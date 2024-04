Everland làm dự án bất động sản gần 5ha tại khu Tây Hà Nội

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, ngày 11/8/2023, CTCP Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG) đã chuyển cho Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) 637,5 tỷ đồng. Đây là một phần đặt cọc để thực hiện nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tại ô đất HH5. Ô đất này có diện tích 48.452 m2, giá trị tham gia của Everland là 750 tỷ đồng.



Everland cũng tiết lộ tên thương mại dự kiến của dự án này là Sky Lumiere Center, tổng diện tích sàn xây dựng là 194.592 m2, hiện trạng là đất trống. Tại đây sẽ xây dựng công trình hỗn hợp, chức năng cộng cộng - thương mại - dịch vụ - văn phòng - nhà ở.

Everland cùng nhiều doanh nghiệp khác cùng triển khai. Được biết, Everland đã thế chấp toàn bộ quyền, tài sản và lợi ích phát sinh từ hợp đồng đặt cọc dự án HH5 Bắc An Khánh cho khoản vay dài hạn 523 tỷ đồng. Khoản vay có thời hạn cấp tín dụng đến 31/8/2026.

Năm 2023, Everland ghi nhận doanh thu 678 tỷ đồng và lãi sau thuế 25,5 tỷ đồng. Lợi nhuận của Everland trong năm qua chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư vào dự án Khu du lịch và dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất trong quý II/2023.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG), doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 1.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng.

Về Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (doanh nghiệp chuyển nhượng ô đất HH5 Bắc An Khánh cho Everland) được thành lập vào năm 2008, là chủ đầu tư Khu đô thị mới Bắc An Khánh hay còn gọi là Splendora Bắc An Khánh. Dự án có diện tích 264ha tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.