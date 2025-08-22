EVF công bố nhận diện thương hiệu mới với tinh thần ‘Leading Star’

Ngày 20/8/2025, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhận được Quyết định số 2055/QĐ-QLGS6 ngày 19/8/2025 của Cục Quản lý, Giám sát Tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Đổi tên thành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực

Sau Quyết định chấp thuận của NHNN, EVF chính thức đổi tên từ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sang "Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực". Đồng thời, tên tiếng Anh là EVF General Finance Joint Stock Company, viết tắt là EVF và mã cổ phiếu niêm yết trên HoSE vẫn được giữ nguyên.

Việc đổi tên này không làm thay đổi quyền lợi của cổ đông, khách hàng, đối tác. Đồng thời, đây là bước đi cần thiết nhằm đáp ứng Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đồng thời thể hiện định hướng phát triển rõ ràng: Từ công ty phục vụ ngành dọc, EVF đã trưởng thành để trở thành một công ty tài chính tổng hợp, mở rộng dịch vụ, linh hoạt sản phẩm và tối ưu hóa vận hành. Đây cũng là sự phân tách chiến lược giữa các công ty tài chính chuyên ngành và tài chính tổng hợp – định vị rõ ràng cho giai đoạn tăng tốc mới.

"Leading Star" – biểu tượng cho giai đoạn tăng trưởng không giới hạn

Cùng với quyết định đổi tên, EVF chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo mới được phát triển theo phong cách tối giản và hiện đại, phản ánh năng lực thích ứng với môi trường số hóa và chiến lược chuyển dịch sang mô hình vận hành hiệu quả – tập trung vào tốc độ xử lý, khả năng kết nối và minh bạch thông tin.

Tâm điểm của thiết kế là biểu tượng ngôi sao màu cam: "Leading Star" – được tạo hình từ khoảng trống giữa hai chữ cái "V" và "F", hàm ý vai trò dẫn dắt, khát vọng tiên phong và sự vươn lên tự thân của EVF trong hệ sinh thái tài chính. Biểu tượng này không đơn thuần là thiết kế đồ họa, mà được lựa chọn có chủ đích nhằm thể hiện rõ triết lý phát triển: tạo lập giá trị lâu dài, bền vững cho cộng đồng và nhà đầu tư.

Đáng chú ý, ngôi sao trong thiết kế mới kế thừa biểu tượng ánh sáng điện năng từ bộ nhận diện cũ – thể hiện sự gắn kết với nền tảng ngành điện, đồng thời truyền tải thông điệp kế thừa và phát triển. Sự thay đổi từ thiết kế cũ sang mới được thực hiện theo hướng tinh gọn hóa và cập nhật chuẩn mực thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng toàn cầu về thương hiệu doanh nghiệp tài chính.

Bộ màu chủ đạo gồm xanh – cam tiếp tục được EVF giữ lại và tái cấu trúc. Trong đó, màu xanh biểu trưng cho sự an toàn, ổn định và tính hệ thống; màu cam – qua biểu tượng "Leading Star" – đại diện cho sự đổi mới, linh hoạt và chiến lược thích ứng.

Trước đó, EVF được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương về việc chuyển trụ sở chính từ tòa nhà EVN tại số 11 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, sang tòa nhà Thaisquare Caliria tại số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa Hà Nội. Việc thay đổi tên gọi, thương hiệu và logo thương hiệu mới là những thay đổi mang tính bước ngoặt kể từ khi EVF được thành lập năm 2008, khẳng định quyết tâm đổi mới và tái định vị của doanh nghiệp.