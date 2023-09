Evergrande có động thái bất ngờ về kế hoạch tái cơ cấu nợ, hàng loạt cổ phiếu bất động sản Trung Quốc lao dốc mạnh

Chỉ số theo dõi các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc của Bloomberg Intelligence - China Real Estate Developers Index, đã giảm tới 6,4% trong phiên 25/9, theo đó từ đầu năm đến nay giá trị của các cổ phiếu này giảm tới 55 tỷ USD. China Aoyuan Group là lực cản lớn nhất đối với chỉ số này, giảm tới 76% sau thời gian tạm ngừng giao dịch.

Diễn biến của China Real Estate Developers Index từ tháng 12/2022 đến nay.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Evergrande đã huỷ bỏ các cuộc họp với chủ nợ quan trọng vào phút chót và cho biết họ đang cân nhắc lại về kế hoạch tái cơ cấu. Do đó, cổ phiếu của tập đoàn này giảm 25%.

Tâm lý đầu tư đối với ngành này trở nên bi quan hơn trong những ngày gần đây, khi nhà đầu tư đang phải đối diện với nhiều năm không mấy suôn sẻ. Cùng với đó là những động thái hỗ trợ chưa giải quyết được vấn đề về thanh khoản.

Hiện tại, các nhà phát triển đang đặt kỳ vọng vào kỳ nghỉ Tuần lễ vàng sắp tới để hồi phục doanh số bán nhà. Song, đà tăng giá nhà vào cuối tháng 8 lại nhanh chóng hạ nhiệt, cho thấy các hiệu quả của tác động của các biện pháp cứu trợ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Nhà đầu tư đang phải đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực của ngành bất động sản Trung Quốc. China Oceanwide Holdings Ltd. đối diện với yêu cầu thanh lý của toà án và mới đây đã thông báo vỡ nợ tại Bermuda. Cơ quan quản lý của Bermuda cho biết, họ đã tiến hành cuộc điều tra đối với Ping An Real Estate Co. về vấn đề không công khai thanh toán cho các khoản vay quá hạn. Trong khi đó, nhiều người vẫn lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của Country Garden.

Willer Chen, nhà phân tích cấp cao tại Forsyth Barr Asia, nói về Evergrande: “Sự thay đổi trong kế hoạch tái cơ cấu nợ của tập đoàn này có thể khiến tương lai của họ bấp bênh hơn, trong khi vốn đã chìm trong nợ nần. Đối với các nhà phát triển vẫn đang hoạt động ‘ổn định’, thì thị trường đang tập trung nhiều hơn vào việc họ làm thế nào để phục hồi doanh số bán nhà và được hỗ trợ chính sách ở mức độ nào.”

Trái phiếu USD của Evergrande hầu như đều giao dịch ở mức thấp, dưới 15 cent. Trong khi đó, trái phiếu của Ping An Real Estate chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với trái phiếu lãi suất 2,75% đáo hạn năm 2024 đã giảm 4,6 cent xuống còn 73,8 cent ở phiên sáng nay.

Chỉ số theo dõi các trái phiếu lợi suất cao của Trung Quốc, chủ yếu bao gồm các nhà phát triển trong nước, giảm 0,25% cent vào tuần trước.

Tham khảo Bloomberg