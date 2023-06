EVN làm rõ việc thiếu 1 triệu tấn than cho nhiệt điện

Ngày 14-6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện.

Theo EVN, hiện nay trên một số phương tiện thông tin đại chúng có nêu về việc "thiếu 1 triệu tấn than cho nhiệt điện". Về nội dung này, EVN cho biết trong các tháng đầu năm 2023, sự phối hợp hiệu quả và nỗ lực cung cấp than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc đã góp phần quan trọng để EVN sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống dân sinh.

EVN thông tin về việc "thiếu 1 triệu tấn than cho sản xuất điện"

Đặc biệt, từ sau cuộc họp ngày 9-5, giữa EVN và TKV và Tổng công ty Đông Bắc, tất cả các tổ máy sử dụng antraxit đã vận hành tối đa theo yêu cầu của hệ thống, không có tổ máy nào ngừng, giảm công suất do thiếu than.

Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6 và 7-2023 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là các nhà máy điện khu vực miền Bắc sẽ được huy động ở mức công suất và sản lượng tối đa.

Cụ thể tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy điện sử dụng than antraxit của EVN trong 2 tháng 6 và 7 là 12,33 tỉ kWh tương ứng với nhu cầu than cần sử dụng là 6,03 triệu tấn than.

Do đó, vào đầu tháng 6 vừa qua, EVN đã tổ chức buổi làm việc với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc để đề xuất 2 đơn vị này cấp bổ sung thêm 1 triệu tấn ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết để đảm bảo đủ than cho nhu cầu sản xuất điện trong tháng 6 và 7-2023.

EVN sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với TKV và Tổng công ty Đông Bắc tìm giải pháp cấp đủ than phục vụ sản xuất điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.