩ quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Gói trọn đa trải nghiệm tại Phú Quốc trong chương trình ưu đãi đặc biệt này, Tập đoàn Sun Group mang đến cho du khách một đặc quyền nghỉ dưỡng vô cùng hấp dẫn: không chỉ thư giãn ở những resort sang trọng, mà còn được lấp đầy kỳ nghỉ với vô vàn cảm xúc, để trải nghiệm nối dài trải nghiệm và trở thành những kỷ niệm đẹp không thể quên tại thành phố đảo duy nhất của Việt Nam.