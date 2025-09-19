Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU tăng cường quan hệ với Ấn Độ: Những kỳ vọng của chiến lược mới

19-09-2025 - 08:08 AM | Tài chính quốc tế

Liên minh châu Âu công bố chương trình nghị sự chiến lược mới nhằm đưa quan hệ song phương với Ấn Độ lên tầm cao mới, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

Ngày 17/9, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một chương trình nghị sự chiến lược mới với mục tiêu đưa quan hệ song phương với Ấn Độ lên tầm cao mới. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa hai bên, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

Nằm trong định hướng chính trị giai đoạn 2024 - 2029 của Ủy ban châu Âu, thông điệp chung về "Chương trình nghị sự chiến lược EU - Ấn Độ mới" đặt mục tiêu thúc đẩy hhợp tác trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến an ninh quốc phòng.

Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, nhấn mạnh: “Thông báo mới của chúng tôi đặt ra những khả năng hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Ấn Độ về thương mại, công nghệ, an ninh, quốc phòng và khí hậu. Một hiệp định thương mại tự do, một hiệp định bảo hộ đầu tư và một hiệp định vận tải hàng không toàn diện có thể là trụ cột của mối quan hệ đối tác này”.

Một trong các vấn đề được đặc biệt quan tâm là việc EU cam kết hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Ấn Độ vào cuối năm nay. EU hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ, với kim ngạch hàng hóa đạt 120 tỷ Euro vào năm 2024. Hơn 6.000 công ty châu Âu đang tạo ra 2 triệu việc làm trực tiếp và hỗ trợ thêm 6 triệu việc làm gián tiếp tại Ấn Độ.

Ông Maros Sefcovic, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU, khẳng định: “Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để hoàn tất các cuộc đàm phán vào cuối năm nay. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một gói thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, có ý nghĩa về mặt kinh tế, mang lại giá trị gia tăng thực sự cho doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả châu Âu và Ấn Độ. Chúng tôi đã đàm phán về vấn đề này trong một thời gian khá dài và tôi có thể khẳng định rằng chưa bao giờ tiến trình đạt được đà phát triển mạnh mẽ như hiện nay”.

EU tăng cường quan hệ với Ấn Độ: Những kỳ vọng của chiến lược mới- Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 28/2/2025 (Ảnh: ANI/TTXVN)

Theo kế hoạch, các đề xuất trong thông điệp chung sẽ được cụ thể hóa thành một chương trình nghị sự chiến lược toàn diện, dự kiến được thảo luận tại Hội đồng Đối ngoại EU vào tháng 10 tới. Đây được kỳ vọng sẽ là khuôn khổ hợp tác mới, đem lại lợi ích thiết thực cho cả EU và Ấn Độ, đồng thời góp phần vào ổn định và phát triển chung trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

EU kỳ vọng chiến lược mới với Ấn Độ sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc chiến lược vào các khu vực khác, biến Ấn Độ thành trung tâm sản xuất và cung ứng đáng tin cậy trong các lĩnh vực công nghệ, dược phẩm và năng lượng tái tạo. Đồng thời, EU kỳ vọng FTA sẽ mở ra làn sóng đầu tư, thương mại mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho cả hai bên. Về mặt an ninh, xem Ấn Độ là đối tác then chốt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Việc ký kết FTA giữa EU - Ấn Độ được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ thương mại song phương. Hiệp định dự kiến cắt giảm sâu thuế quan, giảm rào cản kỹ thuật, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường 1,4 tỷ dân của Ấn Độ cho các mặt hàng châu Âu như ô tô, rượu vang, máy móc, trong khi dệt may, nông thủy sản và linh kiện điện tử của Ấn Độ cũng gia tăng thị phần tại EU. Đây được xem là công cụ địa chính trị quan trọng, giúp EU củng cố ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Với một chương trình nghị sự chiến lược toàn diện, mối quan hệ EU - Ấn Độ được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ về kinh tế mà còn mang tính địa chính trị. Tuy nhiên, để biến tầm nhìn thành hiện thực, cả hai bên sẽ phải vượt qua nhiều thách thức, từ sự khác biệt về lợi ích thương mại, tiêu chuẩn lao động, môi trường cho đến những cạnh tranh chiến lược trong khu vực.

Theo Ban Thời sự

VTV

Từ Khóa:
eu, ấn độ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga liên tiếp phát tín hiệu mở đường cho doanh nghiệp phương Tây quay lại, tập đoàn năng lượng lớn nhất Mỹ nói thẳng: 'Dứt khoát rút lui dù mất trắng 4,6 tỷ USD'

Nga liên tiếp phát tín hiệu mở đường cho doanh nghiệp phương Tây quay lại, tập đoàn năng lượng lớn nhất Mỹ nói thẳng: 'Dứt khoát rút lui dù mất trắng 4,6 tỷ USD' Nổi bật

Ngành trụ cột lung lay khi nguồn thu lao dốc gần 1/4, Nga lập tức ra kế sách 'bình ổn' quan trọng giữa vòng vây trừng phạt

Ngành trụ cột lung lay khi nguồn thu lao dốc gần 1/4, Nga lập tức ra kế sách 'bình ổn' quan trọng giữa vòng vây trừng phạt Nổi bật

Đi trước EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố cấm hoàn toàn nhập khẩu mọi loại khí đốt Nga từ 2026

Đi trước EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố cấm hoàn toàn nhập khẩu mọi loại khí đốt Nga từ 2026

07:39 , 19/09/2025
Quyết định của Fed khiến các thị trường chia rẽ

Quyết định của Fed khiến các thị trường chia rẽ

22:26 , 18/09/2025
Bảo tàng Pháp bị đánh cắp mẫu vật vàng trị giá 600.000 Euro

Bảo tàng Pháp bị đánh cắp mẫu vật vàng trị giá 600.000 Euro

21:49 , 18/09/2025
Mỹ sợ palladium hơn là vũ khí của Moskva

Mỹ sợ palladium hơn là vũ khí của Moskva

20:38 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên