EVN cảnh báo tình trạng thiếu điện năm 2024, công ty nào được hưởng lợi?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố sản lượng điện thương phẩm 7T2023 đạt 160,6 tỷkWh, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng điện than tăng 25%, bù đắp cho sản lượng thủy điện giảm 30% do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Sản lượng điện từ nhiệt điện khí tăng 3,6% trong khi sản lượng điện từ nhiệt điện dầu tăng gần gấp đôi. Nguyên nhân là do nhiều nhà máy nhiệt điện khí — bao gồm Cà Mau, Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 của PV Power — phải chạy bằng dầu diesel trong quý 2/2023 do thiếu khí. Sản lượng điện mặt trời và điện gió tăng 0,2%. Trong khi đó nhập khẩu điện tăng 37% để giải quyết tình trạng thiếu điện trong quý.



Tính đến ngày 18/8, 20/85 nhà máy điện chuyển tiếp với tổng công suất 1.172 MW (trên tổng số 4.736 MW) đã được kết nối vào lưới điện quốc gia. Trong đó bao gồm nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 (100 MW) và VLP Bến Tre (4,2 MW còn lại trong tổng số 30 MW) của Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG), nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ 1 & 3 của Bamboo Capital (mã chứng khoán : BCG) (88 MW còn lại trong tổng số 330 MW) và nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam của Trung Nam Group (172 MW còn lại trong tổng số 450 MW) .

Theo EVNGENCO 3, giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) trung bình của ngành đạt 1.464 đồng/kWh, tăng 9% so với cùng kỳ vào tháng 7/2023. Giá CGM trung bình 7T 2023 đạt 1.723 đồng/kWh, tăng 20%. Theo chứng khoán Vietcap, hiện dự báo giá CGM trung bình năm 2023 đạt 1.736 đồng/kWh, tăng 13%.

Gần đây, EVN đã cảnh báo về tình trạng thiếu điện ở miền Bắc, ước tính khoảng 420 MW vào tháng 6-7/2024 (~5% mức tiêu thụ hàng ngày của khu vực). Điều này cho thấy khả năng thiếu điện trong năm 2024 có thể ít nghiêm trọng hơn so với đợt thiếu điện vào tháng 5-6/2023, ước tính khoảng 1.600-4.900 MW.

Theo quan điểm của Vietcap, điều này có thể do một số nhà máy nhiệt điện than dự kiến sẽ vận hành hết công suất sau nhiều năm sửa chữa, bao gồm Vũng Áng 1 của PV Power và Phả Lại 1 của Nhiệt điện Phả Lại. CTCK này cũng kỳ vọng chấm dứt tình trạng thiếu khí vào năm 2024 và việc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia lập kế hoạch tốt hơn. Tuy nhiên, tình trạng thiếu điện có thể xảy ra vào năm 2024 hỗ trợ cho dự báo của Vietcap về giá CGM sẽ tăng 4% vào năm 2024.



Vietcap cũng kỳ vọng các nhà máy nhiệt điện than ở miền Bắc — bao gồm Nhiệt Điện Phả Lại, Nhiệt điện Quảng Ninh và Vũng Áng 1 của PV Power — sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ tình trạng thiếu điện trong năm 2024. Trong khi đó, đơn vị này kỳ vọng giá CGM cao hơn sẽ bù đắp một phần cho mức giảm dự kiến về sản lượng thủy điện trong năm 2024 từ PC1, Hà Đô và REE.