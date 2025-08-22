Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EVF công bố nhận diện thương hiệu mới với tinh thần ‘Leading Star’

22-08-2025 - 17:30 PM | Doanh nghiệp

EVF công bố nhận diện thương hiệu mới với tinh thần ‘Leading Star’

Sau 17 năm hình thành và phát triển, EVF chính thức thay đổi tên gọi, logo, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ.

Ngày 20/8/2025, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhận được Quyết định số 2055/QĐ-QLGS6 ngày 19/8/2025 của Cục Quản lý, Giám sát Tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Đổi tên thành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực

Sau Quyết định chấp thuận của NHNN, EVF chính thức đổi tên từ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sang "Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực". Đồng thời, tên tiếng Anh là EVF General Finance Joint Stock Company, viết tắt là EVF và mã cổ phiếu niêm yết trên HoSE vẫn được giữ nguyên.

Việc đổi tên này không làm thay đổi quyền lợi của cổ đông, khách hàng, đối tác. Đồng thời, đây là bước đi cần thiết nhằm đáp ứng Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đồng thời thể hiện định hướng phát triển rõ ràng: Từ công ty phục vụ ngành dọc, EVF đã trưởng thành để trở thành một công ty tài chính tổng hợp, mở rộng dịch vụ, linh hoạt sản phẩm và tối ưu hóa vận hành. Đây cũng là sự phân tách chiến lược giữa các công ty tài chính chuyên ngành và tài chính tổng hợp – định vị rõ ràng cho giai đoạn tăng tốc mới.

"Leading Star" – biểu tượng cho giai đoạn tăng trưởng không giới hạn

Cùng với quyết định đổi tên, EVF chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo mới được phát triển theo phong cách tối giản và hiện đại, phản ánh năng lực thích ứng với môi trường số hóa và chiến lược chuyển dịch sang mô hình vận hành hiệu quả – tập trung vào tốc độ xử lý, khả năng kết nối và minh bạch thông tin.

Tâm điểm của thiết kế là biểu tượng ngôi sao màu cam: "Leading Star" – được tạo hình từ khoảng trống giữa hai chữ cái "V" và "F", hàm ý vai trò dẫn dắt, khát vọng tiên phong và sự vươn lên tự thân của EVF trong hệ sinh thái tài chính. Biểu tượng này không đơn thuần là thiết kế đồ họa, mà được lựa chọn có chủ đích nhằm thể hiện rõ triết lý phát triển: tạo lập giá trị lâu dài, bền vững cho cộng đồng và nhà đầu tư.

Đáng chú ý, ngôi sao trong thiết kế mới kế thừa biểu tượng ánh sáng điện năng từ bộ nhận diện cũ – thể hiện sự gắn kết với nền tảng ngành điện, đồng thời truyền tải thông điệp kế thừa và phát triển. Sự thay đổi từ thiết kế cũ sang mới được thực hiện theo hướng tinh gọn hóa và cập nhật chuẩn mực thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng toàn cầu về thương hiệu doanh nghiệp tài chính.

Bộ màu chủ đạo gồm xanh – cam tiếp tục được EVF giữ lại và tái cấu trúc. Trong đó, màu xanh biểu trưng cho sự an toàn, ổn định và tính hệ thống; màu cam – qua biểu tượng "Leading Star" – đại diện cho sự đổi mới, linh hoạt và chiến lược thích ứng.

Trước đó, EVF được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương về việc chuyển trụ sở chính từ tòa nhà EVN tại số 11 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, sang tòa nhà Thaisquare Caliria tại số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa Hà Nội. Việc thay đổi tên gọi, thương hiệu và logo thương hiệu mới là những thay đổi mang tính bước ngoặt kể từ khi EVF được thành lập năm 2008, khẳng định quyết tâm đổi mới và tái định vị của doanh nghiệp.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
evf

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Novaland thông tin về quyết định của Toà án TP HCM trong tranh chấp với Taekwang Vina tại dự án gần 10.000 tỷ đồng

Novaland thông tin về quyết định của Toà án TP HCM trong tranh chấp với Taekwang Vina tại dự án gần 10.000 tỷ đồng Nổi bật

Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC)

Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC) Nổi bật

Gilimex trình cổ đông nội dung liên quan vụ kiện Amazon

Gilimex trình cổ đông nội dung liên quan vụ kiện Amazon

15:11 , 22/08/2025
VinSpeed đầu tư đường sắt tốc độ cao đi Tp.HCM - Cần Giờ chỉ mất 16 phút, Tổng Giám đốc tiết lộ khởi công ngay tháng 11/2025

VinSpeed đầu tư đường sắt tốc độ cao đi Tp.HCM - Cần Giờ chỉ mất 16 phút, Tổng Giám đốc tiết lộ khởi công ngay tháng 11/2025

14:56 , 22/08/2025
Công ty con của Tasco huy động thành công 500 tỷ đồng

Công ty con của Tasco huy động thành công 500 tỷ đồng

14:30 , 22/08/2025
Công an kêu gọi cựu thành viên HĐQT Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ra đầu thú

Công an kêu gọi cựu thành viên HĐQT Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ra đầu thú

14:10 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên